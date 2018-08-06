Мата Хари, Шарлиз Терон и София Ротару. Рецепты сексуальности

О склонности к эзотерике, скрытности, магической и роковой сексуальности рожденных 7 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Преобразователем и реформатором современной астрологии в XX веке всеми астрологами единодушно признан рожденный сегодня британский астролог Лео Алан. Именно его работы стимулировали возрождение астрологии на Западе после ее падения в XVII веке.

Лео Алан был теософом, вследствие чего он ввел в астрологию многие метафизические понятия, например, такие, как карма и перевоплощение. Он создал в Теософском обществе Астрологическую ложу, призванную публиковать, переводить и распространять работы по астрологии по всей Европе и Америке.

Родившись под именем Уильям Фредерик Аллан, в процессе обучения астрологии он убрал одну букву "л" из своей фамилии и взял себе псевдоним по имени своего знака Лео. Так и получился замечательный астролог Алан Лео, который будет сегодня нам помогать расшифровывать Формулу небес рожденных 7 августа.

Изучать вопросы кармы и перевоплощений тянуло не только астролога Алана Лео, но и тянет многих из рожденных 7 августа. И действительно, всех эзотерических Львов дня сегодняшнего неотвратимо влечет к секретности и тайным событиям всех видов. Как правило, их поведение трудно предсказать, так как характер таких людей отличается скрытностью. Равнодушные к повседневной жизни, они могут демонстрировать ярко выраженный интерес к мистическим или шпионским романам, головоломкам и т. д.

Люди, чей день рождения — 7 августа, никогда не бывают более счастливыми, чем когда им удается обнаружить лакомый кусочек неизвестной ранее информации и, возможно, поделиться с близким другом или коллегой. В какой-то мере они, подобно детективам, выведывают правду и находят ей интересное, а иногда даже прибыльное применение.

Именно таким красивым детективом вошла в историю рожденная сегодня исполнительница экзотических танцев и куртизанка, подданная Нидерландов Мата Хари. В первое десятилетие XX века Мата Хари стала широко известна в Европе как танцовщица "восточного стиля". Во время Первой мировой войны она занималась шпионской деятельностью в пользу Германии. А в итоге знаменитая куртизанка была расстреляна по приговору французского суда за шпионаж в пользу противника в военное время. Как написала о себе прототип танцовщицы, героиня романа Пауло Коэльо "Мата Хари. Шпионка": "…Я соловей, отдавший все и от этого погибший".

Рожденные 7 августа по возможности должны остерегаться проявлений антагонизма или откровенной враждебности, порождаемых их правдоискательством, особенно со стороны тех, кто был задет или скомпрометирован их открытиями. Иногда рожденные в этот день действуют из лучших побуждений, но им не удается проследить отдаленные последствия своих действий. Кроме того, они не всегда могут глубоко проанализировать выявленные ими факты и таким образом окончательно установить подлинность своих выводов, избегая досужих домыслов и слухов.

Домыслы, слухи, сплетни с регулярной периодичностью возникают вокруг фигуры самого титулованного российского тренера рожденного сегодня красавца Льва Валерия Газзаева. Газзаев — пока первый и единственный тренер-россиянин, под руководством которого завоеван Кубок УЕФА в 2005 году. Всем известно было знаменитое заявление Газзаева, что он сбреет усы после победы ЦСКА на Кубке УЕФА. Но после итоговой победы Газзаев не выполнил свое обещание, сказав, что болельщики его неправильно поняли. И, действительно, Лев и без усов — как-то не очень картинка бы получилась.

Многие из рожденных 7 августа иногда испытывают желание приоткрыть завесу над потаенными уголками своей души, поделиться с другими интимными эпизодами из своей жизни, но тем не менее они боятся это сделать и продолжают скрываться. Даже такой близкий человек, как муж или жена, могут ничего не знать о том тайном мире, в котором пребывает его драгоценная половина. Быть может, это происходит потому, что рожденные в этот день играют одновременно несколько ролей, причем с одинаковым успехом.

Пришедшая сегодня в наш мир красавица Львица Шарлиз Терон стала первой из родившихся в Африке актрисой, удостоенной премии "Оскар" за исполнение главной роли серийной убийцы в фильме "Монстр". Сегодня Шарлиз, возможно, самая разноплановая актриса американского кино.

Помимо этого, она реализует свою многогранную Формулу небес в проектах в области модной и парфюмерной индустрии. В 2007 году она стала лицом парфюмерного бренда J'adore рекламной кампании Christian Dior.

Знаменитый модельер Джон Гальяно считает актрису своей музой и создает платья, которые она надевает для прохода по красной ковровой дорожке во время таких событий, как "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году Терон получила три миллиона долларов за использование своего образа в мировой рекламной кампании часов Raymond Weil.

В личной жизни, по воспоминаниям ее гражданских мужей, Шарлиз Терон была не самой уживчивой партнершей. Музыкант Стивен Дженкинс вспоминал, что "Шарлиз обычно была в хорошем настроении и довольно мила, но иногда закатывала ему жуткие скандалы и тогда напоминала львицу.

Свой львиный характер и темперамент неоднократно демонстрировала в своих песнях и сценических выступлениях яркая представительница российского рока Юлия Чичерина. Солнечным светом своего необыкновенного образа и таланта осталась в памяти советская актриса с очень львиной фамилией Юлия Солнцева. Неподражаемый голос и стиль пения вокалиста группы Iron Maiden Брюса Дикинсона всегда приводил в состояние восторга тысячи зрителей на концертах.

Не все Львы, рожденные сегодня, пришли в мир, чтобы хватать звезды с неба и питаться энергией публичности. Люди, чей день рождения — 7 августа, могут быть самыми заурядными обывателями и действительно исполнять роль примерного супруга или родителя, но в то же время вести скрытую жизнь, о которой не знает никто. Как ни странно, рожденные 7 августа обретают какое-то равновесие в таком раздвоении, и им удается поддерживать его в течение долгого времени. Возможно, их второе "я" будет обнаружено только после смерти.

"Магия и технология в современной поэзии" — такой была тема диссертации на соискание степени доктора философии, которую написал, но не успел защитить двукратный обладатель премии "Золотой глобус" американский актер Дэвид Духовны.

Раздвоение между актерскими проектами и эзотерической философией преследует Дэвида всю его жизнь, он снимается в кино, но отдельно продолжает писать прекрасные магические сценарии. Загадочна также и личная жизнь Дэвида. Он прожил с матерью двух своих детей 11 лет и после этого развелся, назвав основной причиной развода свою гиперсексуальность.

Если искать прилагательные к слову "сексуальность", применимые к героям дня сегодняшнего, то первое, что приходит на ум, — это слова "магическая" или "роковая". Именно такая магическая и роковая сексуальность исходит вот уже много десятилетий от ярчайшей певицы нашего времени Софии Ротару.

"Я типичная Львица — вспыльчивая, но отходчивая", — так говорит о себе королева советской песни София Ротару. На самый частый в последние годы вопрос о своей внешности певица отвечает: "Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру".

Такова она формула молодости и сексуальности от Софии Ротару. Такова и Формула небес для всех рожденных 7 августа.

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