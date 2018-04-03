Астролог: рожденные 03.04 - всегда боссы

О главенстве и самости рожденных 3 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Главный девиз всех рожденных под знаком Овна, с которым они приходят в мир: "Я ЕСТЬ", — и сложно не заметить представителей этого знака среди остальных людей. "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна", — так пела женщина-Овен Алла Пугачева, но о ней мы поговорим в ее день рождения, 15 апреля. А кто же у себя один среди рожденных сегодня Овнов? Кто же эти главные по жизни и несущие себя миру, рожденные 3 апреля?

Помните героиню Анастасии Заворотнюк няню Вику в популярном телесериале "Моя любимая няня"? Думаю ни у кого, кто помнит этот сериал, не возникает сомнений, кто был главным в этом доме и кто управлял всеми вокруг. Этот образ, наверное, будет самым точным для иллюстрации Формулы небес всех Овнов, рожденных 3 апреля. Они всегда главные, невзирая на звания или должности. Они всегда хозяева положения. И именно 3 апреля появилась на свет сама актриса Анастасия Заворотнюк.

Рожденные 3 апреля одержимы желанием стать незаменимыми в этой жизни. Совершенно естественно, что им удается оказаться в центре событий — будь то в силу своего таланта, богатых знаний или же сообразительности. Высшим приоритетом для этих людей становится контроль за происходящим — как на службе, так и в быту. Руководить процессом они предпочитают без лишней болтовни, четко и понятно выражая свою волю и ожидая от окружающих полного внимания.

Рожденный сегодня американский актер Марлон Брандо многими критиками признан главным актером XX века мирового кинематографа. Вот как писали об актере: "Существовал кинематограф до Брандо и после Брандо, но пока актер был жив, весь кинематограф и был сам Брандо".

Ну а созданный актером образ могущественного хозяина мафиозного клана дона Карлеоне как нельзя лучше соответствует основным характеристикам Формулы небес рожденных 3 апреля.

Рожденные сегодня — всегда главные персонажи в любом действии. Их действия не подлежат обсуждению, их поступки всегда продуманные. Случается, что резкость в суждениях загоняет их в тупиковые ситуации, но они быстро находят выход из любой, казалось бы, безвыходной ситуации.

"Мой отец сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться", — так говорил сын Майкл о своем отце доне Карлеоне. И вот подобные категоричные, но разумные предложения часто можно слышать от рожденных 3 апреля.

Именно такими предложениями в медицине запомнился русский врач Матвей Мудров (фото), применивший собственную специальную терапию по борьбе с диареей в военных условиях, а в дальнейшем разработавший методы лечения холеры и дизентерии.

Космический двойник русского доктора Мудрова рожденный сегодня французский врач Пьер Бретонно также занимался изучением кишечных инфекций всю жизнь. Именно ему принадлежат самые эффективные методики лечения брюшного тифа и описание болезни дифтерии, а также авторство названия болезни "дифтерит" (от греческого "содранная кожа").

Рожденные 3 апреля обладают уникальным даром связать в единое целое совершенно разрозненные и, казалось бы, несовместимые элементы. Они, несомненно, обладают магическими способностями диагностики тех областей человеческой природы, которые скрыты от большинства обычных людей.

Именно такой магией в диагностике обладал рожденный сегодня польский невролог и психиатр Ян Янский. В рамках своих психиатрических исследований ученый пытался установить взаимосвязь между душевными расстройствами и болезнями крови. Прямой взаимосвязи ученый так и не обнаружил, но сделал более важное для человечества открытие. Он первым в мире предложил классификацию крови по четырем группам. Эта классификация доктора Янского, сделанная более 100 лет назад, и по сей день применяется в современной медицине.

Совершать открытия — это, наверное, одна из миссий рожденных 3 апреля.

Люди этого дня вполне способны действовать независимо, но на практике выходит, что наиболее энергично они функционируют в коллективе.

Именно таким коллективом руководил, рожденный сегодня русский морской офицер, исследователь Арктики Борис Вилькицкий (фото). И возглавляемый им ледокольный пароход "Таймыр" в 1913 году впервые отправился к островам Северного Ледовитого океана, чтобы выявить возможность мореплавания по Северному морскому пути. И Овен Борис Вилькицкий выполнил свою главную миссию. Его экспедиция открыла острова Северной Земли и остров Малый Таймыр.

Свое открытие сделал и американский карикатурист Бад Фишер, став фактически основателем жанра комиксов. Именно его фантазия породила героев первого успешного газетного комикса в истории под названием "Матт и Джефф".

Настоящим титаном немецкой политики и выдающимся германским правителем конца XX века по праву считается рожденный сегодня федеральный канцлер Германии Гельмут Коль (фото). Заслуги этого политика для современной Европы трудно переоценить. Они действительно глобальны и полностью соответствуют Формуле небес для рожденных 3 апреля. Гельмут Коль находился на посту канцлера 16 лет — дольше всех в истории ФРГ, всего на три года меньше своего "односозвездника" рейхсканцлера Отто фон Бисмарка, также рожденного под знаком Овна. Во главе ФРГ Гельмут Коль сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и прекращении холодной войны.

Главным доктором в жизни стал для сотен тысяч людей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, рожденный сегодня доктор Валентин Дикуль (фото). Сложно себе даже представить, что этот мощный и сильный человек родился с весом менее одного килограмма. В 1948 году такие недоношенные дети редко выживали. Но Дикуль выжил. В 15 лет он уже выступает в цирке воздушным акробатом, неудачно падает и получает тяжелейший перелом позвоночника. И снова встает на ноги и продолжает жить полноценной жизнью.

И по сей день доктор Дикуль выполняет свою миссию. Тридцать лет назад на базе собственной восстановительной методики Дикуль открывает центр реабилитации больных со спинномозговыми травмами и последствиями детского церебрального паралича. В дальнейшем были открыты еще несколько центров реабилитации. И люди, прикованные к инвалидным коляскам, видят в докторе Дикуле свою надежду. А Дикуль, благодаря своему уникальному оборудованию и упражнениям, из года в год терпеливо учит людей ходить и всегда говорит своим клиентам: "Я могу говорить вам, как делать упражнения, но без вашего желания мои слова не принесут успех. Даже если мое оборудование было бы из золота, вы никогда не будете ходить, если у вас нет уверенности. Вы должны работать с той же самой преданностью, дисциплиной и силой каждый день много лет, если необходимо. Только тогда вы скажете: "Я сделал ЭТО, я могу идти".

Сила, дисциплина и преданность делу — вот, наверное, три главных состояния для Формулы небес рожденных 3 апреля. Они требуют этого от каждого в своем окружении и начинают всегда с себя.

Именно таким преданным своему делу запомнится человечеству самый популярный комик Голливуда 80-х рожденный сегодня неподражаемый американский актер Эдди Мерфи (фото). "Эдди Мерфи делает то, что он делает лучше всего: играет проницательных, стильных, сговорчивых аутсайдеров в мире богатого человека. Эдди Мерфи точно знает, что он делает, и он побеждает на каждом шагу", — так писали критики про Эдди Мерфи.

Быть главными, быть первыми, быть одними из многих, но делать что-то обязательно лучше всех. Такова Формула небес для рожденных 3 апреля, с которой рожденные сегодня справляются блистательно и убедительно для окружающих.

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