Астролог: рожденные 08.04 сострадательны

О сострадательности, альтруизме и гуманизме рожденных 8 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

На языке коренного населения Ганы "кoфи" означает "родившийся в пятницу". У народа ашанти в этой африканской стране есть имена для всех семи дней в неделю.

Седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Анан действительно появился на свет в пятницу, и было это 8 апреля 1938 года. И родившийся в пятницу Кофи прославил Формулу небес дня сегодняшнего, став первым представителем чернокожего населения Африки на посту генерального секретаря ООН и лауреатом Нобелевской премии мира.

Миротворческая и общественная деятельность во многом определяет суть рожденных сегодня. Рожденные 8 апреля наделены особым чувством сострадания, и их действия во многом определяются гуманистическими и альтруистическими принципами. Для них недостаточно оказаться в центре всеобщего внимания или происходящих событий (хотя чаще всего так оно и происходит), ими движет искреннее желание принять участие в судьбах друзей, близких, знакомых, соотечественников. Высшим приоритетом для них является благополучие других, в кризисных ситуациях оно оказывается даже выше собственного блага.

Свою гуманистическую миссию защищать людей рожденный сегодня чешский военный летчик Франтишек Пержина начал в 1940 году, когда Германия стала активно наступать на страны современного Бенилюкса и Франции. Будучи молодым авиатором в составе французской эскадрильи, летчик-истребитель Пержина в первый же день сбил четыре немецких самолета за два боевых вылета. Когда на следующий день Франтишек сбил пятый самолет, он стал первым чешским асом Второй мировой войны.

Как это ни странно, но, обладая звездными качествами, рожденные 8 апреля зачастую бывают на удивление застенчивыми. Успешно исполняя отведенную им роль на сцене жизни, они тем не менее пребывают в собственном мире, и это привносит некий доверительный оттенок в их общение с людьми.

Такой застенчивой по жизни, абсолютно доверительной и "незвездной" в общении была рожденная сегодня героиня льда, первая и единственная трехкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, десятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы норвежская фигуристка Соня Хени. После завершения карьеры в фигурном катании Соня сделала себе головокружительную карьеру в Голливуде, став одной из наиболее высокооплачиваемых актрис того времени. Таких людей в мире "один на миллион" — так обычно говорят о людях, когда хотят подчеркнуть их особые человеческие достоинства. Вот именно после фильма "Одна на миллион" к легендарной фигуристке пришла еще и кинематографическая слава.

Абсолютно своим и близким для зрителей всегда был рожденный сегодня бельгийский шансонье Жак Брель. Как и большинство рожденных под знаком Овна, Брель был бунтарь по природе, он жил страстями и рвался к цели с таким энтузиазмом, словно в точности знал, сколько он должен успеть "за день земной". Прожив всего 48 лет, Брель успел проявить себя как поэт, композитор, певец, летчик, мореплаватель, киноактер, режиссер, отец трех дочерей и как абсолютная звезда французского шансона. По свидетельству очевидцев, во время своих концертов Жак Брель менял до пяти рубашек, так как рубашки были насквозь мокрые от пота темпераментного исполнителя.

Одно высказывание Жака Бреля точно характеризует качество, которое является очень значимым при описании Формулы небес рожденных 8 апреля. Брель утверждал: "Есть общий знаменатель нежности — это великое качество человека. Человек, лишенный нежности, не человек. Человек суровый, жесткий не существует. Человек, который не плачет, не существует. Такие люди наводят на меня ужас… Я очень люблю это качество — нежность".

Таким нежным и трогательным Овном всегда выглядит на сцене рожденный сегодня гитарист-виртуоз Виктор Зинчук. И, как и положено стремительным и импульсивным Овнам, Зинчук имеет собственные рекорды скорости, зафиксированные в Книге рекордов Гиннесса. В 2001 году Зинчук исполнил свою гитарную вариацию музыкального произведения "Полет шмеля" Римского-Корсакова в темпе 270 ударов в минуту. При этом музыкант извлекал из гитары 20 нот в секунду.

В топ-100 самых быстрых гитаристов в мире, по версии журнала Guitar World, входит и космический двойник Виктора Зинчука финский гитарист Алекси Лайхо. Заявляя о своих пристрастиях в жизни, неутомимый Овен, как и положено, конкретен и ясен: "Я ненавидел школу. Так что о моем образовании говорить не приходится: я не знаю ничего, кроме музыки, и, признаться, мне наплевать на все остальное. Музыка — это все, что я умею делать, и, значит, я буду делать только это".

Еще один представитель рок-музыки пришел в наш мир сегодня. И тоже застенчивый и скромный, не смотря на то что его родной отец был одним из мировых символов XX века. Застенчивого Овна зовут Джулиан Леннон — он замечательный британский музыкант. А его легендарного отца, соответственно, звали Джон Леннон. По утверждению биографов группы "Битлз", именно рожденный 8 апреля 1963 года маленький Джулиан вдохновил музыкантов группы на сочинение многих своих хитов, в том числе легендарной песни "Hey Jude", самой популярной песни среди британцев, согласно проведенным опросам. Эту песню однажды сочинил Пол Макартни, чтобы утешить Джулиана Леннона во время развода его родителей.

Рожденный сегодня скромный и застенчивый греческий юноша Дионисиос Соломос писал не музыку, а стихи. И писал их, как и принято у многих честных перед самими собой и свободных в выборе пути Овнов, рожденных 8 апреля, потому что любил стихосложение больше всего на свете и ничем другим в жизни больше заниматься не желал. И так уж распорядилась Формула небес, что именно поэма Соломоса "Гимн Свободе" (очень органичное название, согласитесь, для представителей знака Овна) в 1865 году стала гимном Греции. Именно первые 24 куплета этой поэмы входят в официальный гимн, но на практике греки поют, как правило, первые два четверостишья: "Узнаю клинок расплаты, полыхающий грозой, узнаю твой взор крылатый, охвативший шар земной! Гордость древнего народа, возродившаяся вновь, здравствуй, гордая Свобода, здравствуй, эллинов любовь!"

Собирательным и ярким образом всех рожденных сегодня Овнов для меня лично является замечательный русский дипломат, путешественник и предприниматель Николай Резанов. Тот самый Резанов, который стал прообразом героя лирико-драматической поэмы "Авось" поэта Андрея Вознесенского. Ну а сама поэма, соответственно, послужила литературной основой для рок-оперы "Юнона и Авось" композитора Алексея Рыбникова. Эта история любви страстного и нежного 42-летнего русского дипломата и 15-летней дочери коменданта Сан-Франциско Кончиты, которой Резанов сделал предложение руки и сердца. И хотя в литературных и театральных произведениях, по свидетельству историков, образ Николая Резанова излишне романтизирован, но без сомнения можно утверждать, Формула небес для нежного, страстного, мужественного и, главное, умеющего чувствовать и любить Овна отражена и в чувствах, и в поступках Резанова в лучшем своем воплощении.

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"