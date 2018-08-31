Кого играл Сталоне в фильме "Рокки"?

Об умении справляться с трудностями, практичности и физической полноценности рожденных 1 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я писал не потому, что имел какие-то внутренние побуждения или страсть к писательству. Я писал потому, что у меня были жена и двое детей, комбинация, которая не может обходиться без денег", — так определил свою писательскую формулу пришедший сегодня в наш мир американский писатель Эдгар Райс Берроуз. Именно он оказал значительное влияние на развитие жанров научной фантастики и фэнтези в XX веке. Но наибольшие доходы в "эру макулатурных журналов" в США он получил от своих популярных серий книг о Тарзане и Джоне Картере.

Девы, рожденные 1 сентября, умеют справляться с трудностями, которые уготовила им судьба. Они стремятся быть практичными людьми, но при этом сохранить прямой и честный подход к жизни. У родившихся в этот день часто бывают захватывающие фантазии, но они обладают умением перевести их в практическую плоскость, что всегда приносит хорошую прибыль.

Таким прагматичным представителем дня сегодняшнего, превратившим свои фантазии в реальность, остался в истории русский электротехник, изобретатель в области фотографии, электрического освещения и теплотехники Александр Шпаковский. Именно ему принадлежат первые в России исследования о паровых машинах и создание первых печей непрерывного действия с использованием каменного угля.

Своей практической деятельностью в борьбе с алкоголизмом запомнился современникам рожденный сегодня известный швейцарский невропатолог и психиатр Огюст Анри Форель. Так, по инициативе Фореля в Швейцарии была основана первая лечебница для страдающих от алкоголизма, а в своей общественной деятельности ученый решительно выступал за закрытие трактиров на территории страны.

Своей просветительской миссией оставил свой след во Вселенной пришедший сегодня в наш мир индийский проповедник и комментатор священных писаний индуизма, основатель Международного общества сознания Кришны Шрила Прабхупада.

В возрасте 69 лет Шрила в одиночку отправился на грузовом корабле в США "с целью пересадить священную мудрость Индии на благодатную почву Запада". Прибыв в Нью-Йорк без гроша в кармане, он вскоре сумел сплотить вокруг себя небольшую, но преданную группу последователей.

В течение 12 лет после переезда в Америку и до своей смерти Шрила, проповедуя "сознание Кришны", более десяти раз объехал вокруг света, инициировал более пяти тысяч учеников, основал более ста храмов Кришны и опубликовал около 60 томов комментированных священных текстов.

К середине 1970-х годов его танцующие и поющие мантру "Харе Кришна" последователи — кришнаиты — стали обыденным зрелищем на улицах западных городов. Благодаря активной миссионерской деятельности к началу 2000-х годов книги Шрилы Прабхупады были переведены на более чем 60 языков и распроданы тиражом более 500 миллионов экземпляров. Исследователи мировой религии отмечают, что таких успехов в таком возрасте и за такой короткий срок не достигал ни один проповедник из известных человечеству.

Девы, родившиеся 1 сентября, никогда не тратят времени зря, когда дело касается их работы. Они негодуют при любой попытке не придавать значения тому, что они делают, и на дух не переносят тех, кто старается принизить их усилия. Тем не менее они способны выслушать конструктивную критику. Будучи заинтересованными в том, чтобы неуклонно подниматься к вершинам профессионального мастерства, они всегда открыты для творческих предложений.

Хотя рожденные 1 сентября в большинстве своем ориентированы на умственную деятельность, они сильны и в физическом плане. Эти люди будут испытывать душевный дискомфорт, если их физические потребности не найдут удовлетворения или не получат должной оценки и поощрения.

День сегодняшний подарил нам немало выдающихся атлетов. Пришедший сегодня в мир непобедимый американский боксер-профессионал Рокки Марчиано сохранял свой титул абсолютный чемпион мира с 1952-го по 1956 год. Марчиано стал первым боксером-тяжеловесом с титулом и пока единственным боксером в истории ни разу не потерпевшим поражение на профессиональном ринге в 49 проведенных боях. Образ Рокки Марчиано и его звездная карьера легли в основу самого коммерчески успешного фильма про бокс "Рокки", где Марчиано выступил прототипом боксера Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталоне.

Нидерландский футболист и в дальнейшем футбольный тренер Рууд Гуллит был признан журналистами одним из самых техничных игроков в истории мирового футбола. Гуллит занимает 18-е место среди лучших игроков в истории футбола XX века как универсальный игрок с поставленным ударом, хорошим дриблингом, отличным видением поля и уникальным ударом головой. Болельщики за его рост в 190 сантиметров дали ему прозвище Швабра, а за темный цвет кожи и принадлежность к Голландии — прозвище Черный тюльпан.

Быть физически сильным и крепким — обязательное условие для рожденных сегодня. Девы дня сегодняшнего настолько убеждены в потребности каждого уметь постоять за себя, что они могут поощрять своих детей или любимых всерьез изучать военное дело или какую-либо форму самообороны. Относясь к достаточно воинственному типу людей, они готовы подкрепить свои слова делом и в целом не уклоняются от драки.

Таким образом, в обычной жизни, люди, чей день рождения — 1 сентября, должны стараться, по крайней мере, не подавлять тех, кто может быть слишком чувствителен к их прямым атакам. В любом аспекте своей жизни появившиеся на свет в первый день сентября стремятся найти гармонию между умственной и физической стороной.

Таким воплощением силы, таланта и интеллекта стал на экране рожденный сегодня один из самых популярных актеров современного театра и кино Сергей Гармаш. Глубина его высказываний только подчеркивает его необыкновенную харизму, отношение к людям и к профессии: "Я не считаю себя талантливым. Считаю себя учеником. А как только произнесу что-то о своем таланте, мне с профессией надо будет завязывать. И не нужно строить иллюзий, что артист, который сыграл много ролей, многое понимает в этой жизни".

Рожденные 1 сентября, как правило, все предпочитают делать по жизни сами, уделяя огромное значение мельчайшим деталям. Планируя, к примеру, вечеринку или пикник, они предпочитают засучить рукава и заняться готовкой или уборкой самостоятельно. Если в работе герои дня сегодняшнего генерируют какую-либо идею или систему, они не удовлетворятся, пока не осуществят и не воплотят ее. Что бы они ни создали, они должны лично принять участие в становлении своего детища.

Пусть из точки до вечности

Слова не считаются.

Болезнь безупречности —

От нее и спиваются.

Красота предсказуема,

Злость обоснована.

Я думал все кончилось,

Но опять все по-новому.

Разум когда-нибудь победит.

Что-то заставит взять себя в руки.

Я зря на небо грешил.

Оно не скучает,

Оно умирает от скуки.

Так зарифмовал однажды свою Формулу небес рожденный сегодня основатель группы "Смысловые галлюцинации", поэт и музыкант Сергей Бобунец. И то, что разум когда-нибудь победит, уверены все без исключения рожденные 1 сентября.

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