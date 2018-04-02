Астролог: рожденные 02.04 - идеалисты

Об идеализме Овнов, рожденных 2 апреля, рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в рубрике "Формула небес".

Идеальная картинка мира всегда занимает умы многих философов, писателей, поэтов, музыкантов и просто мечтателей. Все Овны — неисправимые мечтатели и романтики, но у рожденных 2 апреля их жизненный идеализм становится настоящей движущей силой и энергией. И если принять за аксиому, что идеальных людей и состояний не существует в пространстве, то рожденные именно 2 апреля всю жизнь изо всех сил стараются нарисовать формулу идеального мира. Это Овны-идеалисты. И их идеалы светлые, чистые и созидательные. А их идеи поражают своим размахом.

Идея оседлать льва на арене цирка возникла у рожденного сегодня дрессировщика Вальтера Запашного еще в раннем детстве, когда он был ассистентом своей матери в акробатических номерах на арене саратовского цирка. Идея укротить одного из самых могущественных и сильных животных на свете не покидала Овна-идеалиста многие годы. И Вальтер Запашный первый в мировой дрессуре сделал это — он оседлал льва и одновременно во время выступлений выводил на арену 38 хищников. Глупость, риск, безрассудство — скажете вы? Наверное, и так. Но именно такие поступки очень четко определяют Формулу небес рожденных 2 апреля. Кстати, в повседневной жизни управлять личностями, рожденными под знаком Льва, тоже мало кому удается. У рожденных под знаком Овна это иногда получается.

Несколько наивный взгляд на мир и ребячество сопровождают многие поступки и действия рожденных сегодня. Порой все это никак не сочетается с упорством, необходимым для достижения успеха. Но, обозначив для себя цель жизни и установив предел своих возможностей, они способны максимально реализовать свою энергию. Главное — идея, идеал, чистая и совершенная фаза содеянного. И до тех пор пока эта фаза не достигнута, рожденные сегодня Овны обречены на суету и бессмысленное времяпрепровождение.

Идеалистическая картина жить на Луне не покидала рожденного сегодня итальянского физика и астронома Франческо Гримальди. И было это в середине XVII века. Наблюдая за Луной всю свою жизнь в один из первых телескопов (кстати, чертежи первого в мире телескопа нарисовал тоже великий идеалист Овен Леонардо да Винчи), Гримальди ввел названия лунных кратеров, которые современные астрономы применяют по сей день.

Рожденные 2 апреля неустанно разглагольствуют о своих мечтах, идеалах, видении мира. Чтобы выслушивать эти откровения, от окружающих требуется громадное терпение. Поскольку рожденные в день идеалиста мысленно присутствуют в некоем воображаемом мире, их честность и искренность могут быть восприняты неадекватно. Чистота помыслов, свойственная этим людям, часто мешает им идти на компромисс.

Рожденный сегодня король Карл Великий редко шел на компромиссы. Как и положено королю, рожденному под знаком Овна, Карл воевал всю свою жизнь. И, как и предписано небесами, воевал за свои идеалы. В жизни был скромен и аскетичен, прост и умерен в своих привычках. Вина пил мало и ненавидел пьянство. В своих речах об идеальном мире был красноречив и выражал свои мысли легко и понятно каждому. Высоко ценил труд ученых, сам прилежно занимался многими науками. Обучался грамматике, риторике и в особенности астрономии, благодаря чему мог искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за движением звезд.

Фото по теме 10 Фото Гении дня (02.04): идеализм

Внимательно наблюдал за звездами и рожденный сегодня русский князь Игорь Святославович, ставший главным действующим персонажем известного памятника литературы Древней Руси "Слово о полку Игореве". Собираясь в поход на половцев, Игорь видит солнечное затмение 1 мая 1185 года, астрологи предупреждают Игоря о том, что время для военного действия не самое удачное. Но идеалиста-Овна не так просто порой остановить, и Игорь принимает решение биться насмерть. Тогда половцы разгромили дружину князя Игоря, что и стало основой для литературного сказания и в дальнейшем послужило материалом для знаменитой оперы композитора Александра Бородина "Князь Игорь". Помните знаменитую арию захваченного в плен князя Игоря со словами: "О, дайте, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить"? Посыпать голову пеплом после неудач — достаточно распространенное явление у представителей знака Овна, а у Овнов-идеалистов, рожденных 2 апреля, это происходит с особой драматичностью.

Идеальным доктором представляется многим врач Юрий Живаго из легендарного романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго". У этого литературного героя был свой прототип, основоположник санитарного дела в Ярославле, рожденный 2 апреля доктор Георгий Курочкин. Именно он организовал один из первых военных госпиталей, куда привозили раненых русских солдат после начала Первой мировой войны. Реанимировать людей, первыми приходить на помощь — это способность и потребность многих представителей знака Овна. И Георгий Курочкин стал таким идеальным врачом.

Идеальная картинка мира у рожденных 2 апреля редко бывает многоцветной. Зачастую они видят мир или в черном, или в белом цвете и рассматривают его как сочетание двух враждебных начал. Поэтому гнев, раздражительность и эмоциональные вспышки — нередкие спутники по жизни для рожденных сегодня. Но как натуры человечные, бесхитростные и открытые даже в состоянии эмоциональной неустойчивости они неизменно вызывают уважение.

В знаменитой песне рожденного сегодня французского шансонье Сержа Генсбура (фото), в строчках "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", возможно, отражен весь внутренний эмоциональный конфликт Овнов, пришедших сегодня в наш мир. Погружаясь в картину своего идеального мира, они тем самым невольно теряют реальную почву под ногами.

Рожденных 2 апреля часто приводят в изумление эмоции других, так как им требуется пройти через страдания, трудности и даже катастрофы, чтобы испытать нечто подобное. Рожденным 2 апреля, как правило, безразлично, что о них говорят. Вот почему им не сразу удается осознать, что не все вокруг могут разделять их мнение. Непонимание со стороны окружающих может стать для них настоящей трагедией.

Такой настоящей трагедией стала жизнь знаменитого любовника Джакомо Казановы (фото). Его называли "женский обольститель". Именно таким запомнился всем Казанова благодаря своей книге "История моей жизни", где он описывает свои бесконечные любовные похождения. Но Овен-Казанова не был коллекционером женщин, он просто всю жизнь безуспешно искал свой идеал женщины, а не обольщал многих женщин от скуки или своей развратной сущности, как может показаться на первый взгляд.

Казанова однажды нашел такую женщину, в молодости, но, к сожалению, ненадолго. Это была его первая любовь по имени Генриетта. Казанова писал о своем идеале: "Те, кто верит, что женщина не может сделать мужчину счастливым все 24 часа в сутки, никогда не знали мою Генриетту. Радость, наполнявшая мою душу, была значительно большей днем, когда я разговаривал с ней, нежели когда она была в моих объятьях ночью".

Расставшись с Генриеттой и соблазнив впоследствии множество женщин, Казанова так и не нашел своего женского идеала и бесконечным процессом соблазнения просто компенсировал свои безуспешные поиски. Но Казанова влюблялся в каждую женщину, которую он соблазнял. Влюбчивость вообще свойственна знаку Овна, и рожденные 2 апреля не исключение.

"Не вижу от тебя защиты, в меня вонзила ты кинжал, но ты ведь ангел, Карменсита, я б вверить жизнь тебе желал", — так обращался к своему ангелу, к своему придуманному женскому идеалу Карменсите трогательный грузинский поэт Тициан Табидзе, рожденный 2 апреля.

Идеалом чистоты и совершенства стала для современного балета исполнительская техника знаменитого танцовщика, премьера Парижской оперы Сергея Лифаря. Вот как вспоминал о Лифаре один из балетных критиков, анализируя балет "Икар": "И вот взмах крыльев, и на сцену влетела невиданная чудо-птица. Птица-Лифарь. Это не танец, не пластика — это волшебство. Это эпоха, это синтез всего его творчества, это как будто предельная черта".

Что же происходит с Овнами, рожденными 2 апреля, когда их идеал найден, совершенство достигнуто и они входят в состояние абсолютного счастья? В этом и вся разгадка. На самом деле, рожденные сегодня не стремятся обладать этим абсолютным счастьем, они всю жизнь просто ожидают это идеальное счастье, ищут его и со временем приходят к выводу, что идеальных людей или состояний в принципе не существует в природе. Но у многих на осознание этого уходит порой вся жизнь.

И строчки рожденного сегодня замечательного поэта Игоря Кохановского лишь подтверждают эту Формулу небес: "А в жизни все быстротечно, и всем нам суждено расставаться: кому с удачей не вечной, кому с мимолетной бедой. А в жизни все быстротечно, и нам не перестать удивляться нежданным встречам с такой изменчивой судьбой".

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"