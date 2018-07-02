Куда приводят сомнения...

О сомнениях, недостатка самоуверенности, эмоциональности и отзывчивости рожденных 2 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Так уж устроена порой ироничная Формула небес, что ассоциации, возникающие с человеческой фамилией, полностью не совпадают ни с его внешним видом, ни с его внутренней сутью. Так получилось с рожденным сегодня выдающимся французским теннисистом Рене Лакостом. Его спортивные прозвища в переводе с французского звучали как "Крокодил" и "Аллигатор", и именно поэтому значок маленького крокодила вот уже скоро сто лет является логотипом основанной Рене Лакостом фирмы по производству спортивной одежды Lacoste. Но при этом за всю историю тенниса десятикратный победитель турниров Большого шлема застенчивый Рак Рене Лакост может быть смело назван самым трогательным и романтичным игроком в этом виде спорта.

Рожденные 2 июля часто страдают от сомнений и недостатка самоуверенности. Такая скованность может и не быть заметна для окружающих, особенно если рожденные 2 июля успели реализовать себя в той или иной сфере деятельности… Все дело в том, что люди, чей день рождения — 2 июля, не желают обременять других своими проблемами. Сомнения, таким образом, остаются частью их внутреннего мира, и они даже не пытаются искать помощи извне в их разрешении.

Сомнения стали основной темой всех произведений Нобелевского лауреата немецкого писателя Германа Гессе (фото). Его друзья литераторы называли писателя "последний рыцарь блестящей когорты романтизма". Темы и образы, свойственные этому направлению литературы, прослеживаются на протяжении всего творчества романтичного Рака-писателя. Это герои, противопоставленные окружающей среде; темы путешествия, побега от общества и поисков себя.

Похожие темы плюс так свойственная многим Ракам религиозность пронизывают творчество одного из важнейших немецких поэтов Фридриха Готлиба Клопштока. Находясь однажды в обществе людей, слишком вольно говоривших о религии, поэт ударил рукой о шпаге и сказал: "Господа, кто намерен говорить против Бога, тот будет иметь дело со мной".

Раки, родившиеся 2 июля, в высшей степени эмоциональны и отзывчивы к чувствам других. Рожденные в этот день условно делятся на два основных типа: тех, кто хранит свои переживания и ощущения в секрете, и тех, кто открыто и шумно демонстрирует их всему миру. Сдержанным личностям всегда хочется посоветовать несколько ослабить свой внутренний контроль, в то время как их эмоциональным собратьям хорошо бы поубавить свой пыл.

Таким эмоциональным и революционным Раком вошел в историю рожденный сегодня итальянский философ, основатель итальянского марксизма Антонио Лабриола. В своих работах Лабриола выступал с резкой критикой идеалистических концепций истории, в рамках которых исторические события объясняются естественными причинами или случайностью. Он считал, что решающая роль в историческом развитии принадлежит борьбе и различным историческим деятелям, которые направляют ход истории.

Революционеры в знаке Рака — это, конечно же, абсолютно штучные персонажи. Сама вселенская суть этого знака Зодиака, живущего в парадигме "шаг вперед — два шага назад", не слишком подходит для революционных доктрин и поступков. А уж рожденные сегодня Раки точно выбирают себе более мирную и спокойную энергию для жизни.

Рожденные 2 июля с удовольствием погружаются в мир грез и иллюзий, недоступных обычному человеку и не имеющих ни малейшего отношения к реальности. Тем не менее ключевым моментом в самооценке личности для них так или иначе становится осмысление своих бессознательных фантазий и их влияния на эмоциональную жизнь и имидж. В этом смысле актуальной становится задача сблизить сознательную и бессознательную стороны своей натуры. Самоизучение такого рода требует, разумеется, времени и энергии разума, а рожденные 2 июля как раз тратят и то, и другое на решение будничных проблем. Но если вдруг им вздумается заняться самосовершенствованием, это может принести солидные дивиденды в будущем и вообще в корне изменить их жизнь.

При вручении Нобелевской премии по физиологии и медицине американскому микробиологу Зельману Ваксману ученого назвали одним из величайших благодетелей человечества. Именно Ваксман получил эту премию "за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза".

Свои дивиденды в жизни, совершенствуя себя, получили рожденные сегодня Раки в разных сферах деятельности.

Русский инженер Павел Кузьминский изобрел первую в мире газовую турбину.

Английский физик Уильям Брэгг получил Нобелевскую премию по физике "за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей".

Американский астрофизик Ханс Альбрехт Бете получил Нобелевскую премию по физике за исследования, позволяющие объяснить процесс протекания термоядерных реакций в массивных звездах.

Как демонстрируют достижения многих рожденных сегодня, наиболее удачливые люди дня сегодняшнего способны вплести свои поражающие воображение идеи в канву собственной карьеры.

В становлении личности и характера рожденных 2 июля важную роль могут сыграть их любовные партнеры. Однако партнерам следует помнить, что рожденные 2 июля — люди, эмоционально богатые и щедрые, но в то же время чересчур ранимые и чувствительные, болезненно реагирующие на любые проявления конфронтации, оскорбления. Вот почему в подходе к ним нужно быть особенно чуткими, терпеливыми и понимающими. И вот когда рожденным 2 июля удается сбалансировать свою эмоциональную и выстроенную в фантазиях жизнь, они становятся образцом стабильности и надежности для окружающих.

Сегодняшний день богат на лауреатов Нобелевской премии в разных сферах, и было бы удивительно, если у рожденных сегодня эмоциональных, ранимых и глубоко чувствительных Раков не было бы своей женщины — Нобелевского лауреата по литературе. Поэтому строчками обладательницы Нобелевской премии польской поэтессы Виславы Шимборской и хотелось бы завершить Формулу небес сегодняшнего дня.

Жизнь — единственный способ,

Чтобы обрастать листвой,

Ловить ртом воздух на песке,

Взлетать на крыльях;

Отличать боль от всего,

Что не является ею;

И всегда какой-то важной вещи

Не знать, не ведать.

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