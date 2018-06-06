Астролог: рожденные 06.06 революционны

О пророческих талантах, одиночестве, экстремизме, любви к полярности, революционности и свободолюбии рожденных 6 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Когда мои дети задают мне вопрос: "Папа, а кто такие гении?", — я много лет подряд каждому из них отвечаю одно и тоже: "Гении — это пророки". А потом рассказываю им о Леонардо да Винчи, о Николе Тесле и, конечно же, об Александре Пушкине. Советский поэт Евгений Евтушенко написал однажды свою знаменитую строчку: "Поэт в России — больше, чем поэт". Гениальный поэт в любой стране мира — больше, чем поэт. Но Пушкин для России был неповторимым пророком.

Рожденный сегодня Близнец Александр Пушкин написал на эту тему четверостишье…

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

В VI веке нашей эры два гения создали прообраз современного русского алфавита. Их звали Кирилл и Мефодий. А в начале XIX века пророк Александр Пушкин создал для всех нас язык, на котором мы пишем, разговариваем, признаемся в любви и воспитываем детей. И он показал все возможности созданного им самим языка и в прозе, и в поэзии, и в своих замечательных сказках, письмах и дневниках.

У каждой страны и эпохи были свои литераторы-пророки, которые реализовались в разных жанрах, — это и Шекспир, и Данте, и Шиллер, и Гете. Но никто из них не создал свой собственный язык. Они создавали лишь свои формы и жанры. В истории человечества создать свой собственный язык и испытать его во всех жанрах удалось только Александру Пушкину.

Ну а о пророчествах самих произведений Пушкина написано тысячи исследований за 200 лет, и столько же еще будет написано в ближайшие столетия. Пушкин неисчерпаем, и в каждом столетии человечество будет открывать с новых сторон его пророчества.

Мне посчастливилось в студенческие годы заниматься творчеством Александра Пушкина много и основательно, поэтому 6 июня для меня всегда особый праздник.

Но так как последние 20 лет я профессионально занимаюсь астрологией (которой, кстати, Пушкин владел безупречно), то сегодня у меня двойной праздник. 6 июня пришел в наш мир выдающийся немецкий астролог Региомонтан.

В астрологию Близнец Региомонтан пришел из математики (это частое явление и в современной астрологии). Как практикующий астролог скажу, что самой математики в астрологии немного, а вот арифметика как одна из частей математики в астрологии главная составляющая. Поэтому наша рубрика и называется "Формула небес".

Близнец Региомонтан для астрологической науки сделал по значимости не менее, чем Александр Пушкин для литературного русского языка. Он составил и издал свой главный труд "Эфемериды" — таблицы координат звезд, положений планет и обстоятельств соединений и затмений на каждый день. Это были первые в истории таблицы, которыми пользовались в том числе Васко да Гама, Колумб и другие мореплаватели.

Близнецом-пророком Региомонтаном были разработаны инструменты для всех астрологов Средневековья: астролябия (прибор для определения широты), солнечные часы и армиллярная сфера (инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил).

Он описал также новую систему астрологических домов, названную позднее его именем. Если системы, созданные ученым-Близнецом в Средние века эффективно работают и в XXI веке, то иначе как гением-пророком его сложно назвать.

Пророчество составляет важную часть существования рожденных 6 июня. Оно живет как в их профессии, так и в делах семейных, пронизывая, собственно, все сферы жизни. Высший приоритет для тех, кто родился в этот день, — осуществление своих планов, зачастую далеко идущих. Однако на этом пути они чаще всего оказываются в одиночестве, поделиться с близкими людьми сокровенным они не в силах. Складывается впечатление, что эти люди во всем слушаются лишь голоса своего сердца.

Наибольшая опасность для рожденных 6 июня кроется в том, что пророческий дар заводит их в крайности — как в словах, так и в делах (вспомним хотя бы бесконечные наказания и ссылки Близнеца Александра Пушкина). Подобный экстремизм выливается в долго не заживающие душевные травмы, в неудачи и даже в смерть. Таким образом, люди, чей день рождения — 6 июня, должны осторожнее обращаться с уникальной энергией, дарованной им природой.

Художественый руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган, помимо таланта Формулы небес рожденного 6 июня, получил прекрасные родственные корни. Его родители — скрипачи Леонид Коган и Елизавета Гилельс, дядя — пианист Эмиль Гилельс. Сложно, согласитесь, не стать музыкантом при таком "родовом лобби".

Но родители родителями, а играть на скрипке и дирижировать оркестром все равно нужно самому. Да к тому же знатоки и эксперты всегда тебя будут сравнивать с прославленными родственниками. Но формула 6 июня не подвела, и, по итогам рейтинга британского телеканала Сlassical TV, имя Когана вошло в список десяти величайших дирижеров XX века.

Полярности в любом виде завораживают и привлекают этих людей. У них, как правило, не остается времени на компромиссы или на бесконечные поиски смысла жизни, ведь они буквально одержимы собственными идеями. Некоторые из тех, кто родился 6 июня, внешне производят впечатление консервативных и умеренных натур. Однако за этим фасадом кроется невиданный экстремизм. Если под влиянием обстоятельств или общественных установок им приходится вести более или менее предсказуемую жизнь, в мечтах и фантазиях они находят отдушину для своего буйства, льющегося через край.

Фантазией, бьющей через край, и невиданным экстремизмом вошел в историю современного шоу-бизнеса музыкант и продюсер Бари Алибасов. Вошел так успешно, что уже при жизни эксцентричного Близнеца в городе Чарск (Казахстан) улица Мира была переименована в улицу Бари Алибасова. А в школе, где учился будущий пророк российского шоу-бизнеса, работает посвященный ему музей.

Мы можем сколько угодно иронизировать по поводу дара прорицателя Бари Алибасова, но пока лишь ему одному из немногих продюсеров удалось еще в Советском Союзе создать группу, которая живет и востребована уже скоро 30 лет. Совместно со своей группой "На-На" Бари Алибасов занимается благотворительной деятельностью, дает концерты для детей-инвалидов. Участвует в благотворительных акциях.

Алибасов основал группу и получил свою улицу, а рожденный сегодня русский военный и государственный деятель Иосиф де Рибас основал целый город и тоже получил в нем свою главную улицу. Про символ Одессы улицу Дерибасовская написано столько же стихов, песен и рассказов, сколько про все улицы вместе взятые всего постсоветского пространства. Ну а памятник основателю города Близнецу Иосифу де Рибасу украшает его именную улицу теперь на многие века.

Близнецы, рожденные 6 июня, — натуры высокообразованные, склонные к самоотречению во имя других нередко направляют свою пророческую энергию в положительное русло, способствуя процветанию окружающих. Идеи и мысли этих людей неизменно вдохновляют тех, кто способен их понять. Герои дня сегодняшнего отличаются революционностью, одержимы желанием переустройства существующих общественных структур сообразно своему видению. И превыше всего для них, конечно же, свобода.

Своим пророческим гением остался в истории выдающийся русский математик Александр Ляпунов. И свобода, как главная энергия для жизни рожденных сегодня Близнецов, непосредственно стала главным предметом изучения ученого в его математических формулах. Именно в своей знаменитой теории "Об устойчивости движения" математик всесторонне рассмотрел проблему устойчивости движения систем с конечным числом степеней свободы. Эта теория стала пророческой на века. Работы Ляпунова по теории устойчивости движения служат сегодня глубоким научным фундаментом теории разнообразных автоматических устройств и, в частности, систем управления полетом самолетов и ракет.

Рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по физике Карл Фердинанд Браун дал человечеству кинескоп. В немецкоговорящих странах кинескоп до сих пор называют трубкой Брауна. Ну а все телевизоры, которые смотрели люди во всем мире, до начала XXI века изготавливались исключительно на основе кинескопа. Браун также был первым изобретателем? кому удалось построить направленную антенну, а также основателем в Берлине Общества по беспроводной телеграфии Telefunken.

"Воздухоплавание не было ни наукой, ни отраслью промышленности. Оно было чудом", — так писал в своих воспоминаниях русский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель и философ Игорь Сикорский.

Творить чудеса на века и быть волшебниками каждый день — это особенности всех рожденных сегодня Близнецов. Сикорский сконструировал первые в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь", тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, пассажирский самолет "Илья Муромец", трансатлантический гидроплан и серийный вертолет одновинтовой схемы. Вертолеты, придуманные великим конструктором, бороздят небесные просторы и по сей день.

Король франков Дагоберт много веков назад произнес: "Пророк знает не больше, чем обычный человек, но знает это раньше". Такова она пророческая Формула небес рожденных сегодня.

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