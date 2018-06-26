Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?

Любой из нас — потребитель. И не потенциальный, а самый что ни на есть реальный. И как потребители мы замечаем, что в России цены на овощи, фрукты, молоко и ягоды постоянно растут, а на алкоголь — падают. "Если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно". Кому выгодно спаивать россиян, снижая цены не только на коньячные звездочки?

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Председатель Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов имеет на этот счет совершенно определенную точку зрения, которой он поделился с "Правдой.Ру".

"Дело в том, что у нас в стране и за рубежом существуют мощнейшие силы, заинтересованные в спаивании нашего народа. Это прежде всего производители алкоголя, которые имеют гигантские барыши. Это торговцы алкоголем, у которых фантастические сверхприбыли. Они заинтересованы в том, чтобы народ как можно больше пил. Поэтому они все делают для того, чтобы увеличить доступность алкоголя, в первую очередь для молодежи и детей. Поэтому они борются за снижение акцизов: чем дешевле, тем больше люди будут пить. При любом удобном случае они стараются понизить цену на алкогольную продукцию, чтобы увеличить ее доступность".

Владимир Жданов в интервью "Правде.Ру" подчеркнул, что "существует европейская антиалкогольная хартия, которую наша Госдума до сих пор не приняла. Она приняла европейскую антитабачную хартию, согласно которой возросла цена на табак, запретили курение в общественных местах и благодаря этому резко сократилось число курящих, особенно среди детей и молодежи. А табак — это тот же самый наркотик, как и алкоголь, и те же самые законы действуют и на алкоголь".

"Наше движение, — сказал "Правде.Ру" председатель Союза борьбы за народную трезвость, — утверждает: если мы хотим отрезвить страну, надо максимально повышать цены на алкоголь. Надо сужать количество торговых точек либо сделать специализированные, вынести их от детей подальше. Надо бороться с любыми проявлениями подпольного производства, Как при советской власти были серьезные статьи и уголовная ответственность за самогоноварение, за спекуляцию алкоголем. Тогда действительно общество начнет трезветь".

Борец против алкогольной мафии, выразив удовлетворение запретом рекламы алкоголя по телевизору, недоуменно разводит руками от триумфального шествия рекламы безалкогольного пива. "Они рекламируют безалкогольное пиво, хотя и безалкогольное пиво — это страшный вред. Оно превращает мужчин в импотентов! Помимо алкоголя, столько еще понамешано вещей, которые просто вредны для здоровья. Нам необходимо принять европейскую алкогольную хартию, запретить снижение, только повышать цену на алкоголь, запретить акционные кампании, когда купишь одну, тебе три в довесок дают. Алкоголь — это не пищевой продукт, это наркотик, который убивает будущее нашего народа. Поэтому мы должны все сделать для того, чтобы ограничить и прекратить доступность алкоголя, в первую очередь для детей и молодежи. А для этого один из факторов — это повышение цены. Ни в коем случае не снижение цены. Я, как президент международного академии трезвости, понимаю, зачем это делают", — сказал "Правде.Ру" Владимир Жданов.

Ссылаясь на одному ему известные научные данные, Владимир Жданов озвучил для "Правды.Ру" "три причины, почему люди пьют": "Первая причина — это доступность алкоголя, в том числе и по цене. Вторая причина — это убеждение людей в том, что надо пить, а повод всегда найдется. С горя — с горя выпьют, с радости — с радости выпьют. Понизят пенсионный возраст — выпьют, повысят — выпьют. Третья причина — это наркотическая зависимость. Пьющему человеку каждый раз для достижения того же эффекта одурения, нужно все большую и большую дозу, как любого наркотика".

Как угодно можно относиться к высказываниям Владимира Жданова, но его замечания о неких силах, которые заинтересованы в спаивании нашего народа, не отдают душком пресловутой теории заговора. Вот только вряд ли можно согласиться с проповедью повышения стоимости алкогольной продукции.

Наглядный пример дала антиалкогольная кампания при генсекстве Горбачева. Думается, не только пример, но и привила противоядие против бездумного уничтожения алкоголя. Очень бы хотелось, чтобы народ бросил пить и курить, но в одночасье это произойти не может, а отдельные личности никогда не откажутся от употребления зелья. Вместо хорошего алкоголя начнут пить дешевую сивуху. В результате вместо десяти трупов будем иметь более высокие арифметические показатели.

Большего вреда, чем дорогой алкоголь, трудно себе представить. Вспомним другие примеры. Когда в Финляндии немыслимо задрали цены на спиртное, к нам повалили "пьяные воскресные туры" — наши северные соседи вусмерть упивались в Ленинграде и области. "Сухой закон" в США — породил невиданное до того в Новом Свете явление — мафию.

Подводя итог, можно сказать следующее: дорогие фрукты и овощи могут привести к сокращению их употребления, а дорогая водка — к вымиранию населения.

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