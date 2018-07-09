Сборная России научила Родину любить

Сразу замечу, что я не могу назвать себя до мозга костей болельщиком. Я спокойно отношусь к спортивным состязаниям, но всегда надеюсь на победу наших. А тут случился внезапный сдвиг в восприятии, и, не буду скрывать, я значительно расширил свои представления о том, как выглядит настоящий футбол. Я даже сподобился запомнить фамилии футболистов.

Сборная России по футболу. Фото: ru. fifa. com

Сборная России, к сожалению, закончила свое выступление на Чемпионате мира по футболу FIFA. Неплохо было бы вспомнить всю массу скепсиса и обилие шуток по поводу наших футболистов накануне этого грандиозного футбольного праздника.

Прикалывались по-доброму, но с огромной досадой, что никак не получается сборной доказать, что футбол в России претендует на уровень суперсовременных стадионов, которые были возведены к ЧМ-2018.

Выход подопечных Станислава Черчесова из группы и невероятная битва с испанцами заставили обратить внимание на то, что после долгих лет броуновского футбола в России появилась команда. Команда, способная не только выигрывать по настроению или на авось, а эффективная системная конструкция, способная решать задачи и гибко реагировать на изменения условий непосредственно в игре.

Даже горечь поражения в абсолютно равном матче с хорватами была иной. Не такой, когда она раньше воспринималась как само собой разумеющейся, а как итог настоящей состязательной структурированной борьбы. То есть с полным осознанием поставленных тренером задач, с потом, эмоциями и решительной волей к победе.

Конечно, были все шансы одолеть сборную Хорватии. Сильную команду, отправившую домой с турнира звезд мировой величины. На мой взгляд, не стоит опускаться в оценках соперника на уровень тренера сборной Испании, который определил игру русской сборной с его подопечными как "антифутбол", а серию пенальти — лотереей.

Тогда и весь футбол с таким же успехом можно назвать лотереей, хотя это самая что ни на есть игра. На поле встречаются живые люди, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В процессе игры возможны любые драматические повороты, потому что именно футболисты рисуют картину матча, а не кто-то утверждает заведомо известный сценарий. В этом и прелесть, движение, развитие сюжета и катарсис.

Субъективной составляющей в последние десятилетия было ничем не обоснованное "Мы всех порвем!". Рвали, конечно, но преимущественно репутацию российского футбола. Шампанское после позорного проигрыша на Лазурном берегу. Циничная реплика одного из ключевых игроков сборной о том, что ожидания болельщиков — проблемы самих болельщиков.

Да, верным поклонникам игры всегда хочется, чтобы сборная страны побеждала и это нормально. Нынешняя команда под началом Черчесова подарила именно крепкую надежду, а не прежнее эфемерное желание. Впервые за десятилетия сборную активно, массово и неистово поддерживала без преувеличения вся страна — от Дальнего Востока до Крыма и Калининграда.

День победы над испанцами на полях чемпионата стал приятным шоком, который никак нельзя назвать обычной улыбкой фортуны. Наши показали себя на поле сбалансированной командой, а не тусовкой высокооплачиваемых завсегдатаев скандально-гламурных хроник. Благо, таковых в составе сборной и не осталось.

Российская сборная и ее тренерский штаб на практике доказали эффективность формулы консолидации общества, которую удавалось материализовать в краткосрочной перспективе лишь единицам из отечественных политиков. Ну, так, чтобы без использования факторов внешнего врага, который коварно мочится в наших подъездах и мешает всячески Родину любить.

Футболисты вместе со своим тренером продемонстрировали на практике, что это значит — своим честным трудом принести пользу стране и радость своим соотечественникам. Открытость, корректность и уважение, которых зачастую не хватает властям в диалоге с гражданами, а также умение благодарить людей, признавать свои ошибки и искренне извиняться стали фундаментом, на которых выросла новая сборная России.

Вот это и есть то самое единство, о котором часто говорят политики из телевизора. Его основа и схема достижения взаимопонимания в обществе. Но пока, к сожалению, граждане очень часто видят среди представителей власти не собирательные образы Черчесова, Акинфеева, Дзюбы, Головина или Фернандеса, а все того же коллективного Аршавина с его "Это — ваши проблемы!".

В хорошем достатке чиновников и парламентариев нет ничего зазорного, если граждане понимают, за что те удостоились своих благ и за какие подвиги им вручаются высокие государственные награды. Существующий снобистский флер элитарности и претензии на владение тайной вселенской мудрости только множит силу отторжения, не говоря уже о необдуманных высказываниях и, тем более, действиях.

Сейчас наверняка мало у кого язык повернется назвать игроков сборной "жирными котами", которые не ловят мышей, а только хвастаются своими авто и сменой жен с любовницами. Наши честно отработали, а уж искренние слезы горечи Артема Дзюбы сразу после матча со сборной Хорватии перекрыли все неадекватные понты и снобизм предыдущих версий российской футбольной сборной.

Я, конечно, не призываю членов правительства и Федерального собрания Российской Федерации к овладению актерским мастерством для выражения своих чувств перед гражданами. Но полагаю, что стоит обратить внимание на успех в достижении синергии в решении задач, которую воплотили Станислав Черчесов и его парни. Тогда и у государевых людей появятся искренние болельщики, но попадать по воротам все равно надо будет уметь.

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