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Победу помним, война продолжается

Общество » Наследие

Великая война нигде не забыта. Как и никто не забыт. Хотя помнят тоже в разных местах по-разному. И уже во многих местах идут новые войны. И они во многом являются отголосками той мировой. И могут привести к новой — вселенской. В программе "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян говорили о войне и ее продолжении, о мире и памяти

Победу помним, война продолжается. 386942.jpeg
Фото: Mil.ru

— Мы и весь мир недавно отметили День Победы, хотя отметили все по-разному. Что вы об этом думаете?

— Это очень яркие примеры всем нам, в том числе подрастающему поколению. Сразу понятно, кто на какой стороне и где как борются за права человека.

Идет наш "Бессмертный полк" — и ты понимаешь, что это не какая-то застывшая история, что мы потеряли 27 миллионов человек, а вот они — эти люди, и за каждым из них живые строчки биографии, которые являются составной частью нашей страны. Это, конечно, производит сильнейшее и серьезнейшее впечатление.

Я смотрел, как все происходит в других республиках СНГ: в Армении, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Молдавии… Самое большое впечатление произвели Украина и Донецк и Луганск. Ведь в Донбассе абсолютно крестный ход получился. А в параллель — происходившее на Украине. Там избивают людей за празднование Дня Победы…

— Там даже убили ветерана за георгиевскую ленточку...

— Да, убит 94-летний ветеран в Одессе за то, что у него на пиджаке висели награды Великой Отечественной войны и лента. Избиваются многие люди за георгиевскую ленточку. Идут постоянные провокации, а полиция бездействует. С символами Великой Победы там ходить нельзя, но можно ходить со свастикой…

Телеканал "Интер", который транслирует Парад Победы, в дыму и постоянно окружен радикальными националистами. Верховная рада на полном серьезе собирается решать вопрос о том, как бы быстренько закрыть "Интер", поскольку он проповедует чуждые Украине ценности.

И наконец, заведены уголовные дела за скандирование антиукраинских (!) лозунгов на шествии "Бессмертного полка". Вы знаете, какие это лозунги? Первый: "Фашизм не пройдет!". И второй лозунг: "Украина без Бандеры". Вот за это уже возбуждено несколько уголовных дел только за нынешнее 9 мая.

— Между прочим, в Киеве была выставка "Они победили фашизм". Первая и главная фотография там была Степана Бандеры. Его позиционируют как человека, который сидел в застенках фашизма, в фашистском концлагере.

— Он действительно сидел, но принципиально важен другой вопрос: как он сидел? А вот на этом история, которую рассказывают на Украине, уже заканчивается. Дело все в том, что "Заксенхаузен" был необычным концлагерем. Там был привилегированный барак для людей, которые могут впоследствии пригодиться для каких-то целей во внутренней или внешней политике.

Недалеко от Бандеры, например, сидел племянник Черчилля. Понятно, что из этого барака люди в газовую камеру не шагали. Более того, сидели вполне комфортно, у них там были свои магазины и много чего еще…

Есть воспоминания соратника Бандеры по "Заксенхаузену". Он очень трогательно пишет, как Степан Андреевич ему на Рождество в 44-м году прислал очень вкусный вишневый торт. Вы слышали хоть об одном случае, чтобы наши красноармейцы не то, что торт, а хоть кусок хлеба лишний получили?!…

Понятно, что на Украине об этом вспоминать сегодня не принято, потому что сразу же рушится миф об этом "видном борце с нацизмом". Конечно, ни он и никто там с нацизмом не сражались.

— Они уже вообще запутались, где нацизм, где фашизм, где украинизм… Порошенко даже сказал, что войну выиграл украинский солдат.

— Он и до этого уже давно там все в кучу свалил: дивизия "Галичина" и Шуцманшафт-батальон, украинские националисты и украинцы в подполье, евреи в сопротивлении… Просто он когда-то что-то разное слышал про Вторую мировую войну, а теперь это все выплеснул.

Это свидетельствует о том, что у этих людей нет ни малейшего представления о подлинной истории собственной страны в годы Второй мировой войны. И не будет. Потому что всем этим делом там заправляет, к сожалению, господин Вятрович.

На прошлой неделе я просто прослезился. Вятрович собрал брифинг, чтобы поделиться головной болью: на Украине отсутствует реестр всех памятников Ленину. И Вятрович не знает, как отчитываться правительству: выполнена ли задача по декоммунизации — все памятники снесены или не все?

Вот это уровень нынешней украинской власти. Я просто представил себе снаряжение специальной экспедиции, которая будет по каждой улице ходить и изучать, остались ли где еще памятники Ленину?

— Там и похлеще случается. Как раз в День Победы по украинскому телевидению сообщили, что Порошенко подписал Акт о капитуляции Германии!…

— Это объявил придворный телеканал "1+1". Да, это невероятно трогательно. Всегда считалось, что в мае 1945 года три представителя германского командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. А теперь оказывается, что это сделал один господин Порошенко…

Я стесняюсь спросить: в качестве кого? Мы просто с известными российскими политологами, обсуждая это, так и не пришли к единому выводу: в качестве кого подписывал это все господин Порошенко? Ведь после этого он еще сказал, что как раз они нацизм и победили. Так он подписал капитуляцию перед лицом кого?

— Для нас 9 мая давно стало актуальным днем. Это и всеобщий, всенародный, и личный, семейный праздник. И Победа всегда будет все-таки наша.

— Да, она и дальше будет наша, она никуда не денется, потому что 9 мая — это день нашего общего второго рождения, который надо праздновать. Если бы наши деды тогда — в годы Великой Отечественной войны — не совершили невозможное, не разгромили сильнейшую армию в мире, которую даже в теории нельзя было разгромить, нас бы с вами просто не было.

Если кто-то в этом сомневается, рекомендую ознакомиться с процентовкой по фашистскому плану "Ост". Там точно расписано, кого и сколько должно было остаться.

— Только в одном Ленинграде должны были быть уничтожены все три миллиона жителей.

— А огромная масса городов и целых регионов просто вообще практически перестала бы существовать. Население просто методично уничтожали бы.

К сожалению, мы почему-то часто все еще стесняемся рассказывать о том, что тогда было. Это очередная грубая и фатальная ошибка, которая началась еще с советского агитпропа.

А сейчас как никогда надо чаще рассказывать правду о той страшной войне, чтобы не случилось еще худшей и ужасней.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Необычная неделя с Инной Новиковой и Арменом Гаспаряном
Темы 9 мая День Победы Инна Новикова Армен Гаспарян Необычная неделя Вторая мировая война Великая Отечественная война
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