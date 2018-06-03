Астролог: рожденные 03.06 порядочны

О здравомыслии, красноречии, природном обаянии, прямоте, резкости, порядочности, трудолюбии и вечном движении рожденных 3 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

Рожденные 3 июня — люди здравомыслящие, у них живой острый ум и отлично подвешенный язык. Чтобы окончательно укротить оппонента, многие из них охотно пускают в ход природное обаяние. Единственное, что вызывает уважение у рожденных 3 июня, так это хорошо продуманный и взвешенный аргумент независимо от того, согласны они с ним или нет. Тот, кто намерен противостоять этим людям, должен иметь в виду этот факт

Помните знаменитый диалог мужчины-ухажера и переодетого в женщину актера Тони Кертиса в комедии "В джазе только девушки"? Так вот в той беседе аргумент был: "Господи, я МУЖЧИНА!" На что был получен убедительный ответ, что "у каждого свои недостатки".

Рожденный сегодня секс-символ Голливуда актер Тони Кертис — это третий из шести представителей знака Близнецов, входящих в десятку самых сексуальных актеров Голливуда. О Мэрилин Монро и Колине Фаррелле мы уже писали, сегодня вспомним о Тони Кертисе. За 85 лет своей жизни актер сыграл более чем в ста фильмах. Как и свойственно таланту Близнеца, играл очень разные роли: от легких комедий и до серьезных драм. В числе самых известных актерских работ Кертиса такие фильмы, как "В джазе только девушки", "Сладкий запах успеха", "Большие гонки", "Скованные одной цепью" и "Викинги". В последние годы жизни Тони Кертис много времени уделял телевидению. Вел шоу и снимался в телесериалах.

Близнецы, рожденные 3 июня, испытывают потребность в том, чтобы донести до других свои мысли и идеи, и обычно осуществляют это посредством речи. Их язык, будь то устный или письменный, в высшей степени индивидуален, иногда столь ироничный или завуалированный, что окружающим трудно уловить смысл сказанного. Однако, когда рожденные 3 июня излишне эмоциональны, окружающие часто теряются перед натиском их прямоты и резкости. Рожденным в этот день следует проявить больше хитрости и дипломатичности в своем подходе к жизни.

Чрезвычайной хитростью и дипломатичностью обладал один из тактиков революционного движения в России рожденный сегодня Яков Свердлов. Вскрытый через 16 лет после смерти Свердлова его личный сейф, который был тщательно запрятан его владельцем, дал миру необыкновенные сокровища. В нем оказались золотые монеты царской чеканки на астрономическую сумму, свыше 700 золотых изделий с драгоценными камнями и множество бланков паспортов и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и никому не известных лиц.

Спортивную хитрость безупречно применяет в игре на теннисном корте герой дня сегодняшнего экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, испанский теннисист Рафаэль Надаль. Надаля считают одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Надаль обычно играет агрессивно, как правило, используя сильные удары с верхним вращением. Известный своим атлетизмом и скоростью, Надаль хорошо играет в защите и часто хитрым крученым ударом обводит соперников в ситуации, когда он защищается.

Наиболее удачно теннисный Близнец выступает на грунтовых кортах, на которых он выиграл 55 турниров, за что его прозвали Король грунта и большинство экспертов считают его лучшим теннисистом на грунте в истории. Также он единственный теннисист в истории, который выиграл французский турнир Rоland Garros десять раз.

Внимание публики чрезвычайно важно для пришедших в наш мир сегодня. Наблюдая огромный интерес зрителей или слушателей к своей персоне, рожденные 3 июня действуют и рассуждают особенно вдохновенно и надолго задерживают внимание публики. Как правило, рожденные 3 июня не склонны к компромиссам и до конца отстаивают свою точку зрения. Таким образом, их легко вовлечь в дискуссию и дебаты. Правда они редко уступают в споре. Если их задели за живое, они могут оказаться сущими тиранами. Когда люди, чей день рождения — 3 июня, находятся в таком состоянии, любые доводы будут казаться им бессмысленными, поэтому лучше подождать, пока они остынут.

Своими резкими и провокационными высказываниями на различные темы отличается выдающаяся российская спортсменка Елена Исинбаева. Но ее достижения в мировом спорте компенсируют непростой и порою скандальный характер спортсменки. В прыжках с шестом Елена двухкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и обладательница 28 мировых рекордов. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне прыгунья-Близнецы впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. А в 2012 году признана некоторыми СМИ одной из самых успешных действующих спортсменок в России.

Рожденные 3 июня нередко сочетают в себе и остроумие, и иронию, и сарказм. Когда они раздражены, слова их больно ранят, как кинжал, разрушая чувства близких им людей. Сами люди, чей день рождения — 3 июня, могут и не догадываться о силе своего воздействия на окружающих, поэтому стоит иногда присмотреться к тому, как реагируют на их действия и высказывания те, кто находится рядом с ними. Самое худшее для них — это отсутствие внимания к их персоне.

Привлекать к себе внимание и своим внешним видом, и своей музыкой уже долгое время удается рожденному сегодня основателю и бессменному участнику треш-металл группы Slaer Kерри Кингу. Музыкант известен всем своим бескомпромиссным характером, экстравагантным внешним видом и любовью к змеям.

Из года в года Кинг занимает высокие позиции в рейтингах ведущих металл-гитаристов, а в 2008 году получил престижную награду в номинации "Золотой бог". По мнению близких друзей музыканта, Кинг — "настоящий металлический парень, действительно настоящий, он не пытается быть другим. Он воистину дружелюбный парень, очень вежливый, но тверд в отношении своей точки зрения. Он не боится противоречить. Он настоящий".

Быть настоящими — это то, что у рожденных 3 июня получается лучше, чем у многих. Они всегда говорят правду, в том числе, и по причине того, чтобы не вспоминать потом, кому и что они соврали, как думали, что сказали, а что не сказали. Это делает их более порядочными во многих вопросах.

"Порядочность. Можно сделать из каждого человека актера, значительно труднее сделать из каждого актера человека. Это главная наша задача. Сделать его человеком своего времени, со всем необходимым запасом сведений, представлений и чувств, если хотите. Среди которых, главным достоинством мы считаем чувство должествования. Самое интересное чувство в человеке — чувство долга", — вот так блестяще описал свою формулу служения профессии мастер режиссуры и педагогики Сергей Герасимов.

Рожденный сегодня мастер — это яркая эпоха в истории советского кинематографа. Огромное место в творческой биографии Сергея Герасимова занимала педагогическая работа. Сотни актеров и режиссеров советского кино XX века благодарны мастеру за его время, заботу и отдачу, с которыми он относился к своим воспитанникам. Учиться у Герасимова — это был подарок судьбы.

Ну а его фильмы "Семеро смелых", "Маскарад", "Молодая гвардия", "Журналист" "Любить человека", "У озера", "Красное и черное" — украшение кинематографа на все времена. А кинотрилогия по роману писателя-Близнеца Михаила Шолохова "Тихий Дон" - это просто жемчужина мирового кино, которую подарил человечеству Близнец кинорежиссер Сергей Герасимов.

Уникальную медицинскую технологию подарил миру рожденный сегодня врач Николай Бурденко. Он по праву считается основоположником советской нейрохирургии. Выдающийся военный врач Бурденко создал школу хирургов экспериментального направления, разработал методы лечения онкологии центральной и вегетативной нервной системы, а также паталогии кровообращения.

Сам доктор Бурденко проводил операции по лечению мозговых опухолей, которые до Бурденко насчитывались во всем мире единицами. Он впервые разработал более простые и оригинальные методы проведения этих операций, сделав их массовыми, разработал операции на твердой оболочке спинного мозга, производил пересадку участков нервов.

Трудолюбие и постоянное движение — это типичные черты рожденных сегодня Близнецов. Для них эти состояния — эликсир их молодости. Как правило, рожденные сегодня редко уходят на пенсию в положенный срок, работают самозабвенно до самой старости. Именно об этом прекрасно говорил Николай Бурденко: "Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, что, может быть, труд вырабатывает какие-нибудь особенные гормоны, повышающие жизненный импульс".

С раннего детства и до самой старости работал и рожденный сегодня русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений Климент Тимирязев. Он также вошел в историю как крупный исследователь фотосинтеза и один из первых пропагандистов идей Дарвина об эволюции.

Благодаря матери-англичанке из немецкого рода талантливый Близнец Тимирязев с детства в совершенстве владел немецким, английским, французским и русским языками. О себе писал: "Я — русский, хотя к моей русской крови примешана значительная доля английской и немецкой". Тимирязев часто посещал родину предков, лично встречался с Дарвином, вместе с ним содействовал становлению в Великобритании ранее не изучавшейся там физиологии растений, гордился тем, что благодаря их сотрудничеству последняя работа Дарвина была посвящена хлорофиллу.

Всю жизнь ученый посвятил изучению растений и на 70-летнем юбилее Тимирязева его коллега физиолог Иван Павлов сказал о нем: "Климентий Аркадьевич сам, как и горячо любимые им растения, всю жизнь стремился к свету, запасая в себе сокровища ума и высшей правды, и сам был источником света для многих поколений, стремящихся к свету и знанию и искавших тепла и правды в суровых условиях жизни".

Такова она сложная, но необыкновенно светлая Формула небес рожденных сегодня Близнецов.

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