Монархия в России невозможна

Возможно ли возвращение монархии в России? И в каком виде это может быть? Понятно, что невозможно войти в реку истории более чем вековой давности. Российская империя если снова когда-то и будет, то совершенно не такой, как в начале прошлого века. И очевидно, что с другой правящей династией. Однако Дом Романовых продолжает свое существование, хотя и совсем не по прямой, а очень побочной линии. Какие цели ставят великие князья? Претендуют ли на трон дальние родственники последнего русского царя? Об этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал преподаватель, историк, директор Канцелярии Российского Императорского дома Александр Закатов.

— Александр, вы единственный невоинственный монархист, которого я знаю, совершенно спокойный, вполне себе цивилизованный человек…

— Да, не кусаюсь и не набрасываюсь на людей.

— Насколько вообще реальна монархическая идея? Нужна ли она России? И может ли быть в России монархия, хотя бы теоретически?

— Сейчас, конечно, для восстановления монархии предпосылок нет. Это прекрасно понимает и сам Российский Императорский дом, и верные ему люди. Какие-то монархисты или называющие себя таковыми хотят немедленно сейчас восстановить монархию. Это значит, что они просто не понимают, что такое этот строй и, вообще, что произошло с нашей страной.

Но как говорит Великая княгиня Мария Владимировна, Императорский дом, который отрекся от идеи монархии, — это все равно, что Церковь, проповедующая атеизм. Это нонсенс, этого не может быть. И конечно же, Императорский дом и монархисты, которые ему верны, верят, что когда-то эта идея может быть востребована.

Она существует, как и другие великие идеи. Эта идея государства-семьи существовала у нас на протяжении более тысячи лет, она определила бытие Российского государства с самого его начала — с 862 года. И поэтому просто так выкинуть ее, как какую-нибудь использованную тряпку, невозможно. У нас в сознании остается очень много монархического. Даже у самых убежденных республиканцев, даже у коммунистов нет-нет, да и выскочит то, что на самом деле свойственно монархистам.

— Что?

— Например, желание видеть во власти, в ее носителях не просто функционеров и менеджеров, а что-то отеческое. Это несвойственно республике, республика сама это отрицает. Она говорит все больше и больше о том, что должны быть эффективные менеджеры, а это все архаика и патернализм. И патернализм у них ругательное слово.

А для людей с традиционным мировоззрением патернализм — это нормальная основа вообще всего, начиная от собственно семьи (как мы живем — родители, дети, братья, сестры) и заканчивая другими институциями. Это Церковь и другие религиозные конфессии, это и то место, где мы работаем или служим, и это само государство.

С точки зрения монархистов, государство — это большая семья. А с точки зрения республики, это большое акционерное общество. И здесь можно много спорить, обсуждать различные принципы, которые люди иногда перемешивают в своем сознании, но когда мы доходим до глубин человеческой души, то выясняется, что у большинства людей есть желание видеть во власти нечто отеческое.

А в монархии это наилучшим образом воплощается. То есть может быть хороший отчим, может быть замечательный отчим, может быть замечательный директор фирмы, относящийся к своим сотрудникам, как отец. Но все равно все они своего отца не заменят. А наследственный законный государь — это природный отец нации.

— На самом деле, это сложная и спорная тема, насчет природного отца нации. Хотя царя действительно называли батюшка, обращались на ты.

— Не всегда, конечно, но могли и обратиться, да.

— Однако царская семья была крупнейшим собственником земель, и многие люди на нее работали.

— Конечно, почему же нет?…

— Но ведь это все-таки уже не совсем семейные отношения, а больше деловые, коммерческие, так?

— Нет, потому что важен принцип, как строятся эти отношения. В семье тоже может быть, что отец является владельцем фирмы, дети его могут сначала быть простыми сотрудниками, стать его заместителями, а потом создать свои фирмы и начать самостоятельное дело. Но принцип остается все равно: одно дело — семейный бизнес, и другое дело — просто чужие люди собрались, что-то вместе сделали, потом поссорились, разбежались.

Вот с отцом так нельзя разбежаться, как с каким-то старшим товарищем по бизнесу. Здесь уже гораздо более серьезные отношения. Конечно, любое сравнение хромает. Нельзя проводить абсолютную аналогию между государством и акционерным обществом или между государством и семьей, но в монархии изначально заложены многие хорошие главные принципы.

Во-первых, что государство — это семья. То есть сначала была собственно семья, потом она начала разрастаться, превратилась в род, потом уже не просто отец семьи, а какой-то старейшина. Кого признавали все остальные родичи, он стал руководителем этого объединения, потом возникает объединение родов, и, наконец, доходит до готовности построить государственность.

Тогда уже невозможно определить какого-то одного человека, который для всего народа является отцом или дедушкой, но принцип остается тот же: выбирается какая-то одна семья, династия, которая становится первой семьей этого народа. Из нее в определяемом законом порядке происходят носители верховной власти.

Здесь, конечно, сильно и важно также религиозное восприятие власти. В идеале монархия всегда стремится, чтобы государь, носитель верховной власти, определялся божественной волей. Это можно сделать, опять же, путем наследования — по праву рождения, по закону такой-то человек, представитель династии становится монархом.

И поэтому он не зависит ни от каких групповых интересов, он не является ставленником какой-то партии или какой-то группы олигархов. Он стал этим главным человеком, первым лицом в своем государстве по праву рождения. Поэтому он независим, он способен в лучшей степени быть арбитром для решения всех проблем.

Ясно, что это идеализация. Конечно, любой человек зависит от каких-то самых разных влияний. Конечно, и на государя может оказывать влияние та или иная группа. Но я говорю о принципах и о том, что эти принципы правильные.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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