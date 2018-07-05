Люди-праздники - кто они?

О веселости, остроумии, энергии, жизнелюбии, энтузиазме, работоспособности и убедительности рожденных 5 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Когда у рожденного сегодня знаменитого советского кукольника Сергея Образцова спросили, как он относится к свободной любви, остроумный Сергей Владимирович ответил так: "К несвободной любви я отношусь отрицательно".

Раки, рожденные 5 июля, возможно, самые веселые во всем своем знаке Зодиака. В жизни рожденных 5 июля редко находится место скуке, поскольку их энергия перескакивает с одного объекта на другой, исследуя его, пробуя и устремляясь дальше.

Рожденные в этот день любят жизнь во всем ее многообразии, любят необычных и эксцентричных людей, по-настоящему интересуются неординарными явлениями, предметами, цветовыми сочетаниями. Пребывая в постоянном движении, будь то в физическом или интеллектуальном смысле, рожденные 5 июля с успехом завоевывают сердца окружающих. Они просто обожают веселить других.

Крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века называют историки рожденного сегодня американского шоумена и антрепренера Финеаса Тейлора Барнума. Шоумен — именно это слово как нельзя лучше подходит к главной сути практически всех Раков, родившихся сегодня. Сам Барнум снискал широкую известность своими мистификациями и организовал цирк своего имени.

Также шоумен был известен своими психологическими манипуляциями и знаменитой фразой: "У нас есть что-нибудь для каждого". Его деятельность породила знаменитый эффект Барнума, или эффект субъективного подтверждения. Суть этого эффекта была в том, что составлялось общее наблюдение, согласно которому, люди крайне высоко оценивали точность таких описаний их личности. Люди предполагали, что эти описания созданы индивидуально для них. На самом деле, описания были неопределенны и достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применить и ко многим другим людям. В этом и были манипуляции.

Образ Финеаса Барнума неоднократно был использован в кинематографе. А недавно вышедший на экраны фильм "Величайший шоумен" стал практически его кинобиографией. Роль самого шоумена блистательно исполнил актер Хью Джекман.

Рожденные 5 июля не только пользуются возможностями, предоставляемыми жизнью, но и сами ищут их. Люди, чей день рождения — 5 июля, - виртуозы в искусстве убеждения. Поэтому так опасна граница, за которой они могут применять этот талант в различного рода манипуляциях и махинациях. Харизматические и сильные личности, хотя и не всегда уравновешенные и рассудительные, они заряжают окружающих своим энтузиазмом.

Энтузиазм и работоспособность позволили рожденному сегодня шотландскому инженеру и физику Уильяму Ранкину стать одним из создателей технической термодинамики. Гениальный механик построил полную теорию паровой машины и разработал идеальный термодинамический цикл парового двигателя, названного в его честь. Ранкин также ввел ряд терминов, широко применяемых в механике и термодинамике.

Важнейшим приоритетом для рожденных сегодня может стать поиск надежного партнера или предприятия, которые служили бы своего рода якорем для лихого корабля их энергии. Такой момент наступает в возрасте примерно 28-30 лет (первое возвращение Сатурна) или в самом начале пятого десятка (кризис середины жизни).

Таким надежным партнером для лихого корабля энергии рожденной сегодня Клары Цеткин (фото) стала ее соратница Роза Люксембург. Именно в возрасте 30 лет Цеткин была вынуждена покинуть Германию, где и началась ее активная революционная деятельность.

В мировую историю энергичная революционерка вошла одной из основательниц Второго интернационала и огромным количеством манифестов, посвященных роли женщин в революционной борьбе.

Также Цеткин является автором идеи Международного женского дня 8 марта. Как показало время, данный праздник из революционного давно превратился в замечательное шоу. Так что Формула небес шоумена Клары Цеткин пусть и через сто лет, но сработала. И у женщин многих стран есть теперь свой отдельный веселый праздник.

Основоположником многих веселых и необычных жанров вошел в историю пришедший сегодня в мир русский писатель польского происхождения Фаддей Булгарин. Именно ему читатели обязаны такими жанрами, как авантюрный плутовской роман и фантастический роман.

Также человек-праздник Булгарин остался в памяти современников как автор фельетонов и нравоописательных очерков, а также как издатель первого в России театрального альманаха.

У людей-праздников, рожденных сегодня, чрезвычайно активно протекает внутренняя жизнь, связанная с мечтами и фантазиями. По возможности к ней нужно отнестись достаточно серьезно (особенно в подростковом возрасте), так как именно ранние представления о добре и зле постепенно формируют базу будущих успехов и поражений.

Если рожденным 5 июля удается трансформировать свои фантазии в реальность — можно считать, что они вполне состоялись как личности. В противном случае они потом так и будут существовать в мире собственных иллюзий, вызывая насмешки окружающих. Главная задача для рожденных 5 июля состоит в том, чтобы стабилизировать и не растрачивать впустую свою неуемную энергию.

Прекрасно справился со своей неуемной энергией знаменитый русский адмирал Павел Нахимов (фото). Его морские победы и героические достижения и по сей день служат примером для тысяч военных моряков в разных странах. Нахимов утверждал: "У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь — славный".

Такую славу получил для себя и для мирового тенниса 49-й военный министр США Дуайт Дэвис. Все его достижения на военном поприще постепенно история забывает, а придуманный и учрежденный им теннисный трофей — Кубок Дэвиса — по-прежнему является одной из самых престижных наград мирового тенниса. Кстати, серебряный кубок, который Дэвис лично заказал и передал Ассоциации тенниса в 1899 году, стоил целых 750 долларов. Немалые деньги для того времени. Но зато на сто лет вперед праздник получился.

Абсолютным праздником стало для человечества все литературное творчество рожденного сегодня французского писателя и кинорежиссера Жана Кокто (фото).

Радость и восторг для зрителей доставлял своей игрой на поле аргентинский футболист Эрнан Креспо.

И всегда праздник блаженства царил на концертах польской пианистки и клавесинистки Ванды Ландовски. Именно Ванду по праву считают ключевой фигурой в возрождении клавесина в первой половине XX века.

Рожденная сегодня Ванда Ландовски однажды блистательно сказала: "Между двумя ударами метронома — пауза. Между двумя ударами сердца — целый мир". И этот мир должен быть праздником — добавляет от себя Формула небес родившихся 5 июля.

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