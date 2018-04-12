Превыше всего: Россия в космосе

В 57-й раз мы отмечаем День космонавтики. Помимо заслуженного чествования героев космоса, задаемся вопросами... Не оплошали ли российские наследники советских покорителей космоса? Нам есть чем гордиться сегодня и какими красками будем рисовать космическое будущее России?

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что "сейчас любят предсказывать снижение нашей активности, снижение роли и вообще чуть ли не уход России из космоса. Это, конечно, совершенно не так, потому что мы сейчас находимся в фазе подготовки нескольких проектов. Какие-то проекты реализуются прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем".

Собеседник "Правды.Ру" в качестве примера привел функционирующий на рабочей орбите "Экзомарс" (ExoMars), запущенный в 2016 году. Это совместная программа по исследованию Марса Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации "Роскосмос". Она ставит своей целью поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

"Запущен "Экзомарс-2016" был с помощью такого очень важного извозчика, как наша ракета "Протон". На самом аппарате примерно половина приборов российского производства, — рассказал "Правде.Ру" Натан Эйсмонт. — И это только первая часть программы изучения Марса. Вторая часть будет запущена в 2020 году. В общем, здесь доля российского участия даже существенно больше, чем участие европейцев".

В отличие от спускаемого аппарата "Скиапарелли" (Schiaparelli), разработанного Европейским космическим агентством в рамках космической программы "Экзомарс-2016", спускаемый аппарат "Экзомарс-2020" выйдет из отечественных лабораторий.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт присутствовал на совещании с представителями НАСА по программе "Венера-Д", которая может быть осуществлена, исходя из планетных траекторий, в конце 2026 года.

"Это совместный с американцами проект полета на Венеру. Он предполагает спуск на эту вторую планету Солнечной системы аппарата, который проведет исследование как ее поверхности, так и изучение верхних слоев атмосферы. Предполагают, что в облаках Венеры существует жизнь и этот проект позволит подтвердить или опровергнуть эту гипотезу", — добавил в интервью "Правде.Ру" Натан Эйсмонт.

В декабре 1984 года с помощью ракеты "Протон" к Венере отправились две советские автоматические межпланетные станции "Вега-1" и "Вега-2". Спускаемый аппарат этих космических станций станет прототипом для нового спутника миссии "Венера-Д".

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В конце нынешнего или в начале 2019 года может быть запущена международная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма"). Она предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий. Это совместный проект российского ИКИ РАН и немецкого Института внеземной физики Общества Макса Планка.

Этими примерами далеко не исчерпывается весь список. В проекте новой Федеральной космической программы на 2016-2025 годы предусмотрено, в частности, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, активное освоение Луны, разработка робота-космонавта, который будет помогать экипажу Международной космической станции (МКС) во время выходов в открытый космос. Как сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, с 2014-го по 2025 год на изучение космоса правительство намерено выделить 321 миллиард рублей.

Что касается взаимодействия русских ученых с мировым сообществом в космической отрасли, по словам Натана Эйсмонта, оно не просто хорошее, а "гораздо лучше, несравнимо лучше с тем, что иногда говорят. Болтают про какие-то отказы. Ничего подобного. Так, упомянутый проект "Венера-Д" делается по инициативе американцев. Так что здесь у нас, слава Богу, все хорошо".

Во время разговора с корреспондентом "Правды.Ру" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН подытожил: "Я не хочу сказать, что все прекрасно. Конечно, есть проблемы. Но эти проблемы, как мне кажется, решаются. Правительственные органы, которые все это дело финансируют, с большим пониманием начинают относиться к тому, насколько это нужно стране".

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