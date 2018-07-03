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Автор Соломон Соловьев

Почему Том Круз женат, но всегда временно

Общество » Наследие » Формула небес

О свободолюбии, философичности, юморе, консерватизме, традиционализме и в то же время авангардизме, цинизме и в то же время чувствительности, назойливости и вездесущности рожденных 3 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Проблема людей в том, что почти никто больше не ведет себя естественно, все ведут себя так, как от них того ждут, как если бы они прочитали о себе или увидели себя в кино. Вся жизнь сейчас такая. Нельзя даже думать естественно, потому что для тебя уже выбрано мнение, которое ты должен выражать. Оригинальность растрачена. И все-таки тяжело отказаться от веры в неповторимость человека", — так несколько лет назад написал о людях и о современных тенденциях в поведении человека один из самых главных драматургов-человековедов современного театра и кино рожденный сегодня британский драматург и режиссер Том Стоппард (фото).

В своих пьесах зрелого периода Стоппард поднимает философские вопросы морали и свободы личности. Эти вопросы в той или иной мере особенно важны практически для каждого представителя знака Рака, а для рожденных 3 июля особенно. В ответах на эти вопросы и раскрывается их Формула небес.

Раки, рожденные 3 июля, — хроникеры, летописцы, собиратели событий и традиций. Многие из них считают себя борцами за права рядового гражданина. Очень часто, отстаивая свободу частной жизни самых эксцентричных и одиозных личностей, сами Раки дня сегодняшнего на деле могут быть приверженцами консервативных взглядов и привычек.

Именно благодаря таким консервативным привычкам рожденный сегодня русский музыкант Митрофан Пятницкий всю свою жизнь собирал русские народные песни и стал основателем и первым руководителем русского народного хора своего имени. "Народная песня — это художественная летопись народной жизни, которая, к глубокому сожалению, вымирает с каждым днем… Деревня начинает забывать свои прекрасные песни… Народная песня исчезает, и ее надо спасать", — так писал замечательный Рак Митрофан Пятницкий, комментируя свою миссию в жизни.

Похожую миссию выполнила в жизни замечательный советский библиотекарь и библиотековед Маргарита Рудомино. Именно ее стараниями была создана Библиотека иностранной литературы, которой он руководила более 50 лет и которая сегодня носит ее имя.

Собирательством всю свою жизнь занимался знаменитый китайский врач Ли Шичжэнь. В историю медицины врач вошел своим монументальным трудом "Бэньцао ганму" ("Основы фармакологии"), в котором за 27 лет работы он обобщил опыт, накопленный китайскими врачами за предшествующие века. В 52 томах своего произведения он описал 1892 лекарственных средства, главным образом растительного происхождения. Он дал не только описания растений, но и способы сбора, методы приготовления и употребления растений для лечения.

Собирать события и традиции во всех областях, вести хронику и летопись прошлых времен — этот талант есть у каждого Рака, рожденного 3 июля. Они, несомненно, традиционалисты в своих действиях и поступках. Но при этом авангардные проявления у рожденных сегодня также не редкость.

Раки, рожденные 3 июля, проявляют интерес не только к людям странным, но и к не рядовым качествам вполне нормальных людей, с особым удовольствием приветствуя любую эксцентричность. Для рожденных 3 июля характерно философское или даже несколько отрешенное восприятие мира. Они словно наблюдают за происходящим и комментируют его с позиции судьи, восседающего на председательском месте.

Эксцентричность героев и ситуаций стала главной притягательной силой всех произведений рожденного сегодня немецкоязычного писателя Франца Кафки (фото). Многими критиками Кафка признается как одна из ключевых фигур литературы XX века. Для астрологии Кафка, конечно же, абсолютно рачий писатель. Его произведения, пронизанные абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом (врожденная черта любого Рака), способны пробуждать в читателе соответствующие тревожные чувства.

Все повести и романы писателя повествуют о человеке, сталкивающимся с причудливыми или сюрреалистическими трудностями и непонятными социальными бюрократическими силами. Темы отчуждения, экзистенционального беспокойства, вины и абсурда — вот с чем пришел в наш мир ярчайший представитель знака Рака и своего дня Франц Кафка.

"Я отделен от всех вещей пустым пространством, через границы которого даже и не стремлюсь пробиться", — именно так писал о своем "рачьем панцире" знаменитый писатель. И с этим пустым пространством живут многие из рожденных сегодня.

Многие из тех, кто родился 3 июля, производят впечатление чрезвычайных циников. Однако при более пристальном рассмотрении можно определить, что цинизм — это лишь фасад, за которым скрывается крайняя чувствительность. Рожденные 3 июля на самом деле строят вокруг себя оборонительные укрепления. Из-за толстых стен они наблюдают за происходящим вокруг, не пропуская ни одного эпизода. Бойко комментируя то, что предстает их взору, они не упускают возможности сделать акцент на самых пикантных подробностях.

Еще одним замечательным писателем-авангардистом, близким к сюрреализму стал пришедший сегодня в мир испанский писатель Рамон де ла Серна. Писатель работал практически во всех жанрах, кроме стихотворных. Поэт Борхес считал, что дон Рамон всю жизнь пишет одну вещь — книгу всего на свете и много чего еще. Рамон ввел в литературу жанр так называемых грегерий — кратчайшего высказывания, соединяющего меткую метафору с неизменным юмором. "С тех пор, как яблоко услыхало, что сказала Адаму Ева, яблоки краснеют", — так веселил современников своими грегериями фонтанирующий юмором и сарказмом замечательный Рамон де ла Серна.

В обычной жизни люди, чей день рождения — 3 июля, тонко чувствуют юмор и могут положить конец любой затянувшейся дискуссии удачной репликой. Друзья и близкие находят их весельчаками, однако на самом деле относятся к ним исключительно серьезно. Это может задевать тех рожденных 3 июля, которые нуждаются в поддержке и понимании окружающих, но не могут напрямую обратиться за этим. Иногда люди, чей день рождения — 3 июля, годами ищут спутника, способного понять и оценить их мышление.

В поисках спутницы жизни, способной оценить его мышление, специфический характер и религиозные пристрастия, многие годы находится один из самых высокооплачиваемых актеров в мире, рожденный сегодня Том Круз (фото). Уже даже сложно сосчитать, сколько неудачных браков и романов за плечами востребованного актера. Но своей главной женщине — религии по имени "саентология" (система верований, практик и религиозных идей, ориентированная на людей, стремящихся к карьере и успеху) — Том Круз по-прежнему верен. Поэтому именно саентология пока прекрасно заменяет актеру и жену, и семью, и детей. Хотя, согласитесь, сложно себе представить более успешного в карьере человека, чем Том Круз.

Поскольку особый интерес для рожденных 3 июля представляет именно человеческий характер, они не только пристально следят за тем, чем занимаются другие, но также позволяют себе подчас беспардонно вмешиваться в чувства окружающих. Из-за этого их частенько упрекают в назойливости и вездесущности. В самом деле, рожденные 3 июля грешат этим, уж очень распирает их любопытство и непреодолимое искушение непременно заглянуть в замочную скважину.

Любознательность рожденных 3 июля заходит так далеко, что они начинают совать свой нос в такие сферы, которые в обществе считаются закрытыми. Натуры чувствительные и увлекающиеся, рожденные 3 июля разбрасываются по многим сферам. Однако это вполне объяснимо, так как они пребывают в постоянном поиске следующего приключения. Они практически никогда не устают. Им не надоедает то, чем они занимаются.

Потребность подглядывать в замочную скважину и виртуозная способность разглядывать в этой скважине пикантные ситуации = эти качества рожденных сегодня Раков дали миру множество режиссеров, художников, музыкантов и актеров в разных странах и в разных жанрах.

Свою замочную скважину нашел в профессии рожденный сегодня режиссер Анатолий Эфрос (фото) — один из самых авангардных и смелых театральных режиссеров советского театра. Эфрос чувствовал эстетику театра абсолютно безупречно. Режиссер утверждал: "Для проверки, правильно или нет играют актеры, надо поставить толстое стекло между ними и залом. Если залу не слышно, но понятно, следовательно, они играют правильно".

Свой ключ к сердцам португальцев однажды нашел рожденный сегодня поэт, художник и композитор Альфредо Кейль. Он стал автором симфонической и танцевальной музыки, фортепианных и вокальных сочинений и даже нескольких опер. Он стал одним из ведущих коллекционеров картин в Португалии. Ему принадлежало около 2000 своих и чужих картин, в основном пейзажей. Но вошел он в историю автором мелодии гимна Португалии, которая исполняется уже более 100 лет.

Исследователем человеческих душ в своих многочисленных романах и пьесах запомнился человечеству английский писатель и драматург Эдмунд Йетс.

Психологом в живописи и одним из лучших портретистов своего времени называли искусствоведы американского художника Джона Копли.

Детальным портретистом русского этноса и летописцем русской истории стал рожденный сегодня историк Николай Полевой, написавший свой знаменитый шеститомник "История русского народа".

И, наконец, отцом-основателем итальянского кино и родоначальником многих киножанров навсегда вошел в историю итальянский режиссер-экспериментатор Алессандро Блазетти.

Ну а закончить Формулу небес свободолюбивых Раков, рожденных 3 июля, мне бы хотелось еще одной цитатой рожденного сегодня неподражаемого режиссера Тома Стоппарда: "Свобода — это то, что люди дают друг другу, а не то, что забирают друг у друга. Суть свободы в том, что вы ее дарите — своему соседу, своим коллегам. Свобода — это обуздание себя. Нельзя сказать, что свобода — это мое право играть на трубе среди ночи. Но если ты ставишь себя на место другого, то уже являешься свободным человеком в том понимании, которое мне близко. Позволь себе дать свободу тем, с кем ты рядом, — это и есть свобода".

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