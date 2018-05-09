Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь

Наш земной мир требует денег, а деньги можно делать из чего угодно — даже из подделок. Тридцать пять лет назад, 28 апреля 1983 года, западногерманский журнал "Штерн" на 42 страницах начал публикацию выдержек из так называемых "Дневников Гитлера" (Hitler-Tagebücher).

В результате расследования, предпринятого Федеральным ведомством уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt/BKA), и официального заявления, появившегося в печати 6 января 1983 года, "дневники фюрера" признали дешевой фальсификацией. За это время орган печати "Звезда" ("Штерн") обогатился как минимум на 9,3 миллиона дойчмарок.

Несмотря на отрицательное заключение о подлинности "Дневников Гитлера", высказанных именитым британским историком, изучавшим историю нацистской Германии, Хью Тревором-Ропером, бароном Дейкром Глантонским (Hugh Trevor-Roper, Baron Dacre of Glanton), медиамагнат Руперт Мёрдок (Rupert Murdoch) высказался предельно ясно и очень грубо: "Fuck Dacre. Publish". В смысле, "Начхать нам на Дейкра — публикуем!".

Правды ради, профессор Хью первоначально высоко оценил фальшивку, но неожиданно дал полный ход назад. Произошедшее позже стало легендой Флит-стрит. В своей книге 1986 года "Гитлер на продажу" (Selling Hitler) Роберт Харрис (Robert Harris) описал, как другие редакторы западных СМИ отреагировали на эту животрепещущую новость.

Деньги не пахнут! К черту мнения историков и специалистов, если нечто приносит немалый доход!

В 1992 году немецкий кинорежиссер Гельмут Дитль (Helmut Dietl) снял про аферу с вымышленными дневниками Гитлера сатирическую комедию "Schtonk!". Такого слова в немецком языке не существует хотя бы по одной простой причине: после S пишется t без лишних букв для обозначения "Ш" — Sch. Короче говоря, Штонк надо писать Stonk, а не Schtonk. Словом, никаких "дневников" нет, как нет такого слова.

Британский комик Алексей Дэвид Сейл (Alexei David Sayle) сыграл эту историю в английском мини-телесериале. Ему выпала главная роль знаменитого немецкого мистификатора Конрада Куяу (Konrad Kujau), продавшего эту фальшивку солидному средству массовой информации.

Можно признавать гениями живописи Малевича и Пикассо — это ложится пятном на совесть искусствоведов. Но когда известными становятся деятели типа Куяу — это пик мастерства шулеров. Кстати, не в обиду "гениям живописи", их творчество музейщики оценивают немногим выше поделок фальсификаторов. Сначала нужно продать свое дерьмо, а потом долго и нудно объяснять, что это было не совсем то и имелось в виду другое и т. д.

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В 1974 году художник из ГДР Конрад Куяу познакомился с собирателем искусства эпохи Третьего рейха и западногерманским фабрикантом Фрицем Штифелем (Fritz Stiefel). Мошенник и шулер из "первого немецкого государства рабочих и крестьян" предлагал дураку-капиталисту акварели якобы самого фюрера. Сначала зажиточный дурачина скупал какую-то мазню Куяу, выдаваемую им за писания молодого Гитлера, потом клюнул на предложение приобрести "дневниковые записи Гитлера", якобы собственноручно начертанные фюрером в период с 1932-го по 1945 год.

Куяу зашел настолько далеко, что не только состарил холсты, на которые наносил мазню от имени фюрера, но и позволял себе писать от имени Гитлера посвящения ветеранам-камерадам, погибшим в борьбе с мировым сионизмом и большевизмом.

Военный корреспондент журнала "Штерн" Герд Хайдеман (Gerd Heidemann), который некоторое время сожительствовал с дочерью рейхсмаршала Эддой Гёринг (Edda Göring), на шестом десятке лет вдруг объявил о "сенсационной находке". В его руки тогда, весной 1980-го, неожиданно попали дневники не ожиревшего тестя, а худосочного "вождя", который перед своим концом проклял бывшего любимчика.

Ирония заключалась в том, что подноготную исторического фейка открыл будущий отрицатель Холокоста британец Дэвид Ирвинг (David Irving). Публицист задал тогда вполне корректный вопрос: как мог писать фюрер после покушения на него 20 июля 1944 года, если у него оказалась ранена правая рука?

"Проверьте подлинность чернил"! — безответно восклицал великий отрицатель еврейского погрома. Ему сперва не верили. Несмотря на то, что свои сомнения в подлинности дневников выразил тогдашний бундемканцлер Гельмут Коль. Правда оказалась на стороне скептиков — чернила, коими были написаны якобы признания Гитлера, оказались образца второй половины ХХ века. Припадочный Адольф творил свои мерзости в первой половине минувшего столетия.

В 1985 году Хайдемана и Куяу за подлог приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Куяу вышел из заключения спустя три года и тотчас стал всеевропейской знаменитостью.

Хайдеману повезло несколько меньше: он умирал в нищете. Пронырливые журналюги не забыли и "славного" Тревора-Ропера, коего в некрологе от 2003 года окрестили как "Историка "Дневников Гитлера" (The Hitler Diaries historian). Впрочем памяти ученого этот ничтожный выпад вряд ли повредил. Книги покойного продолжают по-прежнему издавать.

В дураках оказались лишь редакторы немецкого "Штерна" и британского "Санди Таймс", от которых их владельцы поспешили избавиться. Так, эта дешевая сенсация (scoop) обошлась для "Санди Таймс" в 60 тысяч новых подписчиков, из которых до сих пор числятся в живых около 20 тысяч.

Господа и глубокоуважаемые дамы, не верьте на слово медиамагнатам и их демократическим СМИ. Вопреки бессмертному завету профессора Преображенского, не нужно читать не только "советские" (тем более, что их уже давно нет), но и "буржуазные" (желтые, бульварные и прочую дрянь) газеты.

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