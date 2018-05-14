Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке

Мир практически стоит на пороге новой мировой войны с применением ядерного оружия. Политики и дипломаты заключают мирные соглашения, но, как показывает история, они не стоят ровным счетом ничего.

Один из библейских пророков Исаия говорил о десяти различных "тяжких испытаниях", которые выпадут на долю Средней Азии. Отдельные пророчества посвящены нескольким регионам и описываются в 13-й главе, где Исаия говорит о "ниспровержении Вавилона" и о "большом шуме на горах, как бы от многолюдного народа". Впрочем сейчас слова пророка можно интерпретировать как назревающую войну между США и странами Средней Азии. Америка сплотилась с Израилем в едином порыве по завоеванию всего мира, который начинается как раз с конфликтов в Сирии и Иране. В данный момент Штаты наращивают военную мощь, усиливая свое присутствие по всему миру под удобными предлогами.

Следующее пророчество мы можем увидеть в главе 15, где пророк говорит о Моаве, исторической области в западной Иордании. Затем пророк, двумя главами позже, говорит: "Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею".

Подробности уничтожения Дамаска и Сирии раскрываются чуть позже, в следующих стихах, где рассказано еще и о падении Израиля в этой войне: "В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, — и будет пусто".

Затем Исаия рассказывает о том, что тотальное разрушение станет недостижимой целью для людей, которые захотят вновь восстановить мир и покой. В конце концов люди вновь обратятся к Богу: "В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву".

Как говорит Исаия, весь мир однажды примет свои ошибки, но будет уже слишком поздно, после всех злодеяний и нарушенных договоров останется лишь "скорбь жестокая":

"Увы! шум народов многих! Шумят они, как шумит море. Рев племен! Они ревут, как ревут сильные воды.

Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря".

Естественно, в древние времена было бы сложно представить, насколько далеко зайдет человечество в своем извращенном желании о всемирном господстве; что однажды мы изобретем ядерное оружие. Но картина, описанная пророком, очень похожа на то, что обычно остается после войн таких масштабов, после применения смертоносной силы "мирного атома": "Вечер — и вот ужас! И прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших".

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Полная картина

В Библии, конечно же, описано и предсказано много различных войн. В псаломе 83 говорится о великой войне между евреями и арабами. Война между гогами-магогами и "народом божьим" пройдет в "горах Израилевых", в то время как последняя война, "Армагеддон", скорее всего, будет проходить по всей территории Средней Азии, возле реки Евфрат. Впрочем первым кандидатом на вступление в последнюю войну вполне может стать и Сирия (гоги-магоги?), где сейчас те, кто притворяются "пожарниками", на самом деле вместо спасительной "дипломатической воды" активно удобряют вялое пламя войны горючим.

К этому, несомненно, прикладывает руку и Джон Болтон, который, как и многие генералы в Белом доме, в солидных кожаных креслах, никогда сам не видел настоящей войны, но они так легко посылают своих солдат на верную погибель, чтобы президент мог получить все, чего он только пожелает. Им легче подчиняться приказам, чем их обдумывать, взвешивать все их последствия.

Америка явно готовится к самой настоящей войне в Сирии, увеличивая свое военное присутствие в регионе. Внимание обычных людей активно отвлекают СМИ, обсуждающие многочисленные секс-скандалы, выходки на телешоу, ищущие любого повода, лишь бы народ не узнал шокирующей правды о том, что на самом деле происходит в мире.

Ситуация с Северной Кореей вроде бы успокоилась, но это лишь очередная иллюзия, очередной отвлекающий маневр, который открывает "путь царям от восхода солнечного" (Откровение 16:12).

Что же происходит на самом деле?

В то время как мир пребывает в иллюзии фрустрации, Бог готовит свое войско, собирая избранных людей. Этого не избежать, и последнее слово будет исполнено, уверены верующие.

Библия довольно специфична к описанию последовательности событий. К примеру, в Новом Завете, в Евангелии от Луки говорится: "Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием" (от Луки 13:28).

А затем, уже в Старом Завете, в пророчестве от Исаии: "И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря" (от Исаии 11:11).

Таким образом, в самом ближайшем будущем (5-14-18) враги Израиля станут сильнее сопротивляться, и именно в этот день должна будет начаться либо окончательно утихнуть война. Все будет зависеть от того, кто первым нанесет удар. Если же России все же удастся установить противовоздушные ракетные комплексы в Сирии, то евреи могут выстрелить первыми. И тогда шансов на победу у Израиля останется немного. Сирии нужно господство над небом.

Объединенные силы евреев всего мира отпраздновали сегодня 70-й день рождения Израиля (70-я годовщина провозглашения независимости Израиля). Это как раз тот день, когда США открыли свое посольство в Иерусалиме.

Итак, весь мир сегодня пережил 14 мая. По идее, сегодня, по пророчеству, "падут от острия меча и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников" (от Луки 21:24). Увидели ли мы новый виток истории в эту дату?

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