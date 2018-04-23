Броненосец "Орел". Две смерти под разными флагами

Судьба этого боевого корабля настолько необычна, что ее навечно занесли в скрижали отечественного военного флота… За свою короткую жизнь "Орёл", эскадренный броненосец российского императорского флота, один из пяти кораблей типа "Бородино", погибал дважды — сначала после Цусимского сражения в 1905 году — под Андреевским флагом, потом в 1924 году — под флагом Японии.

"Орел" был заложен на верфи на Галерном острове в Санкт-Петербурге 20 мая 1900 года, спущен 6 июля 1902 года и вступил в строй в октябре 1904 года. Под командованием капитана 1-го ранга Н. В. Юнга эскадренный броненосец принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов и в печально знаменитом Цусимском сражении. Входил в состав Второй Тихоокеанской эскадры.

Цусимское сражение и броненосец "Орел"

В Цусимском сражении "Орел", по данным из интернет-источников, получил 76 попаданий. Из них пять — 305-миллиметровыми снарядами, два — 254-миллиметровыми снарядами, девять — 203-миллиметровыми снарядами, 39 — 152-миллиметровыми снарядами и 21 — более мелкими снарядами…

Некоторые эксперты, в первую очередь американские, считают конструкцию кораблей этой серии самой плохой из всех когда-либо построенных. Высокий центр тяжести якобы приводил к большей вероятности потери остойчивости и переворачиванию при определенных обстоятельствах, подобных тем, которые возникли в Цусимском сражении, когда в начале боя были серьезно повреждены и впоследствии затонули три броненосца подобного класса (причем два из них перевернулись).

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Однако многие отечественные эксперты, в противовес американским, считают конструкцию кораблей этой серии наиболее совершенной и во многом превосходящей даже конструкцию многих дредноутов Первой мировой войны. Два корабля серии, "Бородино" и "Александр III", потеряли остойчивость из-за того, что были критически перегружены углем, запасами и водой, которая использовалась для тушения пожара.

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Недостатки конструкции тут были не при чём — перед боем все корабли серии имели водоизмещение 15275 тонн. Если бы под подобным активным огнём оказались японские или английские броненосцы, то они пошли бы на дно гораздо раньше и не требовали бы такого огромного количества попаданий, какое выдержали корабли серии "Бородино"…

После Цусимского боя утративший значительную часть боеспособности "Орел" со смертельно раненным командиром присоединился к отряду контр-адмирала Н. И. Небогатова и вместе с другими кораблями этого отряда был сдан в плен японцам. В адмиралтействе вычеркнули эскадренный броненосец из списка кораблей российского императорского флота. Для броненосца, как и вообще для любого военного корабля, это было подобно смерти…

Японский плен. Переименование броненосца "Орел" в "Ивами"

После сдачи и восстановления был кардинально модернизирован японцами: поменялась артиллерия главного калибра, удалены оба марса, верхние ярусы мостиков, укорочены и уменьшены в диаметре дымовые трубы и так далее. Бывший "Орел" после ремонта вступил в строй императорского флота Японии под названием "Ивами" (в честь древнеяпонской провинции Ивами, сегодня это территории префектуры Шимано, неподалеку от Цусимы).

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28 августа 1912 года "Ивами" переквалифицирован в броненосцы береговой обороны 1-го класса. В годы Первой мировой войны принимал участие в битве за город Циндао. Списан 9 мая 1923 года, в соответствии с Вашингтонским морским соглашением и расстрелян как мишень 10 июля 1924 года самолетом с военного аэродрома Йогасима (около крепости Йокосука). Вторая смерть бывшего российского "Орла" под японском флагом от японской же авиабомбы была уже окончательной и бесповоротной…

Военные корабли, умиравшие дважды

Лишь один корабль в отечественном флоте, пожалуй, можно как-то сравнить с "Орлом" по нелепости судьбы — это линкор "Новороссийск". Он тоже умирал дважды — сначала когда на нем был спущен итальянский флаг, потом — от взрыва, уже под советским флагом…

До 1948 года этот корабль состоял в составе итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре" (Giulio Cesare, в честь Гая Юлия Цезаря). После выхода Италии из Второй мировой войны страны-победительницы разделили итальянские боевые корабли в счет репараций. Советский Союз претендовал на новые линкоры типа "Литторио", однако ему достался лишь устаревший "Джулио Чезаре". Сразу получить корабль не удалось, поэтому англичане временно передали СССР свой старый дредноут "Royal Sovereign", получивший в советском флоте название "Архангельск". В 1948 году, после того, как "Чезаре" отправился в советский порт, "Архангельск" был возвращен Англии для разделки на металлолом.

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Хотя к концу войны в строю из советских тяжелых кораблей оставались лишь два старых линкора — "Севастополь" и "Октябрьская революция", — СССР все еще имел амбициозные планы по строительству линейных кораблей, и для подготовки экипажей планировалось использовать "Чезаре".

Полученный корабль находился в крайне запущенном состоянии, поскольку с 1943 по 1948 год он стоял на приколе с минимальной командой и без надлежащего технического обслуживания. Непосредственно перед передачей Советскому Союзу линкор прошел небольшой ремонт, коснувшийся в основном электромеханической части.

Вечером 28 октября 1955 года линкор вернулся из похода для участия в празднованиях по случаю 100-летия обороны Севастополя и занял место на "бочке" в районе Морского Госпиталя (глубина 17 метров воды и около 30 метров вязкого ила). Швартовка прошла нештатно — старпом, замещавший находившегося в отпуске командира корабля, проскочил нужное место на полкорпуса.

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29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта в носу раздался взрыв, эквивалентный 1000-1200 килограммам тротила, насквозь пробивший корпус линкора, вырвавший часть палубы полубака и пробивший в подводной части дыру в 150 квадратных метра. Поскольку в месте взрыва находились носовые кубрики, сразу погибло от 150 до 175 человек. Взрыв произошел возле Госпитальной стенки Северной бухты Севастополя.

Всего в страшной катастрофе погибло 604 человека. До сих пор неизвестно, из-за чего погиб "Новороссийск" По одной версии, взорвалась мина времен Великой Отечественной, по другой — итальянцы перед передачей корабля СССР заложили на нем тайный заряд, который потом сработал, по третьей — линкор был взорван итальянскими боевыми пловцами…

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