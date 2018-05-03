Астролог: рожденные 03.05 красноречивы

О красноречии, обаянии, блистательном уме, прагматичности, надежности и проницательности рожденных 3 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Человек есть перекресток двух бездн, равно бездомных и равно непостижимых: мир внешний и мир внутренний", — вот так необыкновенно точно сформулировала Формулу небес для рожденных сегодня российская писательница Татьяна Толстая, которая и сама пришла в наш мир 3 мая.

Рожденным 3 мая есть чему поучить других в отношении общественного устройства. Они не только прекрасно разбираются в общественной психологии, но также обладают ярко выраженными замашками лидеров или ораторов. Их голос всегда слышен в толпе. Более того, их обаяние и блистательный ум способны завораживать аудиторию. Они превосходно владеют как эмоциями, так и логикой.

Татьяна Толстая продолжает: "Для меня единственный способ совладать с унынием любой действительности — опоэтизировать ее. Я это люблю и, смею надеяться, умею делать. А поэтизировать бодрую, конструктивную пошлость мне не с руки".

Рожденные 3 мая — прагматики до мозга костей, их остроумие жалит больно и глубоко. Как члены семьи, они в высшей степени надежны в минуты испытаний, от них всегда можно получить ценный и нужный совет. Трезво мыслящие, практичные люди, чей день рождения — 3 мая, редко увлекаются несбыточными фантазиями. Они твердо стоят на земле и стремятся найти наиболее эффектное решение любых проблем.

За способность эффективно находить решение любых сложных проблем рожденному сегодня Никколо Макиавелли оказывалось огромное уважение во Флоренции. Этот Телец-прагматик до мозга костей, занимая пост советника канцелярии, отвечал за дипломатические связи республики и за военную стратегию. Макиавелли выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств, о чем и написал в своем прославленном труде "Государь", опубликованном в 1532 году. "Мастерство управления государством не должно быть зависимо от моральных устоев", — так утверждал Макиавелли, подтверждая свою Формулу небес прагматика и реалиста.

Исторически Макиавелли принято изображать тонким циником, считающим, что в основе политического поведения лежат выгода и сила и что в политике следует опираться на силу, а не на мораль, которой можно и пренебречь при наличии благой цели. Однако в своих произведениях Макиавелли показывает, что правителю наиболее выгодно опираться на народ, для чего необходимо уважать его свободы и заботиться о его благосостоянии. Нечестность он допускает только лишь в отношении врагов, а жестокость — только к бунтовщикам, чья деятельность может привести к большему ущербу. Так что Макиавелли, конечно же, никакой не циник, а просто жесткий прагматик, как и большинство Тельцов, рожденных в разные дни. И 3 мая не исключение из правил.

Французская актриса Мари Глори родилась 3 мая 1905 года и благодаря своему жесткому прагматизму прожила 103 года, так как считала, что умирать раньше не имело смысла. Она была единственная на Земле актриса, которая, начиная сниматься в фильмах немого кино, продолжила сниматься в звуковом кино и жила в XXI веке еще целых девять лет. Одним из секретов своего долголетия Мари Глори называла смех. Мало кто из современников видел актрису не улыбающейся по жизни.

Рожденные 3 мая заражают окружающих весельем. У них всегда наготове комичные сравнения и умные комментарии. Это качество способствует повышению их престижа в той или иной общественной группе. Однако в своем остроумии они могут дойти и до сарказма, и тут уж без неприятностей не обойтись. Из этих людей получаются блестящие советники, посредники, арбитры. Их проницательность и умение просчитывать ходы весьма полезны в бизнесе, так что среди тех, кто родился 3 мая, много аналитиков.

Сарказмом, остроумием и, конечно же, необходимой долей цинизма вошел в историю мировой психоаналитики рожденный сегодня немецкий психоаналитик Карл Абрахам. Телец Зигмунд Фрейд любил своих коллег, рожденных под тем же знаком, что и он сам. Но к Тельцу Абрахаму Фрейд испытывал особые симпатии, называя его своим "лучшим учеником".

Благодаря своему аналитическому прагматизму Абрахам внес неоценимый вклад в психоаналитическую характерологию и исследование ранних ступеней психосексуального развития. Но такой органичной и близкой Фрейду (как, впрочем, и любому другому Тельцу) темой сексуальной диагностики исследование у Абрахама не ограничивалось. Ученый внес существенный вклад в психологию алкоголизма, маниакально-депрессивного психоза, меланхолии, депрессии и патологий, связанных с ранними сексуальными нарушениями.

Рожденным 3 мая удивительным образом получается тратить энергию на заведение новых и полезных знакомств и лучше всего расходовать свои силы и свободное время на приобретение дружбы. Из них получаются прекрасные друзья — в этом им помогают понимание человеческой психологии и навыки общественных деятелей.

О рожденной сегодня звезде немого кино начала XX века Мэри Астор критики в конце XX века писали следующее: "Когда две или три личности, которые любят кино, собраны воедино, то этому есть только одно имя — Мэри Астор. Все согласны с тем, что в этой актрисе был особый шарм, ее качества были столь глубоки, что в реальности казалось, что она освещала все своей блестящей игрой".

Своей блестящей игрой на органе радовал слушателей и рожденный сегодня американский органист Вирджил Фокс. Исполнитель-вундеркинд Фокс начал играть на органе во время церковной службы в возрасте десяти лет, а в четырнадцать дал свой первый концерт перед огромной аудиторией. В 1938 году во время гастролей по Германии Фокс стал первым в истории не немецким органистом, давшим в Лейпциге концерт на органе церкви Святого Фомы, в которой двумя столетиями раньше работал Иоганн Себастьян Бах.

В 2004 году журнал Rolling Stone поставил еще одного представителя знака Тельца, рожденного сегодня американца Джеймса Брауна-младшего, на почетное седьмое место в списке величайших музыкантов эпохи рок-н-ролла. Певец вырос в нищете и с детства "зарабатывал" на жизнь мелкими кражами, а в 16 лет был приговорен к восьми годам заключения за участие в грабеже. В тюрьме и началась его исполнительская карьера.

Тельцы не теряют времени даром, а улыбку, оптимизм и трудолюбие всегда используют в свою пользу. Во время отсидки Браун стал выступать для других заключенных, используя стиральную доску и прочие приспособления. После выхода из тюрьмы он записал свои первые песни в абсолютно новом для того времени музыкальном стиле, который потом стали называть музыкой в стиле "соул". Экстравагантный исполнитель Джеймс Браун неутомимо выступал с концертами по всей Америке. Его кредо было: "Выступай дольше и покажи зрителям больше, чем то, на что они рассчитывают, покупая билеты". На концертах он выкладывался до такой степени, что за кулисами падал на пол от нервного истощения и ему приходилось делать инъекции глюкозы.

Кумиром зрителей во всем мире был легендарный советский хоккеист Валерий Харламов. Он так же до изнеможения выкладывался и во время тренировок и во время матчей всегда пытался показать своей игрой зрителям больше, чем они рассчитывали, покупая билеты. Харламов был рожден под знаком Козерога. А вот блистательно создавший его образ на экране для многих молодых поколений зрителей стал рожденный сегодня красавец Телец актер Данила Козловский.

Мужественность и воля сильного и мощного Тельца Козловского, помимо Формулы небес, данной ему от рождения, была успешно им развита в Кронштадтском морском кадетском корпусе, в котором Данила прожил и проучился шесть лет. Личная жизнь у кумира женщин Козловского пока не очень складывается. Но тема личных отношений для прагматиков, рожденных сегодня, — вещь особая.

В личной жизни рожденным 3 мая не стоит быть слишком требовательными к супругам и детям. Парадоксально, но, будучи еще не женатыми, люди, чей день рождения — 3 мая, поразительно пассивны в отношениях с партнером, проявляя нерешительность и даже робость. Им не хватает смелости сделать ответный шаг.

Кроме того, никогда не стоит забывать о необходимости ежедневных проявлений доброты. Наибольшую опасность для рожденных 3 мая представляет чрезмерная увлеченность глобальными идеями и социальными проектами. Концентрируясь на общественном, они, к сожалению, часто забывают о домашнем очаге.

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