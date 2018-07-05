Зачем Порошенко унизил миллионы православных

Петр Порошенко в очередной раз выступил с громкими заявлениями по вопросам церковной истории. Истории, естественно, альтернативной.

В частности, украинский президент заявил: "На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была "матерью" для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот". Это все о том же вопросе организации независимой украинской церкви, а точнее, ее легализации.

Еще в заявлении Петра Порошенко говорится о том, что "Российская Церковь — церковь страны-агрессора. Украинская Церковь — церковь для украинцев". И самое главное, еще в апреле глава Украины, говоря о религиозном вопросе, подчеркивал, что это не только религиозная, но и геополитическая проблема. И это, кстати, крайне важное замечание для того, чтобы понять, как именно вопросы веры миллионов людей на Украине пытаются эксплуатировать нынешние украинские власти.

Но начать все же стоит с истории. И с того, кто тут Церковь-мать, и кто тут зависимая или независимая Церковь с точки зрения канонического права. "Церковью-матерью" для кого-то может быть только автокефальная, Поместная церковь, которая дает своей части такую же автокефалию. То есть отправляет в полное и свободное плавание, сообразуясь и с интересами этой части и с интересами самой себя в перспективе вечности.

Киевская митрополия никогда не была автокефальной. То есть независимой целиком и полностью. Больше того, если уж вспоминать историю Руси, то некоторые киевские митрополиты проводили политику максимального подавления любых намеков на автокефалию со стороны остальных русских земель.

Достаточно вспомнить историю князя Андрея Боголюбского и Белого Клобучка, почти митрополита Ростовского и Владимиро-Суздальского Феодора II. Почему "почти"? А потому, что с Константинопольским Патриархом о создании на Руси новой митрополии, независимой от Киева вообще никак, практически удалось договориться. А вот тогдашний киевский митрополит повелел вырезать Феодору язык, ослепить и отрубить руки, чтобы тот не мог никого благословить. Вот так "Церковь-мать" осуществляла материнское покровительство, любовь и прочее христианское милосердие, если что.

Тут, конечно, можно вспомнить и более ранние времена, того же князя Владимира, который крестился в Керчи. А потом в том же Киеве еще покрестил массу народа. Но опять эти "неудобные" для Украины исторические и канонические нюансы. Во-первых, Владимир прибыл в Киев из Новгорода. Во-вторых, Киев был политическим центром на Руси того времени, но именно как неотъемлемая часть того самого "русского мира". В-третьих, а вот Керчь-то чья, м-м-м, по факту? Ну, или вы там уже определитесь: вы в русском мире или все же продали и преемственность Крещения Руси как церковное первородство за "цэЭуропейскую" чечевичную похлебку?

Но это все шутки, а теперь давайте снова к вопросам истории и канонического права. Как и от кого Русская церковь получила автокефалию? История, кстати, детективная и не очень красивая. Фактически, тянущая на захват заложников. Но, как минимум, наши русские предки были максимально вежливы (это не шутка, а, например, акцент в той же "Истории Русской церкви" А. В. Карташова).

В общем, в 1588–1589 годах царь Федор Иоаннович немножко подержал в заложниках константинопольского патриарха. Правда "на царском содержании" и "со всем почтением". Патриарх Вселенской церкви прибыл, кстати, по собственному желанию, да и уехал с обильными дарами. И даровал автокефалию Русской церкви.

Первым Патриархом Московским и всея Руси стал Святитель Иов. И тут логичен вопрос, а где же в этой истории Киев? А Киев к тому моменту стал периферией и вообще "диким полем", разорванным разными интересными европейскими державами. Что же до Киевской митрополии, то она пребывала частью Константинопольской церкви до 1686 года. Ну, то есть еще лет сто. И была именно периферией церковной жизни что Вселенского патриархата, что Русской церкви.

Тут, конечно, стоит вспомнить и про 1448 год, то есть снова отойти на пару сотен лет назад. Тогда митрополитом Киевским и Всея Руси был избран владыка Иона. И, в общем, есть версия, что "именно с этого момента и стоит отсчитывать фактическую историю автокефалии Русской церкви".

И знаете, красота этой версии такова, что можно с ней полностью согласиться. Только нужно уточнить ряд нюансов. Во-первых, Иона до избрания Киевским митрополитом был епископом Рязанским. Ну, то есть от Москвы на два шага упасть.

Но пикантность ситуации даже не в этом, а в том, что "подписанная 6 июля 1439 года во Флоренции уния на Руси встретила неприятие. Пока Киевский митрополит-униат и новоявленный папский легат Исидор добирался до Москвы, возглашая по дороге заключенную унию в западных епархиях, другие участники посольства успели прибыть в столицу раньше и сообщить о совершенном во Флоренции "предательстве греками" Православия".

Фактически, Киев предал Православие на тот момент, и эту проблему срочно пришлось решать простым рязанским епископам. В общем, "украинская Церковь-мать" в интерпретации Петра Порошенко была склонна еще и к некоторым, хм, заигрываниям с Папой Римским. За дешевый почасовой прайс. Ну, как сейчас такие же "матери" на Ленинградке стоят.

В общем, чтобы прекратить вот такое лихое "материнство" Русь просто выкупила Киевскую митрополию у Константинополя. Кстати, никто из всех заинтересованных сторон особо против не был. Добро дал даже Иерусалимский Патриарх. Хотя поначалу и повозмущался. Но самое главное, когда большие отцы православного мира совещались, Киевского митрополита не спрашивали — от слова "совсем".

И переходя к дням сегодняшним, стоит отметить, что Украинская православная церковь Московского патриархата — это Церковь автономная. То есть максимально независимая в своих внутренних решениях, внутренней политике и экономике. Более того, УПЦ МП — это самая многочисленная Церковь на Украине.

В общем, даже несмотря на непростые времена в этом государстве, именно эта Церковь сейчас является самой сильной, авторитетной и вменяемой религиозной общиной. И при этом в массе своей эта община, как и ее священноначалие в лице митрополита Онуфрия, экзарха всея Украины, совершенно не хочет разъединения с Москвой.

И возникает самый главный вопрос — для чего Петру Порошенко снова и снова долбиться в "незалежную украинскую Церковь"? И тут мы снова вспоминаем его тезис про "геополитику". И все становится очень просто: Петру Алексеевичу нужна такая "Церковь", которая безусловно и безоговорочно следовала бы политической конъюнктуре. И при этом была бы массовой и популярной. Потому что "Церковь" того же Филарета Денисенко, он же — "киевский патриарх" Филарет, на это готова, но там в прихожанах три с половиной националиста, да и те уменьшаются в численности.

Отсюда все эти исторические и "геополитические" высказывания. Петр Алексеевич, правда, в своем стремлении к "незалежной Церкви" забывает про один простой тезис: "Бог поругаем не бывает".

Ну и про последствия для тех, кто пытается сеять смуту, раскол и прочее противопоставление в христианском уже даже, а не только русском мире.

На заре христианства был один такой — Иуда, Искариотом прозванный. Закончилась для него аналогичная история как-то совсем нехорошо.