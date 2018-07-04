Джина Лоллобирджита разменяла десятый десяток

Об активности, ответственности, социальности, патриотизме и чуткости рожденных 4 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Так уж распорядилась Формула небес, что сегодня пришли в наш мир не совсем типичные представители знака Рака. Если сказать в двух словах, то чрезмерно активные Раки. И все они не по-рачьи социализированные особы.

При этом энергия таких понятий, как род, родина, традиции, "мой дом — моя крепость", гипертрофированная ответственность по отношению к родителям и детям, домашним животным, птичкам или рыбкам — все это, конечно же, остается у рожденных 4 июля. Но в отличие от многих Раков других дней у героев сегодняшних все эти качества становятся более социальными, общественными и распространяются на гораздо большее число людей, чем обычный ближний круг родственников и близких знакомых.

Рожденные 4 июля наиболее комфортно ощущают себя в роли представителей той или иной группы, членством в которой они гордятся. Под группой могут подразумеваться политическая или общественная организация, любые формы региональных, расовых и иных объединений.

С успехом реализовал свою основную рачью функцию знаменитый валлийский географ Джордж Эверест, дав свою звучную фамилию родившимся в счастливом браке шестерым детям. Но для Рака, рожденного 4 июля, этого оказалось недостаточно. Он возглавляет Королевское географическое общество в Англии и через несколько лет напряженной работы увековечивает свою фамилию в истории географии.

Группа географов, работающая под его началом фиксирует среди гималайских вершин один из горных пиков, который и по сей день является высочайшей точкой мира. И в знак географических заслуг Джорджа Эвереста теперь этот пик носит его имя на карте мира. Стоит отметить, что сам исследователь был против этого. Однако его именитые коллеги из Королевского географического общества, настояли на своем.

Характерно, что общественное призвание обнаруживается у многих рожденных 4 июля уже в зрелые годы, так как в юные годы эти Раки реализуется более традиционно, как правило, в семейной, личной и более спокойной профессиональной деятельности. Но, перешагнув 40-летний рубеж, они начинают бороться за лидерство в той или иной группе или же, наоборот, отводят себе в ней место преданного члена.

У рожденного сегодня легендарного итальянского революционера Джузеппе Гарибальди было восемь детей. Он был прекрасным отцом. Но стать национальным героем Италии и лидером нации — в этом была главная задача его Формулы небес. "Ценность зерна определяется его урожайностью, ценность человека — той пользой которую он может принести своему ближнему. Родиться, жить, есть, пить и, наконец, умереть может и насекомое… Человек живет жизнью, полезной для масс", — так утверждал и жил Гарибальди.

Рожденные 4 июля никогда не забывают о своих корнях и дорожат ими. В силу этого рожденные сегодня не могут быть удовлетворены результатами своего труда, если он был направлен на личные цели, но всеми силами стремятся к тому, чтобы внести свою лепту в общее дело. Это вовсе не означает, что они не любят работать в одиночку или пребывать в уединении. Длительные периоды затворничества могут быть необходимы для разработки новых проектов или обдумывания плана действий, но все это вписывается в рамки масштабной социальной деятельности.

Рожденный сегодня американский кинопродюсер Луи Барт Майер как раз относился к таким Ракам, рожденным сегодня, который долго и тщательно разрабатывал новые проекты, обдумывал план действий и потом выходил на уровень масштабной общественной реализации.

Луи Майер создал целую империю развлечений. Его называют творцом плеяды кинозвезд кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer ее золотых лет, о которых говорили, что "их больше, чем звезд на небе". Луи Майер сделал из своей киностудии самую финансово успешную киностудию в мире, единственную, которая выплачивала дивиденды акционерам во время Великой депрессии 1930-х годов. А сам Майер стал самым высокооплачиваемым наемным работником в США, имея семизначный доход.

Очень часто, люди, чей день рождения — 4 июля, с гордостью демонстрируют свое социальное происхождение. Важную роль в жизни рожденных 4 июля играют периодически повторяющиеся семейные собрания. Кстати, патриотизм рожденных в этот день проявляется вовсе не в слепом следовании лозунгу: "Моя страна — плохая или хорошая", — но чаще выражается в желании улучшить жизнь нации, предложить конструктивную критику. Крайне редко рожденные 4 июля остаются в стороне от политики.

Гордился своим старинным дворянским родом и оказывал огромное влияние на российскую политику рожденный сегодня шеф жандармов и глава тайной канцелярии Александр Бенкендорф. Александр Герцен писал о Бенкендорфе: "Начальник этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право вмешиваться во все". Именно Бенкендорфу принадлежит знаменитая фраза, ставшая затем вот уже как два века девизом российской коррупции: "Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства". Именно Бенкендорфу царь поручил личный надзор за Александром Пушкиным, и спустя 200 лет можно признать, что эта миссия надзирателя над гением и была самой яркой главой в биографии потомственного дворянина.

В основной массе своей рожденные 4 июля — натуры чуткие, способные улавливать даже тайные мысли и переживания других. Но в отличие от праздных сострадальцев они всегда предлагают конкретную помощь, объективно разбираясь в сложившейся затруднительной ситуации. Тем не менее среди рожденных в этот день нередко можно встретить весьма экстравагантных индивидов, неординарность которых может быть понятна только тем, кто знаком с ними достаточно близко. Как правило, люди, чей день рождения — 4 июля, на поверку оказываются куда более простыми и понятными натурами, чем кажутся.

Таким простым и понятным был в своих произведениях один из первых и наиболее общепризнанных мастеров американской литературы Натаниэль Готорн. Писатель внес большой вклад в становление жанра рассказа (новеллы) и обогатил американскую литературу романтизма введением элементов аллегории и символизма.

Родоночальником жанра критического реализма в русской живописи стал русский художник Павел Федотов. Остроумие, тонкая наблюдательность, умение подмечать типичные черты людей разных сословий, знание обстановки их жизни, способность передать характер человека — все эти свойства таланта, ярко проявлявшиеся в рисунках Федотова, указывали на то, что истинным призванием художника являлась жанровая реалистичная живопись.

Одним из ярчайших актеров советского кино и театра останется в памяти рожденный сегодня армянский актер Фрунзик Мкртчян. Его коллеги вспоминали, что актер на сцене обладал даром гениальной импровизации, находчивости и способностью рассмешить целый зал. Многие его спектакли начинались гомерическим хохотом в зрительном зале, и этот хохот продолжался все представление. Актер свой день всегда начинал с песни и был счастлив. Но в его глазах при этом всегда жило ощущение какой-то трагичности.

Эта легкая трагичность, которая встречается на лице и в глазах у многих рожденных сегодня, объясняется тем, что Раки дня сегодняшнего часто подавляют в себе эмоциональные противоречия, осложняющие возможность эффективного воздействия на окружающий мир.

Воздействие на окружающий мир через талант, эстетическую красоту и характерность своих героинь стало профессией итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды, отмечающей сегодня свой 91-й день рождения. Снявшись в нескольких десятках кинофильмов, принесших актрисе мировую славу и огромные гонорары, Джина плавно дистанцировалась от кино и занялась культурными и общественными проектами.

Актриса много занимается фотографией, проводит фотовыставки, работает в художественной мастерской. Ее фотоальбом "Моя Италия", многократно переизданный, стал своеобразной итальянской энциклопедией. Также Джина работает как скульптор и проводит выставки своих работ.

Благодаря уму и красоте, разносторонним талантам, силе воли и трудолюбию Джина Лоллобриджида всегда и во всем добивалась успеха. Сегодня Джина живет одна на своей вилле под Римом, в ее саду насчитывается около 600 различных видов птиц, за которыми актриса ухаживает. Она ведет активную светскую жизнь, участвует в благотворительных акциях, по-прежнему предпочитает яркие декольтированные платья и много путешествует.

"Благодаря творчеству я до сих пор чувствую себя молодой. Только занимаясь искусством, ты можешь раскрыть лучшее, что есть в тебе, и вести диалог с самим собой и окружающим миром. Главное — не сидеть сложа руки. В этом и заключается секрет молодости", — такой рецепт дает Джина Лоллобриджида. И такова она — формула общественного служения для рожденных 4 июля.

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