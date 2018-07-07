Об открытиях, фантазии, творчестве, открытости, любопытстве, трудолюбии, инноваторстве и человеколюбии рожденных 7 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".
Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел
"Я протестую против терминов "фантазия" и "символизм". Наш внутренний мир реален, быть может, даже более реален, чем мир, окружающий нас", — с таким девизом пришел сегодня в наш мир выдающийся художник и поэт XX века Марк Шагал (фото). С такой Формулой небес он жил и творил. Рассмотрим эту формулу рожденных 7 июля более подробно.
Открытие — главенствующая тема в жизни рожденных 7 июля. Непреодолимая потребность обнажить чувства, мысли, фантазии, как собственные, так и других людей, отличает этих индивидуумов от тех, кто привык скрывать свои переживания от посторонних глаз.
Марк Шагал стал одним из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Помимо графики и живописи, он также занимался сценографией, писал стихи на идише. О своем творчестве души Шагал писал: "Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама стихийно достигает той ступени, которую принято называть живописью или литературой, а точнее, иррациональностью".
Многих рожденных сегодня часто пытаются называть эксгибиционистами, но только не в медицинском смысле этого слова. Раскрываясь перед окружающими, рожденные 7 июля могут вызвать самую непредсказуемую реакцию — от мягкого шока до тяжелого потрясения. Им почти всегда удается затронуть потаенную струну в душах своих коллег, родных и друзей.
Марком Шагалом в музыке я бы назвал космического собрата художника выдающегося австрийского композитора Густава Малера. При жизни Малер был знаменит, прежде всего, как один из крупнейших дирижеров своего времени. Как и художник Шагал, Малер при жизни не был настолько востребован, как после смерти. Малер-композитор имел при жизни относительно узкий круг преданных поклонников. И только спустя полвека после смерти он получил настоящее признание как один из крупнейших симфонистов XX века.
Одним из самых читаемых в мире немецкоязычных авторов вошел в историю автор исторических романов, немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Писатель создал новый тип интеллектуального исторического романа, где за описаниями отдаленной эпохи явственно проступает второй план — параллели с событиями современности. Раздумья и размышления над судьбами человечества — в этом всегда основной пафос духовных и творческих исканий душевного и утонченного писателя-Рака.
Рожденных 7 июля могут считать несколько странными, но так или иначе их оригинальные идеи и поступки всегда заслуживают внимания. Связь рожденных 7 июля с миром подсознательного очевидна. Именно поэтому они прекрасно понимают все хитросплетения жизни и неожиданные повороты в человеческой душе для них не новость. Независимо от того, какой карьере посвятили они свою жизнь, люди, чей день рождения — 7 июля, демонстрируют подчас непонятное для других желание проявить себя посредством откровенности и ждут ответной реакции от окружающих. К сожалению, их нередко упрекают в том, что они суют нос в чужие дела, ввязываются в истории, не имеющие к ним никакого отношения.
Совать свой нос в чужие дела и ввязываться в истории — это и есть, наверное, главная задача кинорежиссеров. Таким любопытным мастером кино вошел в мировой кинематограф еще один "странный" герой сегодняшнего дня, одна из ключевых фигур итальянского неореализма Витторио де Сика. И как результат его любопытной деятельности четыре фильма режиссера были удостоены премии "Оскар".
Любопытство и трудолюбие позволило рожденному сегодня русскому артисту цирка Владимиру Дурову стать одним из знаменитых дрессировщиков в России. Как и полагается рожденному 7 июля заботливому Раку-инноватору, Дуров дрессировку животных построил на кормлении. Происходило вырабатывание условных рефлексов путем поощрения: животное получало еду за сделанный трюк. Дуров изучал труды Сеченова и Павлова и положил их открытия в основу своего метода дрессировки.
Люди, чей день рождения — 7 июля, ведут весьма скрытную личную жизнь и предпочитают выставлять напоказ лишь свои идеи и суждения, но отнюдь не грязное белье. Таким образом, их откровения касаются лишь того, о чем они думают, а скорее, мечтают, пребывая в мире фантазий и эмоций.
Было бы странно, если бы Вселенная именно сегодня не подарила миру писателя-фантаста. И Формула небес подарила одного из крупнейших писателей-фантастов, во многом определившего лицо современной научной фантастики. Его называют "деканом писателей-фантастов". А зовут Роберт Энсон Хайнлайн. Его писательская карьера длилась почти полстолетия. В своем творчестве Хайнлайн затронул многие темы, в том числе так близкие для рожденных сегодня социальные и философские: индивидуальную свободу, ответственность индивида перед обществом, роль и формат семьи, природу организованной религии и многие другие.
Не в фантастических романах, а в реальной жизни с рожденными 7 июля достаточно трудно ужиться. Они требуют огромного понимания и терпимости от своих партнеров. Их дети могут считать своих родителей неисправимыми мечтателями, друзья — фантазерами, коллеги будут относиться к ним как к ненадежным сподвижникам. И все это так и есть на самом деле. Рожденных 7 июля чаще всего недопонимают. Но в итоге признают, что герои сегодняшнего дня могут быть блестящими исполнителями и даже стать движущей силой в своем бизнесе или социальной сфере. Особенно везет тем рожденным 7 июля, кто может интегрировать свою фантазию в мир коммерции.
Прекрасным коммерсантом остался в истории рожденный сегодня изобретатель ткацкого станка для узорчатых материй, французский механик Жозеф Мари Жаккард. Его ткацкий станок так и вошел в историю как машина Жаккарда, а разработанная им технология была в дальнейшем применена во многих других приборах и машинах.
Коммерческое воплощение в медицинском оборудовании нашли многие разработки видного советского нейрофизиолога Натальи Бехтеровой. Бехтерова последовательно занималась исследованиями принципов деятельности головного мозга человека в норме и паталогии. Впервые в СССР она применила способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях.
При жизни Бехтерову, как и многих из рожденных сегодня, критиковали за лояльное отношение к мистике и за некорректно поставленные эксперименты по проверке экстрасенсорных способностей. Будучи всемирно признанным академиком медицинских наук, Бехтерова положительно отзывалась о некоторых концепциях, которые большинством ученых считаются псевдонаукой, таких как гипотеза о происхождении человека от дельфинов или "альтернативное" зрение.
Иногда случается, что из числа рожденных 7 июля выходят деспоты и даже диктаторы, по большей части это люди с ярко выраженными инстинктами человеколюбия. Их однако легко сбить с толку, подвергнув незаслуженной критике результаты их труда. Поэтому с Раками дня сегодняшнего лучше обращаться нежнее и доверительнее.
Мир грез, фантазий, красок, звуков Вселенной — вся эта палитра близка и понятна каждому из рожденных сегодня. Такова она Формула небес для Раков дня сегодняшнего, пришедших в наш мир свершать свои воображаемые и реальные открытия. И именно о ней в стихах Марка Шагала.
Моя кровать, картина. Я ложусь
И засыпаю, погруженный в краски.
Но ты, любовь, заснуть мне не даешь!
Ты вечно будишь, словно солнце ночью.
Меня тоска земная пробуждает,
Надежды пробуждают, тормоша,
Толкаю в бок, не ставшие мазками
И даже не натянуты на холст.
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