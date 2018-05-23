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История доказывает верность марксизма

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Марксизм и сейчас живее всех учений? Верно ли в наше время утверждение Ленина, что это "не догма, а руководство к действию"? О роли личности Карла Маркса и его учения в истории в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" рассказал доктор экономических наук, профессор Московского государственного университета, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем Андрей Колганов.

— Андрей Иванович, непосредственный повод для нашей встречи и разговора — это, конечно, 200-летний юбилей Карла Маркса. Это действительно глобальный юбилей. Но эта дата в России, к сожалению, практически никак не отмечается. Наши официальные структуры подчеркнуто индифферентны к этому юбилею, а на самом деле, конечно же, враждебны, как враждебно им само марксистское, марксово учение.

Маркс был глобальным универсальным ученым, который оставил свой след не только в науке, но и в социальной практике. И такого грандиозного наследия во всей человеческой истории не оставил, наверное, никто. Равных ему нет. Что для нас значит 200-летие Маркса, как мы это отмечаем и как это отмечается в мире?

— По отношению государственных структур к Карлу Марксу Россия, в общем-то, не является исключением. Государственные структуры других стран тоже никакого внимания к юбилею Маркса не проявляют.

Одним из немногих исключений здесь является Китайская Народная Республика, где марксизм признается на государственном уровне. Руководство Коммунистической партии Китая по-прежнему заявляет о своей приверженности марксизму. Юбилейные мероприятия имеют там очень большой размах.

В частности, на конференции, посвященной 200-летию Карла Маркса, в Пекине выступил с речью генеральный секретарь ЦК Компартии, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

То есть там этому уделяется подчеркнуто большое внимание. И это касается не только торжественных юбилейных событий. В последние годы изучение и преподавание марксизма в Китае тоже активизируется.

— Я как раз несколько дней назад была в Пекине на Втором Всемирном марксистском конгрессе с основной темой "Марксизм и сообщество единой судьбы человечества". Там я тоже имела удовольствие слушать товарища Си Цзиньпина, правда не на самом конгрессе, а на предшествующей ему конференции в Пекинском университете, у которого тоже свой юбилей — 125 лет.

И буквально накануне открытия этого масштабнейшего проекта на 3000 участников — марксистских ученых со всех стран мира — товарищ Си Цзиньпин выступал на Всекитайском собрании народных представителей (парламенте Китая) с двухчасовой речью о Карле Марксе.

И несомненно, что неформально Компартия Китая этот конгресс патронирует, хотя формально отвечает за нее Пекинский университет. Естественно, в президиуме конгресса были члены ЦК Компартии Китая и члены правительства страны. Так что Китай — это действительно тот пример, на который мы можем смотреть с завистью.

— Но при том, что наши государственные структуры относятся к юбилею Маркса индифферентно, какой-нибудь антимарксистской кампании тоже не видно. И это важно. В научных кругах юбилей Маркса отмечается очень активно. По всему миру проходят научные конференции.

Куда ни глянь — во всех крупнейших европейских странах — в Соединенных Штатах, в Европе и Азии — везде проходят юбилейные конференции. В Берлине — большая конференция, естественно. И там, кстати говоря, на уровне местных властей юбилейные мероприятия поддерживаются.

Внимание к марксистской теории сейчас очень большое. И это связано не только с тем, что ему исполнилось 200 лет — такая круглая дата. Это связано еще и с теми проблемами, с которыми сталкивается современный мир и которые побуждают людей обращаться к марксизму в поисках тех ответов для решения нынешних острых проблем.

Это проблемы, связанные с тем, что современное капиталистическое общество испытывает все большие и большие затруднения, чтобы обеспечить нормальное развитие и экономики, и всех сторон общественной жизни.

Противоречия нарастают не только между странами высокоразвитыми и слаборазвитыми, что уже давно не новость. Эти конфликты уже давно порождают крайне острые противоречия и очень тяжелые последствия. Но противоречия нарастают и среди развитых стран, несмотря на их действительно благополучное состояние.

И это беспокоит очень многих, в первую очередь людей думающих, которые смотрят не только у себя перед носом, но и на какое-то количество лет вперед и размышляют о том, что же будет дальше и как из этих проблем выкарабкиваться.

Поэтому обращение к марксизму совершенно не случайно. Кризис 2008–2009 годов вызвал резкий рост тиражей марксистской литературы, в том числе работ самого Карла Маркса. Сейчас работы Маркса по тиражам вновь лидируют.

— "Капитал" — первый по популярности уже несколько лет.

— Да, раньше Ленин был первый по популярности. Теперь Ленин уже стал вторым, а Маркс — первым. Они наиболее популярные в мире авторы. В "Капитале" люди ищут ответы на те противоречия, с которыми сталкиваются.

Оказывается, "Капитал" совершенно не устарел. Вопросы, которые рассматривал Маркс, фундаментальные проблемы капитализма, капиталистического общества, которые он анализировал, никуда не ушли. Капиталистическое общество сильно изменилось, но его основы остались теми же, и проблемы остались, по большому счету, теми же самыми.

Иногда некоторые рассуждают о том, что Маркс, дескать, устарел, он писал о капиталистическом обществе XIX века, а к современным условиям этот анализ нельзя приложить, сейчас все поменялось радикально. Но в этом есть определенная доля лукавства.

Действительно, по сравнению с XIX веком мир изменился, и некоторые конкретные выводы, к которым Маркс приходил на основе исследований реалий середины XIX века, конечно, сейчас уже не применимы.

Но ведь Маркс не только описал капитализм и сделал анализ современному ему капитализму середины XIX века, но и сделал целый ряд прогнозов, касающихся развития капитализма в будущем. И эти прогнозы стали блестяще подтверждаться именно в последние десятилетия.

Это прогноз, связанный с вытеснением человека непосредственно из материального производства, такая тенденция сейчас явно себя обнаруживает. Это прогноз, связанный с превращением технологического применения науки в главную производительную силу. То же самое.

Это его анализ всеобщего знания как инструмента экономического развития. И еще целый ряд наблюдений, связанных с эволюцией потребностей человека, с замещением потребностей, имеющих природные корни, потребностями, сформированными уже обществом.

Прогнозы связаны с обострением противоречий между человеком и природой тоже у Маркса были. И это не просто некое гениальное прозрение. В истории человечества известны случаи, когда великие мыслители могли как-то прозреть те или иные тенденции будущего.

Но дело в том, что Маркса сложно назвать просто провидцем. Все его прогнозы — это результат научного анализа капиталистического общества. Выводы, которые он сделал, это — не просто догадки, а результат исследований противоречий современного ему капитализма и открытие фундаментальных законов, которые этим капиталистическим обществом управляют.

Скажем, из анализа особенностей процесса производства прибавочной стоимости на различных стадиях развития капитализма Маркс делает вывод как раз о превращении технологического применения науки в непосредственную производительную силу.

— Все эти выводы были сделаны, безусловно, на основе эмпирического анализа.

— Это не только эмпирический, но и теоретический анализ. Без изучения производства прибавочной стоимости такой прогноз был бы невозможен как научный. Это значит, что подтверждение прогнозов Маркса в современную эпоху — это одновременно и подтверждение его теоретического анализа капитализма.

И это главный козырь, говорящий, что и его трудовая теория стоимости и прибавочной стоимости и все остальные теоретические элементы его конструкции оправданы. Все они подтверждаются современной практикой.

Беседовала Дарья Митина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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Темы марксизм прогнозы Карл Маркс Дарья Митина Андрей Колганов юбилей Карла Маркса
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