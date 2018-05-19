Журналистика и День Победы: кому лучше молчать

О Дне советской печати, Дне Победы и Бессмертном полке в видеостудии побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.

— 5 мая был День советской печати, который праздновался до 1991 года. Сейчас вообще идет много разговоров о журналистике. Очень известные и опытные журналисты говорят, что она в классическом варианте уже умерла, что теперь это журналистика фейков.

Тем более об этом важно поговорить, потому что интернет-издание "Правда.Ру" основала часть бывшего коллектива газеты "Правда", которую, в свою очередь, основал Ленин. Каково ваше отношение к 5 мая и к современной журналистике в целом?

— Пусть с опозданием, но я поздравлю коллег по СМИ с праздником, хотя отношение у меня ко всему происходящему сложное. Та классическая журналистика, на которой я воспитывался и к которой до сих пор принадлежу, мне кажется, действительно умирает.

Потому что, конечно, в профессию пришло невероятно много непрофессионалов. Это ее губит. К тому же появилась альтернатива, о которой мы говорили лет десять назад, — блогеры. Они уже есть, и их будет все больше, они будут замещать журналистов. Вот такая гражданская журналистика, но ни к чему хорошему это не приведет.

Мне, конечно, хотелось бы увидеть качественный ренессанс серьезной аналитической журналистики. Но не знаю, через сколько времени это произойдет, потому как общий уровень, конечно, продолжает падать. И это беда не только России, а общемировая.

Если посмотреть на западные СМИ, то они не сильно от нас отличаются по части фейков и глупостей. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы СМИ были влиятельными, чтобы с этой точки зрения все было как раньше.

Для этого, наверное, люди должны взяться за головы и понять, что старый-старый принцип британской журналистики: мы должны быть в курсе, мы на этом делаем деньги, — никуда не делся. И когда о чем-то пишете, неплохо, конечно, разбираться в предмете. Но сегодня для многих это просто недосягаемая мечта.

— Может быть, проблема еще и в том, что читатели тоже стали другие?

— Так мы и формируем читателей…

— Раньше ведь писали подолгу, вылизывали материалы, проверяли-редактировали… Когда я работала в газете "Правда", то случалось, по неделе была в командировке, потом еще неделю писала большую полнополосную статью. Сейчас просто нет технических и финансовых возможностей для этого.

— Это понятно. Но ведь все это не исключает ответственности журналистов за то, что они пишут. И второе: очень многие стали путать журналистику и общественную деятельность, журналистику и политику. А это, на мой взгляд, не очень правильно. Целый ряд наших коллег превратился в неких трибунов, которые куда-то зовут, сами при этом не очень понимая, куда именно, потому что сформулировать какие-то внятные смыслы им пока не удается.

— Еще Ленин писал, что газета — это коллективный пропагандист и агитатор, еще и организатор…

— Тогда давайте уточним... У нас уже есть революционная ситуация по Ленину? У нас идет классовая борьба? Мы требуем диктатуры пролетариата? И так далее, и так далее… Ленин-то, когда говорил о газете, имел у себя под рукой ряд весьма и весьма талантливых авторов. И у него не было тех проблем, которые есть сегодня.

А наша беда состоит в том, что всего этого у нас сейчас нет. У нас сегодня лишь единицы людей могут по интеллектуальному потенциалу сравниться, например, со Скворцовым-Степановым. А там таких скворцовых-степановых было достаточно много. Нынешняя общая деградация отразилась, конечно же, и на журналистике.

— Историк и философ Андрей Фурсов писал про разные этапы развития государства. В период застоя государство самое сильное и стабильное, но при этом все были недовольны.

— Абсолютно так, конечно. Были недовольны тогда, но потом начали ностальгировать: оказывается, все было, в общем, хорошо. И какой смысл был все это ломать?…

— Может быть, действительно надеялись, что международная обстановка станет нормальной. Как говорят старики, лишь бы не было войны…

— Но война, к сожалению, есть. И она гораздо ближе к нам, чем может показаться. Мы вообще живем в очень страшное время, когда, по сути, рушится вся система международных отношений, которая была создана по итогам Второй мировой войны. Это изначально идея — четыре мировых полицейских плюс один. Ее на протяжении многих лет методично, а в последние годы очень активно подтачивали.

В нынешней ситуации у нас как минимум две болевые серьезные точки — Сирия и Украина. Говорить о том, чтобы не было войны, конечно, хочется, но давайте объективно посмотрим на вещи. Война уже давно идет при абсолютном попустительстве крупных международных организаций западного мира.

— В День Победы, 9 мая, многие ходили на "Бессмертный полк", дети активно участвовали. Но была поначалу неприятная история на Красной площади, когда фсошник грубо оттолкнул ветерана. Путин пожал руку этому ветерану и дальше уже шел с ним к Александровскому саду.

Но даже это как-то осталось не очень популярным для комментаторов. Максим Шевченко на "Эхе Москвы" сказал: вот шел Нетаньяху, а почему не шел Асад? И сразу: почему Путин предал наших друзей?

— Может быть, господин Шевченко просто не в курсе, но Асад является главнокомандующим сирийской армии, которая ведет войну. У него там война продолжается. У господина Шевченко она идет в блогах и в эфирах на разных радиостанциях, где он сходится в кулачном бою с еще одним членом Совета по правам человека…

Это очень яркий пример подрастающему поколению — как борются за права человека. Асад остался в Сирии, и там тоже активно отмечался День Победы. Сирийцы тоже чтили память погибших, и это невероятно важно. Но когда у вас дома идет война, вы по парадам в другие страны не бегаете. Очень жалко, что для многих эта мысль неочевидна.

Что касается заботы о ветеранах. Конечно, мне очень приятно, что все наши "либер-геноссе" вдруг озаботились правами и состоянием ветеранов. Но что же они, когда сами у власти были в 90-х годах, этой темой совершенно не озаботились? Почему тогда даже Парад Победы постыдно перенесли с Красной площади на Поклонную гору?…

Я очень хорошо помню, как нам говорили, что даже стыдно так отмечать этот День памяти всех жертв. Вот как они пытались все подменить. Поэтому сегодня, когда они открывают свои чудесные рты по этому поводу, могли бы просто помолчать.

Что касается "Бессмертного полка". Я почти все это время, три часа, вел прямой эфир в "Вестях.ФМ". Но я шел на эфир как раз по маршруту "Бессмертного полка". Я в какой-то момент чуть не заплакал…

Идет колонна людей, несет портреты… В каждой семье есть свой герой! Просто абсолютно религиозное чувство, как будто это не портрет, а святые хоругви. И ты понимаешь, что это не какая-то застывшая форма. За каждым из них — строчки биографии, невероятно поучительные, трагичные истории, которые являются составной частью истории нашей страны.

Я перед своим эфиром еще посмотрел, как все происходит в СНГ: в Армении, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Молдавии и на Украине… Самое большое впечатление на меня произвели Украина и Донбасс.

На Украине избивают и даже убивают людей, тех же ветеранов. А как мощно это происходит в Донецке! Ведь и не скажешь, что там идет война. Абсолютно крестный ход получился.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Победу помним, война продолжается

Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook