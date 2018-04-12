Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Наследие
Россия Эмиграция Советское наследие Гороскоп
Автор Игорь Буккер

Превыше всего: Россия в космосе

Общество » Наследие » Россия

В 57-й раз мы отмечаем День космонавтики. Помимо заслуженного чествования героев космоса, задаемся вопросами... Не оплошали ли российские наследники советских покорителей космоса? Нам есть чем гордиться сегодня и какими красками будем рисовать космическое будущее России?

Превыше всего: Россия в космосе. 385782.jpeg

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что "сейчас любят предсказывать снижение нашей активности, снижение роли и вообще чуть ли не уход России из космоса. Это, конечно, совершенно не так, потому что мы сейчас находимся в фазе подготовки нескольких проектов. Какие-то проекты реализуются прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем".

Собеседник "Правды.Ру" в качестве примера привел функционирующий на рабочей орбите "Экзомарс" (ExoMars), запущенный в 2016 году. Это совместная программа по исследованию Марса Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации "Роскосмос". Она ставит своей целью поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

"Запущен "Экзомарс-2016" был с помощью такого очень важного извозчика, как наша ракета "Протон". На самом аппарате примерно половина приборов российского производства, — рассказал "Правде.Ру" Натан Эйсмонт. — И это только первая часть программы изучения Марса. Вторая часть будет запущена в 2020 году. В общем, здесь доля российского участия даже существенно больше, чем участие европейцев".

В отличие от спускаемого аппарата "Скиапарелли" (Schiaparelli), разработанного Европейским космическим агентством в рамках космической программы "Экзомарс-2016", спускаемый аппарат "Экзомарс-2020" выйдет из отечественных лабораторий.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт присутствовал на совещании с представителями НАСА по программе "Венера-Д", которая может быть осуществлена, исходя из планетных траекторий, в конце 2026 года.

"Это совместный с американцами проект полета на Венеру. Он предполагает спуск на эту вторую планету Солнечной системы аппарата, который проведет исследование как ее поверхности, так и изучение верхних слоев атмосферы. Предполагают, что в облаках Венеры существует жизнь и этот проект позволит подтвердить или опровергнуть эту гипотезу", — добавил в интервью "Правде.Ру" Натан Эйсмонт.

В декабре 1984 года с помощью ракеты "Протон" к Венере отправились две советские автоматические межпланетные станции "Вега-1" и "Вега-2". Спускаемый аппарат этих космических станций станет прототипом для нового спутника миссии "Венера-Д".

Фото по теме

В конце нынешнего или в начале 2019 года может быть запущена международная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма"). Она предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий. Это совместный проект российского ИКИ РАН и немецкого Института внеземной физики Общества Макса Планка.

Этими примерами далеко не исчерпывается весь список. В проекте новой Федеральной космической программы на 2016-2025 годы предусмотрено, в частности, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, активное освоение Луны, разработка робота-космонавта, который будет помогать экипажу Международной космической станции (МКС) во время выходов в открытый космос. Как сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, с 2014-го по 2025 год на изучение космоса правительство намерено выделить 321 миллиард рублей.

Что касается взаимодействия русских ученых с мировым сообществом в космической отрасли, по словам Натана Эйсмонта, оно не просто хорошее, а "гораздо лучше, несравнимо лучше с тем, что иногда говорят. Болтают про какие-то отказы. Ничего подобного. Так, упомянутый проект "Венера-Д" делается по инициативе американцев. Так что здесь у нас, слава Богу, все хорошо".

Во время разговора с корреспондентом "Правды.Ру" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН подытожил: "Я не хочу сказать, что все прекрасно. Конечно, есть проблемы. Но эти проблемы, как мне кажется, решаются. Правительственные органы, которые все это дело финансируют, с большим пониманием начинают относиться к тому, насколько это нужно стране".

Читайте также:

Как США отбирают у России день космонавтики

День космонавтики: вся правда о первом полёте

Всемирный день космонавтики и авиации

Нас обманули! Злой рок не властен над "Бураном"

Светлана Савицкая: "Космос расширяет наши мозги"


Россия отмечает День космонавтики
Темы Марс Луна НАСА космос Венера Роскосмос
Обсудить
Актуальная аналитика
Россия
Превыше всего: Россия в космосе
Банки
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Мнение
Жилье бизнес-класса рядом с МКАД не будет продаваться — Наталья Круглова
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Превыше всего: Россия в космосе
Россия
Превыше всего: Россия в космосе Видео 
Из кемеровской трагедии так и не сделали главный вывод
Общество
Из кемеровской трагедии так и не сделали главный вывод Видео 
Вождение развивает подсознательные реакции
Наука и техника
Вождение развивает подсознательные реакции Видео 
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Банки
Америка, отдай долг! Мы все простим! Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Украина
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.

Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Экономика
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 12.04 чуткие Соломон Соловьев Любовь Степушова Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях Любовь Степушова
Комментарии
Президент Трамп снова ударил по Сирии в Твиттере
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Израиль бросил вызов Ирану
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Ушлый московский таксист прокатил британских фанатов за 10 тыс. рублей
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Израиль бросил вызов Ирану
В Омске вандалы осквернили памятник ветеранам
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Разоблачено: российским полицейским запретили улыбаться и есть фастфуд
Америка, отдай долг! Мы все простим!
Оружие Все >
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
Почему Су-35 укротит "Тайфун" 6 Фото Почему Су-35 укротит "Тайфун"
Отрыжка вьетнамской войны 6 Фото Отрыжка вьетнамской войны
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался