"А нам нужна одна Победа..."

В соцсетях на полном серьезе обсуждают: наш ли праздник Великая Победа? Мнение главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой.

Увидела в ФБ такой "типичный" пост от некоего "интеллектуала", горячо подержанного фэйсбушными соратниками, что 9 мая не наш праздник, а только тех, кто воевал, и поздравлять надо их, а нам нечего ходить и праздновать. Причем автор очень многостранично мотивировал свое мироощущение. Мол, мы к этому празднику отношения не имеем и мы никого не побеждали. И в комментариях — продолжительные восхищенные повизгивания других таких же "интеллектуалов", которые не относят себя к "пассионарному большинству".

Мое же мироощущение, видимо, как у тех, с кем мы плечом к плечу шли 9 Мая по Тверской, что это мой личный семейный праздник. К сожалению, дед со стороны отца умер до войны, а мать отца, тащившая в войну одна троих сыновей, надорвалась и умерла рано, в середине 50-х, так что отцу сполна пришлось пережить все тяготы военного детства и послевоенной сиротской голодной юности.

Это был праздник моего деда со стороны матери, который воевал в пехоте и дошел до Берлина. Это был праздник моей бабушки, которая, пережив войну, всю жизнь радовалась самой малости и была одной из трех счастливых женщин в деревне, откуда ушло на фронт 70 мужиков, а вернулось трое, и 67 односельчанок остались вдовами.

Это праздник моей матери, которая, родившись перед войной в декабре 1940-го, в шестилетнем возрасте впервые осознанно увидела своего отца и успокаивала свою младшую сестру, которая испугалась человека в форме, потому что она никогда до этого не видела мужиков, в деревне их не было.

Это праздник моего поколения, потому что мы тесно общались с нашими бабушками-дедушками и нам рассказывали о войне еще молодые ветераны и в школе, и во дворе и везде их было много.

Мы с братьями играли с медалями нашего деда и относились к ним с интересом, но, увы, без пиетета. Дед мне почти и не рассказывал о войне. Маловата была при его жизни. Да и детям своим он тоже немного говорил, слишком все было близко, горячо, тяжело. А позже рассказы, книги, фильмы, песни о войне — это все важнейшая часть моего детства, юности, да и взрослой жизни. Я росла и думала: а смогу ли вот так, как Зоя Космодемьянская? И было страшно. Но даже жалела, что так поздно родилась, что пропустила такое важное время.

Это праздник моих детей, потому что я знаю, как бы радовались мои бабушка и дедушка, которые меня очень любили, если бы они могли увидеть моих детей, своих правнуков.

Вадим рассказал мне, что когда наши дети несли по Тверской портреты его бабушки и деда, он вспоминал, как в детстве они с бабулей-фронтовичкой (отец мужа — дитя войны) приезжали в Москву и гуляли по улице Горького и шли в Мавзолей. А теперь их правнуки несут портреты по той самой улице. И бабушка снова тут с нами.

Связь поколений — она очень материальная, и она насквозь пронизывает нашу жизнь и нашу душу. Как можно говорить, что мы не имеем отношения к этой Победе. Мы дети, внуки и правнуки победителей. Они родили нас, наших родителей, они нас воспитывали, рассказывали сказки и водили в цирк. Я помню, как мы с дедом ходили в Омский цирк. Не помню ни программу, ни зверей, ни клоунов. Помню кожей мое ощущение, что мы с дедом сидим и смеемся. Я до сих пор чувствую ту его энергетику, хотя деда, пехотинца, который за войну должен был погибнуть шесть раз, но вернулся почти невредимым, убило молнией в поле в 1971 году, когда мне было семь лет. И он не видел, как росли его внуки, да и не обо всех внуках узнал. У него было семеро детей. Так что и внуков — пионерский отряд в 14 человек.

Это всё моя семья, мои близкие люди. Мы на них похожи. Мы брали пример с них, а наши дети копируют нас. И они в том числе копируют не только наши глаза, носы или походку, но и наши черты характера, нашу культуру, традиции. И так тысячу лет.

Я не знаю, что будет через 50-100 лет. Скорее всего, Великая Отечественная война 1941-1945 годов станет для потомков такой же, как для нас Отечественная война 1812 года. Но пока жив последний ветеран и тот, кто видел ветеранов и общался с ними, а это Мы, это война в нашем сердце и семьях. Потом эта память будет в крови и генах наших потомков.

И эта Великая Победа 1945 года встанет в ряд с другими вековыми великими победами русского оружия. Победителям 1945-го ведь тоже помогали их предки, их память, их гены, их кровь.

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