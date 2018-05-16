Законы современного тоталитаризма по Кафке

Мы живем в мире, где за нами постоянно следят. Этим миром правит элита, небольшая группа людей. Всю нашу жизнь можно описать одним французским выражением metro-boulot-dodo (метро, работа, сон). Впрочем у каждого есть шанс на то, что его жизнь однажды кардинально поменяется.

Франц Кафка описал тот мир, в котором мы живем, в своей книге "Процесс" почти сто лет назад. Ниже мы представляем вашему вниманию несколько отрывков из этой книги, которые сегодня могут быть перефразированы в законы.

Первый закон. Кто-то, должно быть, оклеветал Йозефа К., поскольку несмотря на то, что ничего не сделал, он был арестован однажды утром.

Первый закон современного тоталитаризма заключается в том, что даже невиновный может стать подозреваемым, его могут арестовать и долгое время удерживать. У глобальной элиты есть власть и связи, у нее есть деньги, она может просто взять и разрушить любую жизнь.

Второй закон. К, помимо всего, жил по закону, везде царил мир, но кто бы мог подумать, что на него нападут в его же доме?

Второй закон современного тоталитаризма подразумевает то, что "современная демократия", закон и порядок — это всего лишь ширма. В мире, где господствует элита, нельзя доверять ни полиции, ни судам, ни государству. Любая личная свобода и кажущаяся безопасность могут быть сломлены с поражающей легкостью.

Старое правило "выживает сильнейший" — уже вовсе не атавизм; оно лишь видоизменилось. В самом деле, это естественно, когда сильный доминирует над слабым — это закон природы.

Третий закон. Он хоть и не знал закона, но сам полагал себя невинным.

Третий закон современного тоталитаризма демонстрирует, что представление личности о себе — ничто, когда она оказывается зажатой в шестернях власти. Любая субъективность в нашем мире слишком легко уничтожается.

И, наконец, последний, четвертый закон. Сама система виновна, виновными являются и власти.

Последний закон говорит о том, что ничто в современном мире, где господствует тоталитаризм, не стало бы возможным, если бы не сотрудничество между элитами. Все теракты, все глобальные преступления — их рук дело, так они просто занимаются устрашением или устраняют неудобных людей. Любой разлад между элитами может привести к глобальному конфликту, к мировой войне.

Несмотря на все марксистские мечты и ожидания, у элиты всегда будет предостаточно власти и денег, а также влияния, чтобы скорректировать, подавить, защитить или уничтожить любого человека. Все, что им нужно, — держаться вместе, как в книге "Процесс", а нам нужно учиться жить в системе, выявлять ее слабости, учиться их использовать, не быть излишне самоуверенными и надеяться, что мы не покончим, как Йозеф К.

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