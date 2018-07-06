Назарбаев, Буш и Далай-лама - космические братья

О заботливости, страсти, магнетизме и склонности к разочарованиям рожденных 6 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок посредством наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок посредством ритуала, народ будет знать стыд и исправляться", — так писал Конфуций о сути идеального правителя.

Идеальных форм правления и правителей не существует, как показывает история, но попробуем разобрать Формулу небес правителей (и не только их), рожденных 6 июля.

Английский колониальный администратор Стэмфорд Раффлз был одним из самых заботливых правителей земель и наиболее известных "отцов" Британской империи. Именно этот заботливый Рак является основателем современного Сингапура. Во время Наполеоновских войск он также организовал захват англичанами острова Ява. В период губернаторства на Яве возродил и возглавил общество искусств и наук, привлекал к его работе наиболее образованных аристократов острова. Заложил основы политики по охране исторических памятников. Сегодня имя Раффлза в Сингапуре носят гостиница, финансовый и торговый центр, а также больница. В Сингапуре слово "Раффлз" также ассоциируется с вещами класса "люкс".

Раки, рожденные 6 июля, являются ли они правителями, или нет, так или иначе оказываются вовлеченными во взаимоотношения и сферы деятельности, непременно подразумевающие взаимное притяжение к объекту своего желания. В жизни рожденных 6 июля всегда присутствует некий налет фатализма, и любые ситуации они воспринимают как некую неизбежность. Страсть, которую демонстрируют рожденные 6 июля к предмету своего интереса, кажется некоей константой, заложенной еще в ранние годы жизни. В самом деле, для рожденных 6 июля главенствующим является мотив, побуждение совершить тот или иной поступок, а вовсе не целесообразность подобного шага.

Такой мотив и побуждение возникли у рожденного сегодня 43-го президента США Джорджа Буша-младшего в сентябре 2001 года. После серии крупных терактов Буш объявил глобальную войну против терроризма. Армия США тогда вторглась в Афганистан и Ирак.

Неизменны мотивы и побуждения граждан Казахстана, которые на последних президентских выборах отдали за рожденного сегодня Нурсултана Назарбаева 97,75 процента голосов. Правитель Казахстана Назарбаев остается неизменным с июня 1989 года и является рекордсменом пребывания у власти на постсоветском пространстве. Формула небес особо благосклонна к правителям дня сегодняшнего.

Была благосклонна Формула небес и к рожденному сегодня русскому царю Николаю Первому. Общеизвестной была любовь царя к законности, справедливости, порядку. Он лично бывал на военных смотрах, осматривал фортификационные сооружения, учебные заведения, служебные помещения, государственные учреждения. Замечания и разносы всегда сопровождал конкретными советами по исправлению ситуации.

И главное, что Николай Первый обладал магнетической способностью привлекать к работе талантливых людей. Сам царь вел аскетический и здоровый образ жизни; никогда не пропускал воскресных богослужений. Не курил и не любил курящих, не употреблял крепких напитков, много ходил пешком, занимался строевыми упражнениями с оружием. Отличался хорошей памятью и большой работоспособностью; рабочий день царя длился 16-18 часов.

Много похожего из этой Формулы небес почти идеального правителя мы сможем найти и в рожденных сегодня последнем императоре Мексики Максимилиане Первом, и в главном маршале бронетанковых войск, Герое Советского Союза Павле Ротмистрове, и дважды Герое Советского Союза, легендарном летчике-истребителе Сергее Грицевце, и в командарме 1-го ранга, советском военачальнике Иване Федько, и в генерале армии, первом президенте Республики Польша Войцехе Ярузельском.

Те из рожденных сегодня, кому не удается расшифровать свою формулу правителей и властителей чужих судеб правильно, становятся одержимы желанием добиться успеха и признания любой ценой… На этой стезе рожденных 6 июля подстерегает множество опасностей. Шок, разочарование, горечь от потери предмета своего вожделения могут обернуться катастрофой.

В истории сегодняшнего дня есть грустные моменты, связанные с крушением надежд. Одержимый своей идей русский революционер Иван Каляев совершил убийство великого князя Сергея Александровича, после которого был осужден и казнен через повешение.

Рожденные 6 июля, однажды устремившись к единственной цели, рискуют пропустить гораздо более ценный и достойный внимания объект для реализации. Уже потом они могут горько пожалеть об этом.

Если предметом особого интереса для рожденных 6 июля становятся, скажем, деньги или секс, им, безусловно, приходится расходовать много энергии. Люди, чей день рождения — 6 июля, подчиняющие свою душу и тело единственной цели удовлетворения собственных не всегда обоснованных прихотей, могут пожертвовать многими идеалами и, в конечном счете, даже уважением к себе.

Подобные разочарования о неправильно выбранном амплуа часто приходилось слышать ближнему кругу легендарного Рембо, рожденного сегодня американского актера Сильвестра Сталлоне. Несмотря на то что общая касса фильмов со Сталлоне в качестве актера составила почти четрые миллиарда долларов (с поправкой на инфляцию), он ни разу так и не получил премию "Оскар" и лишь за седьмой фильм о Рокки несколько лет назад получил премию "Золотой глобус", которую большинство критиков расценили как премию за многолетние заслуги. Обладая огромным актерским потенциалом, Сталлоне выбрал путь спортивного актера, потеряв на этом пути актера драматического.

С течением времени большинство рожденных 6 июля, приобретая определенный опыт, проявляют куда более взвешенный подход к тем или иным начинаниям. Наиболее просвещенные личности уже в зрелые годы, наконец-то, осознают, что желание само по себе может быть позитивным, но одержимость, как правило, оборачивается деструктивными последствиями. Набив немало шишек, они начинают понимать, что нужно просто двигаться по жизни, а не утопать в трясине собственных страстей, не становиться пленником эмоций. Сделав непростые для себя выводы, эти люди направляют свои магнетические способности в процесс познания, духовного самосовершенствования, что необходимо ценить каждую минуту, каждого человека, с которым приходится общаться, дорожить ими, а не расходовать всю свою энергию впустую.

Формула небес дня сегодняшнего наполнена энергией выдающихся правителей, духовных лидеров и многих других ярких и светлых личностей. Поэтому закончить формулу хотелось бы мудрой цитатой рожденного сегодня духовного лидера последователей тибетского буддизма, лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV: "Что бы ни случилось, я не позволю иссякнуть своей радости. Несчастье никуда не ведет и уничтожает все, что есть. Зачем страдать, если можно все изменить? А если ничего изменить нельзя, то чем помогут страдания?"

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