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Чего хотят москвичи, которых никто не слышит

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Москва, конечно, сильно изменилась и продолжает меняться. Это происходило всегда. Москва уже 70-80-х мало напоминала город 30-40-х годов, который тоже разительно отличался от состояния начала прошлого века. Также и современность мало походит на всего лишь 20-летнюю давность.

Ведь и общий темп жизни ускоряется. Нравится это или нет, нельзя оставаться в застывшем состоянии, как и невозможно сделать новое, не сломав на этом месте старое. Перефразируя поэта, можно сказать, что "чужая юность брызжет новью на дворы и улицы мои"… Но остается ли этот город нашей Москвой? Что в этом хорошего и плохого? И можно ли повлиять на эти процессы?

Свое мнение об этом в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой высказали два коренных москвича с пожизненным стажем — секретарь Московского городского комитета Коммунистической партии Российской Федерации Евгений Балашов и политолог, журналист, житель Арбата Юрий Титов.

— Я родом из Сибири, но люблю Москву всей душой провинциала, которому пришлось ее завоевывать, это тоже мой родной город. В преддверии новых выборов особенно важно понять, какой город нам нужен и как можно этого добиться. Какой должна быть Москва, по вашему мнению, какой вы хотели бы видеть Москву?

Евгений Балашов: Мое мнение о тех кандидатах, которые идут на выборы, конечно, должно учитываться, как и мнение всех москвичей. Хотя сегодня мнение москвича практически не учитывается. Разумеется, мое мнение — субъективное, с точки зрения меня, как члена ЦК Коммунистической партии Российской Федерации.

Но я не могу быть равнодушным и стоять в стороне от сегодняшних тенденций, от того, что делается действующей командой правительства Москвы. Сегодняшний тренд, сегодняшняя мода управления городом взяты, наверное, с российского уровня. К мнению оппозиции никто не хочет прислушиваться. Более того, фактически оппозиционным стало мнение простого москвича о действиях власти.

Делаются очень красивые программы, чтобы отполировать до блеска и сделать центр города музейной красоты. С точки зрения гостя столицы, для проведения международных, мировых чемпионатов по футболу, различных международных конференций, здесь никто не будет спорить, Москва — очень красивый современный город.

Москва — действительно, город XXI века. Но я не могу назвать это моей Москвой, потому что я, как и многие москвичи, езжу к своим родителям в спальные районы — в Орехово-Борисово, в Зябликово… И контраст очень сильный. Когда я выхожу на станции метро "Борисово", все очень сильно отличается от того, что я вижу в граните и мраморе в центре города.

Сотни миллиардов рублей тратятся на гранитные дорогие импортные отделочные материалы. Это уже стало наркотической зависимостью действующей власти, потому что это очень дорого для бюджета, но это очень выгодно подрядным организациям. В итоге происходит бессмысленная трата денег, нецелевое назначение для неприоритетных программ города.

У меня достаточный опыт руководства крупными структурами. Я руководил научно-промышленным комплексом города Москвы, в правительстве Москвы работал. Поэтому, как хозяйственник, я считаю важным, что для москвичей надо создать комфортные условия не только для отдыха и праздников, но для работы в первую очередь.

Ведь на праздники и отдых москвич тоже должен где-то зарабатывать деньги. Все мы на работе проводим много времени. Но сегодня вся промышленность города представляет собой кладбище заводов. Вместо "Трехгорной мануфактуры" — вотчина господина Дерипаски.

Нет ЗИЛа — гордости и легенды советской промышленности. Там правит компания ЗИЛАРТ с элитными жилыми комплексами и офисными пространствами для банковского бизнеса.

Давно нет крупнейших металлургического завода "Серп и молот" и Тушинского машиностроительного завода, которые никакой экологии не нарушали. Сегодня там тоже жилищные комплексы и офисные пространства.

И нет Подшипникового завода. Теперь там правит бал европейская подшипниковая корпорация, зарегистрированная в Лондоне и на Вирджинских островах. А Россия уже не выпускает ни одного подшипника. И вся техника, которая у нас производится, а потом работает, ездит и летает, на китайских подшипниках другого качества.

А это всё рабочие места, похороненные действующей командой. Сегодня же москвич вынужден для того, чтобы прокормить свою семью, работать в интернет-торговле, заниматься извозом или другим непрофессиональным, неквалифицированным трудом, сдавать в аренду свое жилье, а сам жить на даче.

Суть такой модели хозяйствования описана еще 150 лет назад в нетленном произведении Карла Маркса "Капитал". Сегодня не только экономикой, но и всей жизнью правит крупный сетевой капитал, и ему невыгодно платить работникам большие деньги по специальности. Сегодня ведь Москва выпускает ежегодно 100 тысяч инженеров с высшим образованием. А идти работать им некуда.

Юрий Титов: Это правда. Неоправданно исчезли не только многие предприятия, но и профессии в целом. В Москве полностью профессия ткача, например, исчезла. Если проанализировать и посчитать, то окажется, что практически половины профессий, которые были традиционно московские, просто исчезли.

Потому что исчезло производство. И вместо них теперь стоят супермаркеты, в которых практически одна основная профессия — торговый работник, вторая вспомогательная — охранник.

Мы недавно вместе написали книгу "Бульварная экономика города Москвы". В ней мы поставили диагноз, что фактически вся экономика города стеклась к бульварному кольцу. Она здесь формируется — в офисах, в кабинетах и не более того. А реальная продукция, которая могла бы усилить бюджет города Москвы, практически не выпускается.

И очень хочется вернуть москвичей к нормальной жизни. Москва стала витриной России, это правда, притом очень красивой витриной. Здесь надо дань отдать и мэру, и правительству Москвы, столько всего было сделано. К примеру, было одно название Садовое кольцо, но никогда там не было ни одного деревца.

Сейчас даже у МИДа, где я живу, и дальше за Арбатом все засажено великолепными деревьями. Но хочется, кроме этого блеска, вернуться к содержанию — нормальной жизни города и москвичей. Чем больше и лакированней витрина, тем больше Москва похожа на любой другой западный город и тем тяжелее становится жизнь коренного москвича.

Например, у нас, в районе вокруг МИДа, было в шаговой доступности шесть продуктовых магазинов. Все они теперь закрыты. Я в эти магазины ходил каждый день, потому что очень удобно — вышел и рядом купил все, что надо. Но у них всех очень быстро поднялась арендная плата, и они все ушли. А площади эти теперь пустуют…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Миллиарды на тротуарную плитку - девиз мэрии
Темы Москва столица Юрий Титов Точка зрения Инна Новикова Евгений Балашов благоустройство
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