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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 06.05 заботливы

Общество » Наследие » Формула небес

О фантазии, воображении, сострадании к другим, проницательности, чувствительности и правдивости рожденных 6 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Начиналось все с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923 года", — так пишет в своей автобиографической книге великий актер Владимир Этуш (фото), отмечающий сегодня свой 96-й год рождения.

В 1941 году Володя Этуш не стал дожидаться призыва в армию, а ушел добровольцем на фронт и уже в 1943 году за мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды. Вскоре Этуш был тяжело ранен, долго лежал в госпитале, получил вторую группу инвалидности и был комиссован. С 1945 года Владимир Этуш — бессменный преподаватель, а затем и руководитель Театрального училища им. Щукина, а также любимый миллионами зрителей театральный и киноактер.

Тельцы, рожденные 6 мая, владеют языком фантазии, воображения и подсознательного. Об этом мы подробно поговорим, когда дойдем до рожденного сегодня Зигмунда Фрейда. Но в остальных индивидуумах рожденных сегодня эти качества высвечиваются в неменьшей степени.

Рожденным 6 мая свойственно повышенное сострадание к другим. Они точно угадывают настроения и чаяния окружающих и стремятся воплотить их в жизнь, становясь своего рода путеводной звездой. Люди, чей день рождения — 6 мая, — учителя, советники, заботливые родители, умело ведут своих подопечных в светлое завтра, помогая им преодолевать препятствия, осознавать мотивацию своих поступков. Рожденные 6 мая обладают даром выразить словами и чувствами мечты, глубоко спрятанные в других.

"Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент, — говорил Максим Фадеев (фото), — а Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект", — так говорил рожденный сегодня музыкант-Телец Фадеев после грандиозного концерта певицы Линды в Киеве 1 сентября 1997 года. Кстати, тот концерт на Певческом поле в Киеве собрал 400 тысяч зрителей — рекордное количество за всю историю постсоветского шоу-бизнеса. Ну а попросил Тельца Фадеева написать музыку и аранжировки для песен Тельца Линды Телец Федор Бондарчук. Вот такая у них тогда сложилась тельцовая формула успеха.

"Мне очень важно, чтобы артист был счастлив и устроен в жизни. Поэтому и лез в их судьбы за пределами сцены или студии. Некоторые меня даже папой называли", — так заботливый Телец Максим Фадеев вспоминает о своих воспитанницах, среди которых и Юлия Савичева, и Глюкоза, и замечательная группа "Серебро".

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Среди Тельцов, рожденных 6 мая, успех сопутствует тем из них, кто осознает предел своих возможностей и умеет соблюсти как свои интересы, так и интересы других. Зачастую у рожденных 6 мая бывает трудное детство, однако им удается стоически перенести тяготы, выпадающие на долю юной души. Сложности лишь закаляют их, одновременно даруя определенную проницательность, которой бывают лишены люди, выросшие в здоровой обстановке. Если рожденным 6 мая удается направить свой дар прорицателей в русло сострадания к окружающим, они могут стать весьма ценными для общества индивидуумами.

"Я был сыном родителей, спокойно и комфортно живших в этом маленьком провинциальном гнездышке. Когда мне исполнилось около трех лет, отец разорился и нам пришлось покинуть свою деревню и переехать в большой город. Последовала череда долгих и трудных лет, из которых, как мне кажется, ничто не достойно воспоминания", — так о своем детстве вспоминает рожденный сегодня Зигмунд Фрейд.

Для обобщающей формулы Тельца, в которую входят деньги, еда и секс, наряду с Тельцами Карлом Марксом и Владимиром Лениным Фрейд внес огромный вклад в изучение сексуальной энергии в нашей повседневной жизни.

Фрейд начинал с угрей. Именно выявлению половых отличий у речных угрей была посвящена первая статья Фрейда, опубликованная Академией наук в годы его студенчества. Затем были работы по неврологии у животных, а затем уже и частная практика неврологии у людей. Именно Фрейду принадлежит открытый в те годы термин ДЦП (детский церебральный паралич). Затем были долгие годы пропаганды кокаина и в научных, и в дружеских кругах. И, наконец, знаменитый психоанализ.

"Влечения, которые можно назвать сексуальными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно большую и до сих пор непризнанную роль в возникновении нервных и психических заболеваний", — так утверждал Фрейд. И в современном пространстве дня сегодняшнего материальную, плотскую суть сексуальной энергии именно Фрейду как представителю знака Тельца описать удалось максимально подробно.

Сексуальность — это состояние внутреннее, а сексапильность — внешнее. Часто эти два состояния, кроме общего корня "секс" в обоих словах, не имеют по отношению друг к другу ничего общего. Про сексуальность много писал Фрейд, впрочем с сексапильностью у рожденных 6 мая, как правило, тоже все в порядке.

Рожденных сегодня российского актера Александра Белявского (фото) и американского актера Джорджа Клуни (фото) за их неповторимую тельцовую сексапильность неоднократно называли секс-символами. Но вот что интересно — Белявский снялся более чем в 100 кинофильмах и телесериалах и ни разу не сыграл роль героя-любовника. Режиссеров всегда привлекали именно актерские способности Белявского, а не роскошные внешние данные.

Похожая актерская судьба и у красавца Тельца Клуни. Роли героев-любовников также обошли его стороной. Клуни стал обладателем премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Сириана" и обладателем премии "Золотой глобус" за роль миллионера Мэтта Кинга в драме "Потомки". Второй раз Клуни получил "Оскара" как продюсер в номинации "Лучший фильм" за фильм "Операция "Арго". За этот же фильм он был удостоен четвертого "Золотого Глобуса".

В 2009 году Клуни был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Его гуманитарная деятельность включала работы по решению конфликта в Дарфуре, по признанию геноцида и за помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити в 2009 году.

Зачастую бывает, что Тельцы, чей день рождения — 6 мая, подчиняют себя служению другим, в то же время оставаясь жертвами собственных душевных страданий, которые они тщательно скрывают от внешнего мира. Будучи людьми чувствительными, они тяжело переносят физический дискомфорт и душевную боль. Пытаясь контролировать свою судьбу, они становятся чересчур обязательными и ответственными и, в частности, расписывают свой жизненный распорядок по минутам, словно опасаясь, что иначе все кругом пойдет прахом.

С другой стороны, рожденным 6 мая, как никому другому, понятны импульсивные порывы окружающих. Будучи людьми мудрыми и смелыми, они оказываются исключительно надежными товарищами в минуты тяжких душевных испытаний. Часто именно они встают на сторону слабого и обездоленного, чью психологию понимают до тонкостей.

Рожденный сегодня французский революционер-якобинец Максимилиан Робеспьер всю свою жизнь вставал на сторону слабого и обездоленного. Этот человеколюбивый Телец выступал за отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее избирательное право. Его последовательность в отстаивании своих принципов вскоре заслужила ему прозвище Неподкупный. Один из его современников писал о Робеспьере еще точнее: "Это опасный человек — он действительно верит в то, что говорит".

Верить в то, что сами декларируют, — эта черта свойственна большинству рожденных сегодня. И то, что не удалось сделать русскому исследователю Георгию Седову, рожденному 5 мая, удалось сделать американскому исследователю Арктики Роберту Пири (фото), рожденному сегодня. Думаю, что таким терпением и верой могут обладать далеко не все даже рожденные под знаком Тельца. Хотя, как я не устаю повторять, терпение Тельцов — это их джокер для многих жизненных ситуаций.

Роберт Пири посвятил 23 года жизни задаче достижения Северного полюса, осуществил до этого несколько экспедиций в Гренландию и Центральную Арктику. По утверждению самого Пири, он достиг Северного полюса 6 апреля 1909 года. И с тех пор путешественник официально является первым человеком, побывавшим на полюсе.

"В жизни нужно только две вещи: душевное здоровье и жена", — так определяет формулу комфортной жизни Тельца рожденный сегодня Тони Блэр (фото), который в течение десяти лет по совместительству с работой мужа для своей жены и отца для четырех своих детей был еще три раза подряд премьер-министром Великобритании.

Кстати, быть трижды премьером, кроме Блэра, удавалось лишь Маргарет Тетчер, рожденной под знаком Весы. Так что не верить Блэру, когда он говорит про душевное здоровье и жену, нет ни малейших причин. Ведь рожденные 6 мая не врут. Такова уж их Формула небес.

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