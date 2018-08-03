Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы

О лучезарности, ярости, лидерстве, свободолюбии, уме и воле рожденных 4 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Светить всегда светить везде,

До дней последних донца,

Светить — и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой — и солнца!

Так писал замечательный пролетарский поэт, рожденный под знаком Рака, Владимир Маяковский, рифмуя по значимости излучаемого света вначале себя, потом Солнце. Ну а у рожденных сегодня представителей знака Льва Солнце — их главная планета и они также светят всегда и везде. Рассмотрим формулу их свечения подробнее.

Львы, рожденные 4 августа, не всегда созданы для того, чтобы быть лидерами, но они должны тем не менее занимать руководящую позицию, и, как правило, их влияние чувствуется, и их философия известна всем, с кем они контактируют. Рожденные сегодня часто являются координирующим центром для какой-либо социальной группы, политического движения, семьи или дела, которому они принадлежат. Иногда они бывают полезны своей группе хотя бы тем, что являются воплощением ее идеалов, придерживаясь определенного образа жизни, действительно достойного уважения.

Таким координирующим центром всей индустрии джаза и символом одновременно стал рожденный сегодня американский джазовый трубач Луи Армстронг. Он оказал наибольшее влияние из всех музыкантов этого жанра на развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всем мире.

Пройдя долгий и трудный путь от уличного трубача до главных мировых концертных залов, к середине 1950-х годов Луи Армстронг был одним из самых знаменитых в мире музыкантов и шоуменов, к тому же снялся более чем в 50 фильмах.

Госдепартамент США присвоил ему неофициальный титул "Посол джаза" и неоднократно спонсировал его мировые турне. После смерти музыканта президент Никсон сказал о нем: "Он был одним из творцов американского искусства. Человек яркой индивидуальности, Армстронг завоевал всемирную известность. Его блестящий талант и благородство обогатили нашу духовную жизнь, сделали ее более насыщенной".

Таким духовным лидером стал для многих людей рожденный сегодня шведский дипломат Рауль Валленберг. Благодаря его смелости и отваге были спасены десятки тысяч жизней венгерских евреев в период Холокоста. В память о храбром Льве его именем названы улицы во многих городах Израиля, а также улицы в Берлине, Вашингтоне, Будапеште и Торонто.

Неутомимым и активным людям, рожденным 4 августа, важно иметь возможность идти своим путем. Слишком часто люди, чей день рождения — 4 августа, имеют горячую голову и впадают в ярость, встречая сопротивление. Из-за этих черт, а также благодаря тенденции восставать против существующей системы они могут возглавлять своих единомышленников только ограниченный период времени, если, конечно, не задаются целью постоянно вести революционную деятельность.

Таким революционером дня сегодняшнего может быть смело назван видный палестинский лидер, председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат. Этот одержимый Лев — один из известнейших радикальных политических деятелей второй половины XX века. Его жизнь и деятельность получали и, очевидно, всегда будут получать крайне противоречивые оценки. При этом для одних Арафат является борцом за независимость и национальное освобождение, а для других — злейшим врагом, убийцей и террористом. Так как он организовывал атаки против мирного населения, но ему удалось превратить негосударственное насилие в легитимную форму политической борьбы. Возможно, именно за эти достижения Арафат и был удостоен Нобелевской премии мира в 1994 году.

Львы сегодняшнего дня, обладая сильным умом и сильной волей, прилагают все усилия для того, чтобы занять такое положение, при котором будут абсолютно свободны в своих словах и поступках. Рожденные 4 августа умны и креативны и, возможно, с детства привыкли избегать цензуры, что, несомненно, дает свои плоды, даже когда они становятся взрослыми. Наибольшую ценность для них представляет свобода излучать свои идеи на тех, кто вокруг них. Герои сегодняшнего дня часто стремятся оказывать влияние на окружающих одним только своим физическим присутствием. Они придают значение всему — от вызывающей или, наоборот, подчеркнуто консервативной одежды (в зависимости от того, какое впечатление они хотят произвести) до манеры поведения.

Все эти особенности своей индивидуальной Формулы небес с блеском и изяществом воплотил французский дизайнер моды и бизнесмен Луи Виттон. Спустя 170 лет после своего основания торговый дом знаменитого модельера специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса "люкс" под одноименной торговой маркой.

Рожденные сегодня мастерски умеют оценивать ситуацию. Ничто не ускользает из их поля зрения, и они обычно быстро реагируют на изменяющиеся обстоятельства, поскольку обладают решительным, если не сказать импульсивным менталитетом. И все же, исключенные из эпицентра событий, они могут нанести огромный вред не только себе, но и окружающим. С течением времени рожденные 4 августа обычно начинают правильно направлять свой воинственный пыл в определенное русло и принимать более конструктивные решения.

Правильно направленный воинственный пыл позволил рожденному сегодня федеральному сенатору от штата Иллинойс Бараку Обаме дважды стать 44-м президентом США и лауреатом Нобелевской премии мира. Он стал первым в национальной истории глав государства темнокожим президентом. Через восемь лет президентства Обама покинул свой пост с рейтингом одобрения у населения 60 процентов. Прекрасное подтверждение сильной и мощной харизмы рожденных 4 августа.

Сегодня пришел в наш мир замечательный музыкант, один из основателей культовой рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов. Тексты его песен всегда смелые и свободные и полностью соответствуют Формуле небес героев сегодняшнего дня. В одном интервью на вопрос о главном посыле его творчества Самойлов ответил: "Посыл у меня один — чтобы люди были независимыми. А уж куда люди направят свои независимые мозги — это их дело". Так живут, мыслят и творят замечательные Львы дня сегодняшнего.

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