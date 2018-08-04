Лев всегда прав. Пункт первый, он же последний

Об отваге, упорстве, целенаправленности, мощном интеллекте, выносливой энергетике, физическом совершенстве и внешней невозмутимости рожденных 5 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Человек часто делает ошибки. Более того, он всю жизнь только и занимается тем, что делает ошибки", — так однажды сформулировал особенность человека рожденный сегодня классик французской литературы Ги де Мопассан.

Для вечно правых во всех вопросах представителей знака Льва такая самокритичность, в принципе, крайне редкое явление. Чаще всего Львы, совершающие ошибки, не признают их, ищут виноватых, а в случае явных неудач начинают драматизировать ситуацию. С учетом этих и других особенностей знака Льва мы и рассмотрим сегодня Формулу небес рожденных 5 августа.

Львы, рожденные сегодня, способны воплощать в жизнь свои решения с большой отвагой, упорством и целенаправленностью. Хотя рожденные в этот день могут иметь эмоциональную натуру, они демонстрируют потрясающую власть над чувствами и достигают своих целей естественным и легким путем. Рожденные 5 августа при любых обстоятельствах сохраняют холодный и невозмутимый внешний вид, но это дается им не так легко, как кажется: на самом деле это немного напоминает сидение на вулкане.

С таким холодным и невозмутимым видом однажды ступил на Луну американский астронавт Нил Армстронг и стал первым в истории человеком, совершившим эту лунную прогулку. В одном из своих многочисленных интервью на вопрос, не страшно ли ему было гулять на Луне, астронавт ответил коротко и по-львиному: "Боже мой, да я презираю опасность".

Люди, чей день рождения — 5 августа, рано или поздно обнаруживают, что степень достижения успеха прямо пропорциональна их способности контролировать и направлять ищущую выхода энергию и оставаться при этом спокойными. Хотя рожденные 5 августа ориентированы на ментальные аспекты, нельзя отрицать огромное физическое совершенство, данное этим одаренным людям.

Таким удивительным сочетанием мощного интеллекта и выносливой энергетики можно считать фигуру ведущего политического деятеля Франции, лидера политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (фото). На сегодняшний день это, возможно, самая ярая противница существования Евросоюза внутри самой Европы, о чем она открыто, смело, а порой и яростно высказывается. И пафос ее политических заявлений вызывает отклик у многих людей во Франции и за ее пределами.

"Я не одобряю существование Европейского союза, даже называю его "Европейским Советским Союзом", ведь считаю, что он вводит настоящую тоталитарную систему", — так заявляет Марин Ле Пен, набравшая 22 процента на последних президентских выборах во Франции.

При всем мировоззренческом протесте против тоталитаризма у многих Львов, рожденных сегодня, может недоставать воли для завершения начатых ими благих дел. И тогда их природные преимущества могут быть безрассудно растрачены или употреблены во зло. Поэтому склонность к насилию, которая так часто сопровождает родившихся в этот день, должна быть сублимирована в творческие устремления, так как их взрывная натура способна воссоздать произведения, действительно волнующие публику.

Одним из самих взрывных дирижеров современности останется в памяти музыкантов и зрителей рожденный сегодня Владимир Федосеев. Когда Федосеев дирижирует, его эмоционально раскачивающаяся в такт музыки шевелюра на голове напоминает гриву льва. Ну а сам дирижер — царственного льва, кем он, в принципе, и является от рождения. Федосеев возглавил Большой симфонический оркестр имени П. И Чайковского в 1974 году и руководит им по сей день. Сегодня маэстро исполняется 86 лет.

"И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства. Эта скромная способность к труду составляет базу всякого гения", — так рожденный сегодня великий русский художник Илья Репин (фото) дополнял свою Формулу небес. Репин вошел в историю как, возможно, самый трудолюбивый художник русской школы.

Исследователи, упоминая о масштабе личности Репина, имеют в виду не только многообразие подвластных ему жанров и художественных техник, но и разносторонность творческих интересов: он проявил себя как живописец, педагог, теоретик искусства, писатель-мемуарист, публицист.

Львы сегодняшнего дня, к сожалению, не самые комфортные создания в личных и семейных отношениях. Поэтому, чтобы научиться управлять своей взрывной энергетикой, они должны еще в раннем возрасте направлять свои агрессивные тенденции на соревновательные виды спорта и другие виды физической активности. Выходом для воинственных наклонностей могут послужить шахматы, видео, азартные игры, например, карты.

Взрыв гнева у рожденных 5 августа не очень приятно наблюдать; еще хуже быть объектом их бешенства. Тем не менее наиболее развитые личности, рожденные в этот день, обычно осознают как физический, так и психологический ущерб, причиняемый их возмущением, и эволюционируют к более высокому состоянию сознания, когда им уже за тридцать или даже за сорок и когда они начинают наконец обращать внимание на окружающих.

В области дружбы и любовных отношений рожденные в этот день могут страдать многие годы, прежде чем научатся по-настоящему заботиться о тех, кто им дорог.

Такие страдания и в дружбе, и в любовных отношениях сполна пережил рожденный сегодня Ги де Мопассан. И в возрасте 42 лет он начал перезагрузку своего отношения к жизни, к людям и особенно к женщинам. Но было слишком поздно, писатель скончался от сифилиса. А его грустной цитатой борющегося со своими страстями Льва, так и не построившего своего личного счастья, мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня: "Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством. А знаешь, почему? Знаешь, от чего это ощущение огромного счастья? Только от того, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству".

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