Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Лев всегда прав. Пункт первый, он же последний

Общество » Наследие » Формула небес

Об отваге, упорстве, целенаправленности, мощном интеллекте, выносливой энергетике, физическом совершенстве и внешней невозмутимости рожденных 5 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Человек часто делает ошибки. Более того, он всю жизнь только и занимается тем, что делает ошибки", — так однажды сформулировал особенность человека рожденный сегодня классик французской литературы Ги де Мопассан.

Для вечно правых во всех вопросах представителей знака Льва такая самокритичность, в принципе, крайне редкое явление. Чаще всего Львы, совершающие ошибки, не признают их, ищут виноватых, а в случае явных неудач начинают драматизировать ситуацию. С учетом этих и других особенностей знака Льва мы и рассмотрим сегодня Формулу небес рожденных 5 августа.

Львы, рожденные сегодня, способны воплощать в жизнь свои решения с большой отвагой, упорством и целенаправленностью. Хотя рожденные в этот день могут иметь эмоциональную натуру, они демонстрируют потрясающую власть над чувствами и достигают своих целей естественным и легким путем. Рожденные 5 августа при любых обстоятельствах сохраняют холодный и невозмутимый внешний вид, но это дается им не так легко, как кажется: на самом деле это немного напоминает сидение на вулкане.

С таким холодным и невозмутимым видом однажды ступил на Луну американский астронавт Нил Армстронг и стал первым в истории человеком, совершившим эту лунную прогулку. В одном из своих многочисленных интервью на вопрос, не страшно ли ему было гулять на Луне, астронавт ответил коротко и по-львиному: "Боже мой, да я презираю опасность".

Люди, чей день рождения — 5 августа, рано или поздно обнаруживают, что степень достижения успеха прямо пропорциональна их способности контролировать и направлять ищущую выхода энергию и оставаться при этом спокойными. Хотя рожденные 5 августа ориентированы на ментальные аспекты, нельзя отрицать огромное физическое совершенство, данное этим одаренным людям.

Таким удивительным сочетанием мощного интеллекта и выносливой энергетики можно считать фигуру ведущего политического деятеля Франции, лидера политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (фото). На сегодняшний день это, возможно, самая ярая противница существования Евросоюза внутри самой Европы, о чем она открыто, смело, а порой и яростно высказывается. И пафос ее политических заявлений вызывает отклик у многих людей во Франции и за ее пределами.

"Я не одобряю существование Европейского союза, даже называю его "Европейским Советским Союзом", ведь считаю, что он вводит настоящую тоталитарную систему", — так заявляет Марин Ле Пен, набравшая 22 процента на последних президентских выборах во Франции.

При всем мировоззренческом протесте против тоталитаризма у многих Львов, рожденных сегодня, может недоставать воли для завершения начатых ими благих дел. И тогда их природные преимущества могут быть безрассудно растрачены или употреблены во зло. Поэтому склонность к насилию, которая так часто сопровождает родившихся в этот день, должна быть сублимирована в творческие устремления, так как их взрывная натура способна воссоздать произведения, действительно волнующие публику.

Одним из самих взрывных дирижеров современности останется в памяти музыкантов и зрителей рожденный сегодня Владимир Федосеев. Когда Федосеев дирижирует, его эмоционально раскачивающаяся в такт музыки шевелюра на голове напоминает гриву льва. Ну а сам дирижер — царственного льва, кем он, в принципе, и является от рождения. Федосеев возглавил Большой симфонический оркестр имени П. И Чайковского в 1974 году и руководит им по сей день. Сегодня маэстро исполняется 86 лет.

"И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства. Эта скромная способность к труду составляет базу всякого гения", — так рожденный сегодня великий русский художник Илья Репин (фото) дополнял свою Формулу небес. Репин вошел в историю как, возможно, самый трудолюбивый художник русской школы.

Исследователи, упоминая о масштабе личности Репина, имеют в виду не только многообразие подвластных ему жанров и художественных техник, но и разносторонность творческих интересов: он проявил себя как живописец, педагог, теоретик искусства, писатель-мемуарист, публицист.

Львы сегодняшнего дня, к сожалению, не самые комфортные создания в личных и семейных отношениях. Поэтому, чтобы научиться управлять своей взрывной энергетикой, они должны еще в раннем возрасте направлять свои агрессивные тенденции на соревновательные виды спорта и другие виды физической активности. Выходом для воинственных наклонностей могут послужить шахматы, видео, азартные игры, например, карты.

Взрыв гнева у рожденных 5 августа не очень приятно наблюдать; еще хуже быть объектом их бешенства. Тем не менее наиболее развитые личности, рожденные в этот день, обычно осознают как физический, так и психологический ущерб, причиняемый их возмущением, и эволюционируют к более высокому состоянию сознания, когда им уже за тридцать или даже за сорок и когда они начинают наконец обращать внимание на окружающих.

В области дружбы и любовных отношений рожденные в этот день могут страдать многие годы, прежде чем научатся по-настоящему заботиться о тех, кто им дорог.

Такие страдания и в дружбе, и в любовных отношениях сполна пережил рожденный сегодня Ги де Мопассан. И в возрасте 42 лет он начал перезагрузку своего отношения к жизни, к людям и особенно к женщинам. Но было слишком поздно, писатель скончался от сифилиса. А его грустной цитатой борющегося со своими страстями Льва, так и не построившего своего личного счастья, мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня: "Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством. А знаешь, почему? Знаешь, от чего это ощущение огромного счастья? Только от того, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству".

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы астролог гороскоп астрология астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптовалюты
Блокчейн в новгородской больнице, расширение Bitfury в России и другие новости
Мнение
Проверка на Урбан
Формула небес
Ну очень дорогой Лев Энди Уорхол
Новости Все >
Московского школьника убил самособранный игровой компьютер
Элитное жилье в Лондоне теряет в цене
Ученые назвали самые жуткие запахи в мире
Экс-глава FIFA: Катар получил ЧМ-2022 жульническим путем
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
В провинции всплыл огромный памятник Сталину
Северо-восток столицы лидирует по продажам новостроек
Рассекречена съемка гибели боевого авианосца США
Кадыров призвал разобраться с Сирией по-чеченски
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
Сейчас читают
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Как власть лжет о пенсионной реформе
Кремль
Как власть лжет о пенсионной реформе Видео 
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул Видео 
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство? Видео 
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Читательский топ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Поверенный в делах РФ в США вызван в госдеп
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Точка зрения
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.

Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Общество
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?

В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.

Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Шоу-бизнес
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Происшествия
В России начали взрывать двери пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

В России начали взрывать двери пенсионных фондов
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России
Происшествия
Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа
Соломон Соловьев Ну очень дорогой Лев Энди Уорхол Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия получила козыри в споре с Украиной в ВТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Главная угроза демократии США - русские... мемы Василий Амирджанов
Комментарии
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
НАТО запретило греческой армии спасать людей
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией

В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.

Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ