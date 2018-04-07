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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 07.04 - воины

Общество » Наследие » Формула небес

О силе, справедливости, доброте и бесстрашии рожденных 7 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

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Наиболее точный образ в мировом кинематографе для рожденных 7 апреля, на мой взгляд, найден режиссером знаменитого фильма "Гладиатор" в главном герое Максимусе, роль которого исполнил замечательный австралийский актер Рассел Кроу, рожденный 7 апреля. Это образ сильного, справедливого, доброго и бесстрашного воина, и эти компоненты Формулы небес наполняют практически каждого из рожденных сегодня. И поэтому неудивительно, что все роли, которые Рассел Кроу исполнял в кино, — мужественные и сильные борцы с несправедливостью и непростыми жизненными обстоятельствами.

Рожденные 7 апреля всегда излучают энтузиазм и энергию. Многие из рожденных сегодня с раннего детства испытывают трудности и проходят испытания взрослой жизнью, будь то из-за недостатка родительского тепла или неблагоприятной среды обитания. Но в дальнейшем эти детские трудности делают жизнь рожденных сегодня насыщенной и яркой. Они ценят каждый прожитый день на земле, хотя иногда и обречены жить с налетом легкой грусти.

Именно такая легкая грусть при тщательном рассмотрении может промелькнуть в глазах актера Джеки Чана (фото) — самого популярного героя всех боевиков современного кино. Джеки родился в бедной китайской семье. Его родители бежали в Гонконг с континента, а затем с шестилетним Джеки на руках перебрались в Австралию. Потребность маленького китайского эмигранта защищать себя помогла Джеки Чану быстро освоить различные техники восточных единоборств и впоследствии стать кумиром для миллионов мальчишек, занимающихся кунг-фу и ушу.

В принципе, защищать слабых и беспомощных от несправедливости мира — это миссия для многих рожденных 7 апреля. Обостренное чувство справедливости — это особая религия для рожденных сегодня. И все они наполнены восторженной верой в светлые идеалы.

Как правило, рожденные 7 апреля чрезвычайно активны в молодости, и слишком много энергии они тратят на бунтарство. И даже несмотря на то, что с годами эти люди становятся мудрее (хотя и такими же неутомимыми), стремление к абсолютной справедливости, накопленное еще в юном возрасте, сопровождает их в течение всей жизни.

Таким носителем светлых идеалов остался в истории рожденный сегодня католический святой и миссионер Франциск Ксаверий. Он стал одним из основателей Общества Иисуса (ордена иезуитов) и первым католическим миссионером в Японии. За долгие годы миссионерской деятельности Ксаверий выполнил огромную работу по распространению католицизма во многих странах Азии и Индии и как организатор, и как первопроходец.

Ксаверий обладал качествами великого миссионера, был харизматической личностью, имел огромный лингвистический талант и всегда без остановок рвался вперед. Своей деятельностью Ксаверий указал путь для многих дальнейших поколений католических миссионеров, не только иезуитов.

Рожденные 7 апреля чрезвычайно чувствительны к положительной энергии, исходящей от окружающих. Наиболее просвещенные из них способны направить ее на служение общественным и религиозным идеям. Духовная жизнь очень важна для этих людей, ведь, как правило, их подход к жизни основан на священных заповедях независимо от того, насколько активно они сотрудничают с той или иной сектой.

Возвышенной и устремленной к небу была жизнь пришедшего сегодня на землю английского метеоролога и аэронавта Джеймса Глейшера. Ученый изучал небеса не только как источник божественной силы и энергии, он прогнозировал погодные явления. Главная заслуга Джеймса Глейшера — многочисленные наблюдения на воздушных шарах и обработка их результатов. Глейшера можно считать одним из первых синоптиков в истории, и современники были обязаны ему значительной долей знаний того времени о верхних слоях атмосферы.

Неизменный оптимизм сопровождает рожденных 7 апреля всю их сознательную жизнь. Часто такое отношение к жизни не всегда разделяют близкие им люди, особенно когда неизменно оптимистичные Овны теряют способность к объективному и критическому восприятию действительности.

Эту способность объективно воспринимать реальность потерял, по мнению своих родственников, рожденный сегодня итальянский художник-футурист Джино Северини. И это отчасти было именно так. Традиционные техники в живописи не устраивали художника-Овна. И он выбрал футуризм как выражение своей осознанной восторженной веры в прекрасное.

Основные художественные принципы футуризма: скорость, движение, энергия, — все это блестяще выражал художник на бумаге. Его энергетические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, — все это определяет суть картин замечательного художника.

Футуристов называли радикальными революционерами, и Овну, рожденному 7 апреля, это определение подходит в полной мере. Ведь бунтарство — отличительная черта для рожденных сегодня.

Бунтаркой в общественной жизни смело можно назвать и рожденного сегодня российского политика Валентину Матвиенко, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" и почетного гражданина Санкт-Петербурга. В молодости Валентина мечтала стать ученым и заниматься химией и медициной, с отличием закончила Черкасское медицинское училище, а затем Ленинградский химико-фармацевтический институт.

Возможно, наука многое и потеряла, но российская элита и общественная жизнь получили одного из ярчайших и харизматичных политиков нашего времени. Когда в 2003 году Валентина Матвиенко была введена в состав Совета Безопасности Российской Федерации, коллеги представили ее как "боевого и очень активного социального вице-премьера, который боролся за каждый социальный объект, за каждую строчку бюджета".

"Борьба", "боец", "защитник", "бунтарь" — эти слова могут часто слышать о себе рожденные 7 апреля. И каждого из рожденных сегодня отличает особенная сила духа, так необходимая для этой борьбы.

Королем русского шансона называли поклонники при жизни поэта и барда Михаила Круга (фото). И его образ как нельзя лучше в который раз иллюстрирует Формулу небес рожденных сегодня личностей. В молодости Круг увлекался хоккеем и был вратарем в своей команде. Функцию защитника Михаил Круг всегда выполнял хорошо и в дальнейшей жизни. И даже сменил свою настоящую фамилию Воробьев на Круг.

А прочертить вокруг себя круг, чтобы защитить себя от злых духов, — это одна из самых древних и известных техник, которые применяли люди для психологической защиты. Но псевдоним, к сожалению, не спас самого певца от зверского убийства в собственном доме. Бард никогда не запирал двери своего дома, живя под девизом собственных строчек: "Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать". Бесстрашие — это одна из отличительных черт для рожденных 7 апреля.

Именно таким бесстрашным и в жизни, и в профессии остается для мирового кинематографа рожденный сегодня американский кинорежиссер Френсис Форд Коппола. Не бояться жизни, любить и ценить в ней каждое мгновение Френсис научился еще в раннем детстве, когда прикованный к постели на долгие годы боролся со страшной болезнью — полиомиелитом. Именно в детстве он увлекся созданием фильмов, смонтированных с домашних съемок на восьмимиллиметровую пленку. А потом уже были легендарные "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и другие киношедевры мастера.

Коппола известен своими афоризмами. Вот как звучит один из них: "Чем мне теперь заняться?" — спрашиваю я сам себя. Наверное, чем-нибудь чуть более амбициозным. Или чуть менее амбициозным. Лучше менее. Для меня больше амбиций — это меньше амбиций".

Такова Формула небес у рожденных сегодня представителей знака Овна. Бесстрашных бунтарей. Смелых и справедливых.

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