Какими могут быть Львы до дрессуры?

О рискованности, авантюризме, страсти и в то же время прагматичности и хладнокровии рожденных 3 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Далеко заплывает лишь тот, кто готов рисковать. Безопасные лодки не отходят далеко от берега", — так образно сформулировал понятие риска один из самых авантюрных и страстных представителей знака Скорпиона русский писатель Федор Достоевский. Но сегодня у нас Формула небес для авантюрных и страстных Львов. Рассмотрим ее подробнее.

Рожденных 3 августа безумно привлекает опасность в любой форме. Их поиски обычно заключаются в том, что они либо сами встают на путь опасных авантюр, либо спасают от опасности других. Их целью также может являться раскрытие истины, такой, как они ее видят, невзирая на риск. При этом для них наиболее важен сам риск, а не истина, которая, собственно говоря, им не нужна. Поэтому рожденные в этот день должны остерегаться подвергать опасности других за счет своих действий. Главное — научиться вовремя останавливаться.

Логично, что вовремя останавливать рискованное предприятие часто по силам лишь тем, кто может этот риск инициировать. Именно так получилось с рожденным сегодня американским изобретателем Элайшей Грейвесом Отисом. Инженер первый в истории изобрел безопасный лифт и систему задержки лифта в шахте при обрыве каната.

В 1854 году изобретатель поразил публику демонстрацией своего устройства безопасности на выставке в Нью-Йорке. Отис стоял на открытой платформе подъемника, в то время как его помощник топором обрубал удерживающий ее канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря ловителям.

Первый пассажирский лифт-подъемник был установлен в Нью-Йорке через три года. А само изобретение гениального инженера определило внешний вид современного Нью-Йорка. Именно простое устройство безопасности в сочетании с использованием стальных каркасов позволило строить в городе многочисленные небоскребы. Спустя 170 лет после этого изобретения компания Оtis является мировым лидером по производству лифтов и эскалаторов.

Не склонные к земным помыслам рожденные 3 августа ищут новые впечатления вдали от дома. Некоторые действительно отправляются на край света, в то время как другие воссоздают волнующие приключения в своем воображении, сидя на комфортном и удобном стуле. Менее развитых людей, рожденных 3 августа, неплохо стимулируют острые ощущения героев скандальных публикаций из модных журналов и газет, и они охотно как бы проживают их жизни. Более образованные люди не только сами генерируют и испытывают острые ощущения, но также заставляют их созидательно или профессионально работать и даже приносить весьма ощутимую прибыль.

Таким рискованным архитектором в истории остался англичанин Джозеф Пакстон. Так как наряду с архитектурными экспериментами Пакстон был еще садоводом и ботаником, то его авантюра реализовалась во всех трех сферах одновременно. В 1837 году он построил Великую оранжерею, бывшую на тот момент самым большим стеклянным зданием в мире. А еще через 13 лет в лондонском Гайд-парке из чугуна и стекла им был построен знаменитый Хрустальный дворец, который одновременно вмещал до 14 тысяч человек.

Над, возможно, самым сложным и рискованным проектом для своего времени работал российский ученый-механик и инженер Павел Мельников. Он спроектировал и осуществил строительство железной дороги Санкт-Петербург — Москва, а вскоре после этого стал министром путем сообщений. За время его управления ведомством сеть российских железных дорог увеличилась на 7062 километра.

Рискованная авантюра по строительству первой двухпутной железной дороги Санкт-Петербург — Москва Льву Павлу Мельникову , конечно же, удалась. Правда стоило это десятки тысяч жизней строителей, работающих в нечеловеческих природных, погодных и трудовых условиях. Детали этой главной стройки XIX века вошли в стихотворение Некрасова "Железная дорога" с пронзительными строчками:

Да не робей за Отчизну любезную,

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную —

Вынесет всё, что Господь ни пошлет!

Львы, рожденные 3 августа, привыкли безрассудно рисковать собой. Обычно никакие убеждения беспокоящейся семьи или близких друзей не могут отвратить их от тяги к конфликту. Некоторые рассматривают дерзкие подвиги как испытание высшего порядка, в котором недостающие очки равноценны поражению.

Иногда рожденные сегодня склонны к нестабильности, и опасность служит для них своеобразной пищей, позволяющей удерживаться на плаву. Наверное, труднее всего разубедить тех, кто сражается за какое-либо дело или защищает свои идеалы. В данном случае их действия скорее приобретают романтический или идеалистический оттенок, хотя их характер отличается ярко выраженной прагматичностью и даже хладнокровием, подчас удивляющим других.

С учетом вышеизложенных характеристик Формула небес рожденных 3 августа прекрасно подходит для военных профессий любого рода и любого профиля. Сегодня пришли в наш мир: французский генерал и сенатор Ипполит Ланглуа, первым предложивший уменьшить калибр оружия в армии для увеличения скорострельности и введении шрапнели в артиллерии; русский генерал от артиллерии Николай Иванов, прошедший пять войн и одержавший победу в нескольких десятках сражений; красный командарм Август Корк, герой Гражданской войны, расстрелянный в 1937 году по "делу Тухачевского"; главнокомандующий партизанской армии Анголы Жонаш Савимби, видный деятель холодной войны и мирового антикоммунистического движения.

Формула жизни ангольского диктатора Жонаша Савимби при ее внимательном рассмотрении дает много деталей, которые проявляются в рожденных 3 августа. Савимби никогда не смог бы адаптироваться в цивилизованном обществе. Он всюду стремился установить свою власть, свой абсолютный контроль. Он никогда никого не уважал. Ближний круг Савимби напоминал средневековый суд. Савимби был худшим врагом самому себе.

Все рожденные сегодня должны опасаться потерять контроль над своим эго. Кроме того, они могут ошибочно направлять на других свои собственные эмоции или желания. Например, те, кого они желают спасти, на самом деле бывают малозаинтересованными в том, чтобы быть спасенными ими. Рожденные 3 августа способны до бесконечности повышать ставки, не считаясь с тем, что силы пусть даже самого подготовленного человека далеко не безграничны.

Всю жизнь укрощает свой авантюрный и бурный темперамент один из величайших гитаристов всех времен основатель и вокалист метал-группы Мetallica Джеймс Хетфилд. Помимо своих легендарных хитов, музыкант знаменит своими бесконечными переломами рук, которые срывали концерты и записи в студии. Также во время концертов его несколько раз сильно обожгло пиротехническим оборудованием, и он получил серьезные ожоги многих частей тела. Хетфилд неоднократно лечился от алкоголизма и имел проблемы с голосовыми связками.

Поэтому неистовую и экстримальную Формулу небес дня сегодняшнего остается просто закончить отрывком из песни самого Джеймса Хетфилда под названием "Побег": "Не чувствую боли, но моя жизнь непроста. Я знаю, я сам себе лучший друг. Всем все равно, но я на самом деле сильнее. Я буду бороться до конца. Не нужно слушать то, что они говорят. Моя жизнь дана мне для того, чтобы я прожил ее по-своему. Насилую свою душу и уничтожаю чувства. Не говори мне, что делать. Сейчас меня ничто не колышит, потому что я сам по себе".

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