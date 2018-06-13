12 июня: "Как уходит очередной черный день"

Отмечаемый 12 июня День России — праздник странный. Он заставляет вспомнить строчки вечного хита Black Celebration группы Depeche Mode: "Давайте праздновать то, что увидели, как уходит очередной черный день".

Фото: saratov.gov.ru

Несмотря на призыв праздновать уход "черного дня"музыка песни откровенно мрачная, как и другая фраза: "Как крепиться, когда нет надежды?" Да и цвет праздника black не добавляет веселья.

Многие убеждены: день 12 июня уже тем ценен для истории, что знаменует собой прощание с "черным днем" коммунизма и начало строительства новой России. Даже если полностью принять эту точку зрения, мне кажется, что дата праздника выбрана неверно.

Праздник 12 июня уходит корнями в последние годы советской истории. В эти годы советская власть была уже не кровожадной и не героической, она не вызывала ни страха, ни восхищения. Она напоминала старуху-вахтершу в общежитии, где жили студенты факультета журналистики МГУ. Старуха была вредная и несимпатичная, носила засаленный халат и страдала от возрастного маразма. При этом на нее были возложены властные полномочия: она была вправе впустить или не впустить на ночь девушек и друзей-москвичей, пришедших в гости. Чаще она их не пропускала, повинуясь инстинкту человека в футляре. Ее запреты, как и существенная часть позднесоветских идеологических и социальных табу, легко преодолевались с помощью пожарных лестниц и балконов, но меня она все равно раздражала. Я не считал ее вправе влиять на свою жизнь, особенно личную.

Пройдут считанные годы, и старуха-власть унесет в свою историческую могилу большинство ценных завоеваний советского периода, относящихся к сфере социальной защиты. Подобно многим, я окажусь один на один с волчьей реальностью 1990-х, в которой преуспели те, кто умел торговать, воровать, предавать и убивать. Коммунистическую систему никто не защищал, потому что ее не любили, как не любят головную боль. Но плаха и топор — не лучшие средства от мигрени. В 1992 году впервые за послевоенные десятилетия смертность в России превысила рождаемость, и это исчерпывающая характеристика режима, пришедшего на смену коммунизму версии soft.

Кроме того, отмечаемый праздник стал называться Днем России лишь в 2002 году. До этого он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, сокращенно — День независимости. Независимости от кого? Если кто-то забыл, то напомню: от Советского Союза, правопреемницей которого объявила себя Россия и который все еще существовал 12 июня 1990 года, когда декларация была подписана.

Давайте вспомним исторический контекст этой вехи.

К 1990 году цитадель вчерашней "красной империи" пестрела цветами флагов национальных окраин, в некоторых республиках уже горели дома и гремели выстрелы. События развивались стремительно, они приобретали характер ползучей националистической революции. В стране сложился парадоксальный союз между радикальными реформаторами в Москве и радикальными националистами в республиках, их первой общей победой было признание незаконным пакта Молотова-Риббентропа, заключенного двумя геополитическими хищниками в 1939 году. Итогом этой победы стали декларации о независимости республик Прибалтики, но главное то, что был создан прецедент, дававший понять: "красная империя" вот-вот рухнет.

В марте 1991 года агонизирующий центр предпринял попытку провести референдум о целостности страны. Референдум был запрещен на территории прибалтийских республик-государств, в Закавказье, его не позволили провести власти правобережной Молдавии. Однако 70 процентов остальных граждан юридически все еще существовавшей страны высказались за ее единство.

Ваш корреспондент был одним из них, хотя и не верил в вечное существование государства, чьи границы охватывают и Эстонию, и Таджикистан. Мое голосование было скорее протестным — претил революционный характер распада страны, чреватый войнами, которые, как мы видим, уже больше четверти века вспыхивают на бывшей советской земле и которым не видно конца.

Кроме того, мне была противна доктрина нации-гегемона на данной территории, впервые победившая в общественной атмосфере Прибалтики в 1988 году. Я видел, как декларации "Латвия латышам", "Литва для литовцев" и пр. украсили стены общественных туалетов и передовицы республиканских газет. Заявив о себе вначале в европейской Балтии, доктрина расфасовки людей по сортам красным колесом прокатилась по стране, взорвав Молдавию, Среднюю Азию, Кавказ. Эта идеология несла людям унижения, страдания и кровь, обрекая на взаимное истребление вчерашних соседей.

Несмотря на активность лидеров национальных окраин основную часть работы по организации похорон Советского Союза взяла на себя именно Россия. День 12 июня 1990 года знаменовал собой начало ликвидации страны, завершившейся Беловежскими соглашениями. Неуклюжий бунт ГКЧП лишь закрепил победу настоящих путчистов, провозгласивших, что Советский Союз больше не является суверенным государством, а становится непонятным "обновленным Союзом". После этого требовался всего один шаг для того, чтобы страна ушла в небытие. Этот шаг делает Борис Ельцин, провозгласивший первенство российских законов над союзными и государственный суверенитет ленинско-сталинского территориального обрубка. Чуть раньше о своем суверенитете объявили Грузия и республики Прибалтики, но без них Советский Союз существовать мог, а без России уже никак.

12 июня 1991 года, ровно через год после принятия Декларации о суверенитете, Ельцин становится президентом России. В 1992 году день провозглашения суверенитета объявляется государственным праздником. Именно его, пусть с подкорректированным названием, россияне празднуют и сегодня.

На этом празднике жизни я чужой. На память приходят слова белоэмигранта Ивана Ильина из статьи "Что сулит миру расчленение России": "Медленно, десятилетиями будут слагаться новые, отпавшие или отчлененные государства. Каждое поведет с каждым соседним длительную борьбу за территорию и за население, что будет равносильно бесконечным гражданским войнам в пределах России. Россия превратится в вечный источник войн, в великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран… Расчлененная Россия станет неизлечимою язвою мира".

Эти строки русский философ писал в 1948 году, их пророческий характер уже частично подтвердила история.

Мне вспоминаются первые журналистские поездки в горячие точки только что распавшегося Советского Союза — сбитые выстрелами ветки деревьев и пустые глазницы оконных дыр, пятна запекшейся крови на асфальте, страх и горечь в людских глазах…

Такое невозможно забыть, и именно поэтому сегодня я выступаю даже против частичного восстановления территориальной целостности исторической России. Любая попытка "собрать камни" станет не меньшим злом, чем вероломное разрушение страны, совершенное четверть века назад. Это сразу же или в перспективе обернется новой напряженностью, новыми катастрофами, новой кровью (исключение составляет разве что Крым, чьи жители почти единодушно рукоплескали своей "оккупации"). Я согласен со словами Владимира Путина: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, а у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, нет головы". Время ушло.

Но и праздновать Black Celebration 12 июня я не стану. Просто под мрачные аккорды Depeche Mode подниму горькую чарку в память об армии невинных жертв, чья смерть лежит на совести политических лидеров рубежа 1990-х. У этих лидеров не оказалось ни сердца, ни головы.

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