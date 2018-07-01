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Автор Соломон Соловьев

Тайные любовные страсти принцессы Дианы

Общество » Наследие » Формула небес

О чувствительности, открытости, заботливости и разладе с самими собой рожденных 1 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Поскольку жизнь циклична и включает в себя смерть, невозможно найти ее смысл посредством разума и логики. Нужно настроиться на поток жизненной энергии и наслаждаться собственным существованием — тогда ценность жизни самоочевидна", — так сформулировал смысл жизни замечательный чешский психолог Станислав Гроф, отмечающий сегодня свой день рождения. Попробуем и мы сформулировать Формулу небес рожденных сегодня.

Рожденные 1 июля, как правило, люди в высшей степени чувствительные, способные, легко приспосабливающиеся к любой обстановке и к тому же всегда эмоционально открытые. Хотя многие их них обречены на долгие страдания и подвержены душевным переживаниям, они все-таки одерживают верх в своей борьбе против чужого превосходства, несправедливости и угнетения.

Пришедшая сегодня в наш мир Уэльская принцесса Диана, по многим опросам, входит в первую тройку ста величайших британцев в истории. Она признается самой эмоционально открытой из всех королевских особ женского пола в истории Королевства. И до помолвки со своим будущим мужем Диана работала воспитательницей в детском саду, где реализовывала свою рачью заботливую формулу.

Кстати, Диана была первой королевской невестой, у которой была оплачиваемая работа до замужества. Ну а далее были так знакомые рожденным сегодня долгие душевные страдания и переживания. За пять лет супружеской жизни несовместимость супругов и разница в возрасте с мужем почти 13 лет стали очевидны и разрушительны. Далее у Дианы был мучительный развод и недолгая, но яркая и честная общественная жизнь.

Многие женщины, родившиеся 1 июля, остро переживают конфликт между своим материнским призванием и необходимостью делать карьеру. Именно поэтому они зачастую оказываются вовлеченными в бесконечные диспуты об эмансипации в современном обществе. И Диана не была исключением.

И мужчины, и женщины, рожденные 1 июля, нередко оказываются в совершенном разладе с самими собой. Многие из них воспринимают себя как злейших врагов собственного "я", глубоко сокрытого от глаз посторонних. Депрессия является, пожалуй, самым постоянным их компаньоном на протяжении всей жизни. Тревоги, связанные с недооценкой на работе или неудачами в любви, могут вывести их из равновесия, даже когда они пребывают на пике славы и успеха.

Способность скрывать от посторонних глаз свои депрессии — визитная карточка секс-символа 90-х годов, американской актрисы Памелы Андерсон. Завершив несколько неудачных браков в своей жизни, сегодня Андерсон пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний.

Также успешно справляется со своей рачьей формулой эмансипации современный секс-символ мирового кино американская актриса и модель Лив Тайлер. Она мать троих детей и по-прежнему продолжает быть востребована у режиссеров как красивая и талантливая актриса.

Рожденные 1 июля не относятся к тем, кто слепо следует тем или иным принципам. Независимо от степени личной одержимости в том или ином начинании они остаются достаточно гибкими, чтобы рассмотреть отличную от своей точку зрения по поводу того, чем они занимаются. Эти люди обычно ищут глубины в любом, даже самом незначительном предмете, их не удовлетворяют простейшие ответы и поверхностные мысли.

Глубиной своих исследований всегда удивлял коллег венгерский врач-акушер Игнац Земмельвейс. Дарованная любому Раку энергетическая потребность и способность защищать детей на любом уровне проявилась в акушере Земмельвейсе во всей красе. Он стал одним из основоположников асептики. Пытаясь понять причины послеродовой горячки (сепсиса) у многих рожениц, Земмельвейс предположил, что инфекцию приносят врачи из инфекционного и патологоанатомического отделений больницы. Земмельвейс обязал персонал больницы перед манипуляциями с беременными и роженицами обеззараживать руки окунанием их в раствор хлорной извести. Благодаря этому смертность среди женщин и новорожденных упала более чем в семь раз.

В начале XX века на пожертвования врачей всего мира в Будапеште Земмельвейсу был поставлен памятник, на котором написано "Спасителю матерей".

Матерью мирового кинематографа можно с полной ответственностью назвать рожденную сегодня первую женщину-режиссера в мире и автора первого фантастического фильма Алис Ги-Блаше. Первый фильм в истории, снятый женщиной-режиссером, назывался "Жизнь Христа", и появился он в прокате в 1906 году. За 24 года работы в кино она сняла более чем 400 фильмов, 22 из них полнометражные. Алис ги-Блаше была и все еще является единственной женщиной, которая когда-либо управляла и владела своей собственной студией.

"Можно объяснить другим, почему ты вышла за своего мужа, но нельзя убедить в этом себя", — так, вторя многим женщинам, рожденным сегодня, написала однажды знаменитая французская писательница Жорж Санд.

Рожденные 1 июля, несомненно, глубокие личности, сложные, многогранные, но тщательно скрывающие свой богатый внутренний мир от праздного любопытства окружающих. С другой стороны, они неразрывно связаны с обществом и много времени и сил отдают решению его проблем и благотворительности. Раки дня сегодняшнего скорее люди дающие, нежели берущие. Но при этом частенько подвергают себя эмоциональному линчеванию.

"Любить — это находить в счастье другого свое собственное счастье", — так сформулировал рожденный сегодня замечательный немецкий философ Готфрид Лейбниц один из вариантов любви для своих собратьев 1 июля.

Опасность линчевания состоит в том, что люди, чей день рождения — 1 июля, рискуют запереть себя в рамках негативных впечатлений. Иногда лишь случайность или даже шок способны вывести их из этого состояния, заставляя искать выход из затруднительной ситуации.

Именно о таком состоянии, в котором сама неоднократно находилась, великолепно пишет Жорж Санд: "Женщины редко обладают физической силой, помогающей терпеливо переносить боль и опасности, но им часто присуща та душевная сила, которая появляется в минуты риска или страдания".

Все, кому из рожденных сегодня удается справиться с метаниями и страданиями, начинают успешно совмещать социальную активность с семейной жизнью и амурными делами. Иногда они покидают свое укрытие и начинают активно искать жизненные удовольствия, в которых герои дня сегодняшнего, безусловно, являются большими знатоками.

Я люблю тебя в жаркой постели,

В тот преданьем захватанный миг,

Когда руки сплелись и истлели

В обожанье объятий немых.

Этими строчками о жизненных удовольствиях, написанными рожденным сегодня замечательным поэтом Павлом Антокольским, мы и закончим Формулу небес первого дня июля.

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Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
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