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Автор Руслан Веснянко

Знаменитые украинцы: истинные и мнимые

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Украина — земля, богатая талантами. Множество известных всему миру великих людей науки, искусства, спорта были (есть) этническими украинцами и (или) родились и стали знаменитыми на Украине.

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Вот лишь малый список таких знаменитостей.

Ученые: Евгений и Борис Патоны, Сергей Королев, Николай Амосов, Александр Шалимов, Олег Антонов, Владимир Филатов, Владимир Вернадский.

Литераторы: Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Иван Франко, Иван Котляревский, Михаил Булгаков, Олесь Гончар.

Педагоги: Антон Макаренко, Василий Сухомлинский.

Люди искусства: Мария Заньковецкая, Соломия Крушельницкая, София Ротару, Таисия Повалий, Руслана Лыжичко, Ани Лорак, Мила Йовович, Мила Кунис, Ольга Куриленко, Ольга Сумская, Николай Лысенко, Александр Вертинский, Александр Довженко, Анатолий Соловьяненко, Леонид Быков, Богдан Ступка, Святослав Вакарчук.

Спортсмены: Лариса Латынина, Ирина Дерюгина, Лилия Подкопаева, Яна Клочкова, Анна Ушенина, Анна Бессонова, Сергей Бубка, Виталий и Владимир Кличко, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Игорь Беланов, Анатолий Тимощук.

Как говорится, по ним вопросов нет — честь им и хвала. Но этих имен особо рьяным "патриотам" мало, и они начинают искать у прочих мировых знаменитостей хоть какую-то связь с Украиной. Порой итог таких поисков оказывается притянутым за уши или вовсе несуразным.

Каковы критерии занесения в число знаменитых украинцев или имеющих украинскую родословную? Видимо, четких параметров тут быть не может.

Например, можно ли считать украинцами родившихся в Одессе советских писателей Иехиела-Лейба Файнзильберга и Евгения Катаева, которые после переезда в Москву написали знаменитые романы "12 стульев" и "Золотой теленок" (речь об Илье Ильфе и Евгении Петрове)?

Можно ли считать украинцами тех евреев, поляков и лиц других национальностей, которые родились на территории, не являвшейся тогда Украиной, и которые по разным причинам в юном возрасте уехали оттуда и стали знаменитыми в России, Франции или США?

Можно ли считать украинцем и тем более гордиться евреем Максом Левчином? Сооснователь PayPal родился в 1975 году в Киеве, а в 1991-м его семья переехала в США и попросила там политического убежища.

Мы изучили биографии и национальную самоидентификацию тех знаменитостей, коих хотят считать украинцами. Насколько оправданы эти попытки — судите сами.

Врач по образованию, составитель "Толкового словаря живого великорусского словаря" Владимир Даль (1801-1872) родился в Луганске Екатеринославского наместничества Российской империи. Его отец — датчанин Йохан Даль, мать — немка Мария Фрейтаг. В 1814 году он уехал учиться в Петербург. То есть он не был украинцем и на Украине как таковой не жил.

Автор музыки гимна Украины "Ще не вмерла Україна" Михаил Вербицкий (1815-1870) родился в селе Яворник-Руски Австрийской империи (ныне Польша). Работал в основном в Лемберге (ныне Львов). Умер и похоронен в Австро-Венгрии (ныне территория польского Подкарпатского воеводства).

Художник Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян, 1817-1900) родился в армянской семье в Феодосии, где прожил почти всю жизнь.

Австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох (1836-1895) родился в Лемберге (Австро-Венгрия) в римско-католической семье. В его родословной испанские евреи и богемские немцы.

Путешественник Николай Пржевальский (1839-1888) родился в деревне Смоленской губернии. Украинская "Википедия" утверждает, что его далеким предком был запорожский казак.

Композитор Петр Чайковский (1840-1893) родился в Воткинске Вятской губернии. Прадед композитора по отцовской линии Федор Чайка (1695-1767) происходил от православных шляхтичей Кременчугского уезда и был потомком известного на Украине казачьего рода. Семейное предание утверждало, что он участвовал в Полтавской битве. Дед композитора Петр Чайка (1745-1818) во время учебы в Киево-Могилянской академии "облагородил" свою фамилию и стал называться Чайковским.

Художник Илья Репин (1844-1930) родился в Чугуеве Харьковской губернии Российской империи. С 1863-м жил в Петербурге, с 1900-го — в Финляндии.

Русский и французский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Илья Мечников (1845-1916) родился в Харьковской губернии Российской империи. Отец Ильи Мечникова из старинного молдавского боярского рода. Мать Эмилия Невахович — дочь еврейского публициста. В 1887-м покинул Россию и переехал в Париж.

Путешественник Николай Миклухо-Маклай (1846-1888) родился в Новгородской губернии. О своем происхождении писал, что представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского. Его родители — Николай Миклуха и Екатерина Беккер, в ее имении в Малине (примерно 100 километров от Киева) в 1886 году Миклухо-Маклай провел месяц. Украинская "Википедия" опять же утверждает, что его далеким предком был запорожский казак.

Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939) родился в Моравии (ныне Чехия) в еврейской семье выходцев из Германии. По мнению украинской "Википедии", его отец и мать родились в городах, которые сейчас находятся в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Знаменитый борец Иван Поддубный (1871-1949) родился в семье запорожских казаков возле Полтавы. Был гражданином Российской империи и СССР. Жил и умер в Ейске Краснодарского края.

Российский и американский авиаконструктор Игорь Сикорский (1879-1972) родился в Киеве. С 1912 года жил и работал в Петербурге, с 1919-го — в США. Вопрос, был ли авиатор поляком, русским или украинцем, однозначного ответа так и не получил.

Художник Казимир Малевич (1879-1935) родился в польской семье в Киеве. В 1896 году семья Малевичей переехала в Курск, в 1904-м — в Москву.

Композитор Сергей Прокофьев (1891-1953) родился в селе Сонцовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии Российской империи (ныне Донецкая область). С 1904-го учился в Петербургской консерватории. В 1918-м эмигрировал из России.

Бывший премьер-министр Израиля Голда Меир (1898-1978) родилась в Киеве. Начало XX века в Киевской губернии ознаменовалось еврейскими погромами, поэтому многие евреи в России не чувствовали себя в безопасности. В 1903-м семья Голды переехала в белорусский Пинск.

Основатель компании Adidas Адольф Дасслер (1900-1978) родился в Германской империи, жил в Веймарской республике и Третьем рейхе, умер в ФРГ. Его брат Рудольф Дасслер (1898-1974) основал компанию Puma. Украинская "Википедия" кратко и голословно утверждает, что их предки родом из Городка (ныне Львовская область).

Американский экономист еврей Шимен (Семен) Кузнец (1901-1985) родился в Пинске. С 1909-го проживал и учился в Ровно и Харькове, в 1922-м эмигрировал в США.

Американский пианист еврей Владимир Горовиц (1903-1989) родился в Киеве, из которого эмигрировал в 1925-м и в итоге поселился в США.

Французский танцовщик и хореограф Серж Лифарь (1905-1986) родился в пригороде Киева. В 1921 году уехал сначала в Петроград, а затем в Париж.

Художник Энди Уорхол (настоящее имя Эндрю Вархола, 1928-1987) родился в Питтсбурге (США) в семье иммигрантов-русин, которые считают себя отдельной нацией (но на Украине их считают украинцами).

Хоккеист Терренс Гордон Савчук (1929-1970) родился в Канаде, умер в США. Сын украинских эмигрантов.

Актер Дастин Хоффман (1937) родился в Лос-Анджелесе. Его родители — потомки еврейских эмигрантов из Российской империи и Румынии. Бабушка и дедушка со стороны отца — Фрэнк Гойхман и Эстер Черковская — эмигрировали в Чикаго из Белой Церкви (ныне — Киевская область).

Американский музыкант, художник, писатель и актер Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман) родился в 1941 году в городе Дулуте (штат Миннесота). Его бабушка и дедушка по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерманы, эмигрировали из Одессы (Российская империя) в США после антисемитских погромов в 1905-м.

Американский режиссер Стивен Спилберг родился в 1946 году в Цинциннати. Стивен говорит: "Я вырос с идишем и русским языком в доме". Его дедушка и бабушка со стороны отца эмигрировали в Америку из Каменец-Подольского Российской империи.

Американский разработчик компьютеров и программист, соучредитель компании Apple Стивен Возняк родился в 1950 году в Сан-Хосе (США). Родители: Маргарет Керн и Джейкоб Возняк. Откуда дед Возняка эмигрировал в Штаты: из Буковины или Польши, — достоверных сведений нет. Однако сам Стивен несмотря на польскую фамилию считает себя украинцем.

Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд родился в 1956 году в штате Нью-Джерси в еврейской семье. Дедушка Дэвида по отцовской линии был иммигрантом из Украины.

Американский актер Дэвид Духовны (1960) родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Его мать Маргарет — эмигрантка из шотландского Абердина. Отец Амрам — уроженец Бруклина. Дед со стороны отца Мойше Духовный эмигрировал в США из Бердичева Киевской губернии Российской империи.

Еврейка Оксана Баюл — фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (1994)  и чемпионка мира (1993). Родилась в 1977 году в Днепропетровске. Живет в США.

Темы украина украинцы Википедия
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