Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Наследие
Эмиграция Россия Советское наследие Гороскоп
Автор Игорь Буккер

Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?

Общество » Наследие » Россия

Любой из нас — потребитель. И не потенциальный, а самый что ни на есть реальный. И как потребители мы замечаем, что в России цены на овощи, фрукты, молоко и ягоды постоянно растут, а на алкоголь — падают. "Если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно". Кому выгодно спаивать россиян, снижая цены не только на коньячные звездочки?

Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?. 388662.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Председатель Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов имеет на этот счет совершенно определенную точку зрения, которой он поделился с "Правдой.Ру".

"Дело в том, что у нас в стране и за рубежом существуют мощнейшие силы, заинтересованные в спаивании нашего народа. Это прежде всего производители алкоголя, которые имеют гигантские барыши. Это торговцы алкоголем, у которых фантастические сверхприбыли. Они заинтересованы в том, чтобы народ как можно больше пил. Поэтому они все делают для того, чтобы увеличить доступность алкоголя, в первую очередь для молодежи и детей. Поэтому они борются за снижение акцизов: чем дешевле, тем больше люди будут пить. При любом удобном случае они стараются понизить цену на алкогольную продукцию, чтобы увеличить ее доступность".

Владимир Жданов в интервью "Правде.Ру" подчеркнул, что "существует европейская антиалкогольная хартия, которую наша Госдума до сих пор не приняла. Она приняла европейскую антитабачную хартию, согласно которой возросла цена на табак, запретили курение в общественных местах и благодаря этому резко сократилось число курящих, особенно среди детей и молодежи. А табак — это тот же самый наркотик, как и алкоголь, и те же самые законы действуют и на алкоголь".

"Наше движение, — сказал "Правде.Ру" председатель Союза борьбы за народную трезвость, — утверждает: если мы хотим отрезвить страну, надо максимально повышать цены на алкоголь. Надо сужать количество торговых точек либо сделать специализированные, вынести их от детей подальше. Надо бороться с любыми проявлениями подпольного производства, Как при советской власти были серьезные статьи и уголовная ответственность за самогоноварение, за спекуляцию алкоголем. Тогда действительно общество начнет трезветь".

Борец против алкогольной мафии, выразив удовлетворение запретом рекламы алкоголя по телевизору, недоуменно разводит руками от триумфального шествия рекламы безалкогольного пива. "Они рекламируют безалкогольное пиво, хотя и безалкогольное пиво — это страшный вред. Оно превращает мужчин в импотентов! Помимо алкоголя, столько еще понамешано вещей, которые просто вредны для здоровья. Нам необходимо принять европейскую алкогольную хартию, запретить снижение, только повышать цену на алкоголь, запретить акционные кампании, когда купишь одну, тебе три в довесок дают. Алкоголь — это не пищевой продукт, это наркотик, который убивает будущее нашего народа. Поэтому мы должны все сделать для того, чтобы ограничить и прекратить доступность алкоголя, в первую очередь для детей и молодежи. А для этого один из факторов — это повышение цены. Ни в коем случае не снижение цены. Я, как президент международного академии трезвости, понимаю, зачем это делают", — сказал "Правде.Ру" Владимир Жданов.

Ссылаясь на одному ему известные научные данные, Владимир Жданов озвучил для "Правды.Ру" "три причины, почему люди пьют": "Первая причина — это доступность алкоголя, в том числе и по цене. Вторая причина — это убеждение людей в том, что надо пить, а повод всегда найдется. С горя — с горя выпьют, с радости — с радости выпьют. Понизят пенсионный возраст — выпьют, повысят — выпьют. Третья причина — это наркотическая зависимость. Пьющему человеку каждый раз для достижения того же эффекта одурения, нужно все большую и большую дозу, как любого наркотика".

Как угодно можно относиться к высказываниям Владимира Жданова, но его замечания о неких силах, которые заинтересованы в спаивании нашего народа, не отдают душком пресловутой теории заговора. Вот только вряд ли можно согласиться с проповедью повышения стоимости алкогольной продукции.

Наглядный пример дала антиалкогольная кампания при генсекстве Горбачева. Думается, не только пример, но и привила противоядие против бездумного уничтожения алкоголя. Очень бы хотелось, чтобы народ бросил пить и курить, но в одночасье это произойти не может, а отдельные личности никогда не откажутся от употребления зелья. Вместо хорошего алкоголя начнут пить дешевую сивуху. В результате вместо десяти трупов будем иметь более высокие арифметические показатели.

Большего вреда, чем дорогой алкоголь, трудно себе представить. Вспомним другие примеры. Когда в Финляндии немыслимо задрали цены на спиртное, к нам повалили "пьяные воскресные туры" — наши северные соседи вусмерть упивались в Ленинграде и области. "Сухой закон" в США — породил невиданное до того в Новом Свете явление — мафию.

Подводя итог, можно сказать следующее: дорогие фрукты и овощи могут привести к сокращению их употребления, а дорогая водка — к вымиранию населения.

Читайте также: 

Словарь спиртных напитков (от А до Я)

Десять мифов о пользе алкоголя

Выпиваете? Вы практически мертвы

Почему алкоголь опасен для женщин

Может ли алкоголь быть безопасным? Видео

Президент Филиппин назвал Бога Президент Филиппин назвал Бога "глупцом"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Как остановить рост цен на продукты?
Темы цены Россия продукты алкоголь Владимир Жданов
Обсудить
Актуальная аналитика
Открытия
Динозавры вымерли незацелованными
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Россия
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Читательский топ
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Сейчас читают
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Политика
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"? Видео 
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Необычная неделя
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно Видео 
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Новости Все >
За репосты перестанут сажать и начнут штрафовать
В Кремле объяснили, почему не помилуют Сенцова после прошения генсека Совета Европы
Свердловчане едва не линчевали пьяного мажора за таран толпы
СМИ: Китай готовит жесткий удар в торговой войне с США
Россиян отпустят из зарплатного рабства
На Украине "остановили" строительство "Северного потока - 2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли

По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.

Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Интересные Новости
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Происшествия
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Белоруссия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль

Как связана "Прямая линия" президента России с его попыткой наставить опытных людей из правительства на путь истинный? И будет ли эта линия доведена до конца?

Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Происшествия
Провинциальная самогонщица ограбила банк ради квартиры для внучки
Игорь Буккер Динозавры вымерли незацелованными Игорь Буккер Любовь Степушова Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Любовь Степушова Дарья Касьянова Как спастись от ЧМ-2018  Дарья Касьянова
Комментарии
Свердловчане едва не линчевали пьяного мажора за таран толпы
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Кто и зачем спаивает Россию перед пенсионной реформой?
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Три условия: казаки объяснили, что такое правильный протест
Навальному дали еще год по делу "Кировлеса"
Ирина Волынец: ЕГЭ - американский "тест на идиотизм"
Найден способ продлить жизнь человека до 150 лет
Австрийские компании страдают от антироссийских санкций
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"

Почему при Трампе не получится улучшить наши отношения с США? Что представляет из себя нынешний американский политический истеблишмент? Как и почему Трамп кардинально изменился? Чем для Америки страшен союз России и Китая? И что может быть еще ужасней? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог-американист, кандидат исторических наук Константин Блохин.

Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Ближний Восток
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Южная Америка
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Турция готовится к важным выборам
Ближний Восток
Турция готовится к важным выборам
Наши люди в Европарламенте - кто они?
Европа
Наши люди в Европарламенте - кто они?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался