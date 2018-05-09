Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Наследие
Россия Эмиграция Советское наследие Гороскоп
Автор Игорь Буккер

Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь

Общество » Наследие

Наш земной мир требует денег, а деньги можно делать из чего угодно — даже из подделок. Тридцать пять лет назад, 28 апреля 1983 года, западногерманский журнал "Штерн" на 42 страницах начал публикацию выдержек из так называемых "Дневников Гитлера" (Hitler-Tagebücher).

В результате расследования, предпринятого Федеральным ведомством уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt/BKA), и официального заявления, появившегося в печати 6 января 1983 года, "дневники фюрера" признали дешевой фальсификацией. За это время орган печати "Звезда" ("Штерн") обогатился как минимум на 9,3 миллиона дойчмарок.

Несмотря на отрицательное заключение о подлинности "Дневников Гитлера", высказанных именитым британским историком, изучавшим историю нацистской Германии, Хью Тревором-Ропером, бароном Дейкром Глантонским (Hugh Trevor-Roper, Baron Dacre of Glanton), медиамагнат Руперт Мёрдок (Rupert Murdoch) высказался предельно ясно и очень грубо: "Fuck Dacre. Publish". В смысле, "Начхать нам на Дейкра — публикуем!".

Правды ради, профессор Хью первоначально высоко оценил фальшивку, но неожиданно дал полный ход назад. Произошедшее позже стало легендой Флит-стрит. В своей книге 1986 года "Гитлер на продажу" (Selling Hitler) Роберт Харрис (Robert Harris) описал, как другие редакторы западных СМИ отреагировали на эту животрепещущую новость.

Деньги не пахнут! К черту мнения историков и специалистов, если нечто приносит немалый доход!

В 1992 году немецкий кинорежиссер Гельмут Дитль (Helmut Dietl) снял про аферу с вымышленными дневниками Гитлера сатирическую комедию "Schtonk!". Такого слова в немецком языке не существует хотя бы по одной простой причине: после S пишется t без лишних букв для обозначения "Ш" — Sch. Короче говоря, Штонк надо писать Stonk, а не Schtonk. Словом, никаких "дневников" нет, как нет такого слова.

Британский комик Алексей Дэвид Сейл (Alexei David Sayle) сыграл эту историю в английском мини-телесериале. Ему выпала главная роль знаменитого немецкого мистификатора Конрада Куяу (Konrad Kujau), продавшего эту фальшивку солидному средству массовой информации.

Можно признавать гениями живописи Малевича и Пикассо — это ложится пятном на совесть искусствоведов. Но когда известными становятся деятели типа Куяу — это пик мастерства шулеров. Кстати, не в обиду "гениям живописи", их творчество музейщики оценивают немногим выше поделок фальсификаторов. Сначала нужно продать свое дерьмо, а потом долго и нудно объяснять, что это было не совсем то и имелось в виду другое и т. д.

Фото по теме

В 1974 году художник из ГДР Конрад Куяу познакомился с собирателем искусства эпохи Третьего рейха и западногерманским фабрикантом Фрицем Штифелем (Fritz Stiefel). Мошенник и шулер из "первого немецкого государства рабочих и крестьян" предлагал дураку-капиталисту акварели якобы самого фюрера. Сначала зажиточный дурачина скупал какую-то мазню Куяу, выдаваемую им за писания молодого Гитлера, потом клюнул на предложение приобрести "дневниковые записи Гитлера", якобы собственноручно начертанные фюрером в период с 1932-го по 1945 год.

Куяу зашел настолько далеко, что не только состарил холсты, на которые наносил мазню от имени фюрера, но и позволял себе писать от имени Гитлера посвящения ветеранам-камерадам, погибшим в борьбе с мировым сионизмом и большевизмом.

Военный корреспондент журнала "Штерн" Герд Хайдеман (Gerd Heidemann), который некоторое время сожительствовал с дочерью рейхсмаршала Эддой Гёринг (Edda Göring), на шестом десятке лет вдруг объявил о "сенсационной находке". В его руки тогда, весной 1980-го, неожиданно попали дневники не ожиревшего тестя, а худосочного "вождя", который перед своим концом проклял бывшего любимчика.

Ирония заключалась в том, что подноготную исторического фейка открыл будущий отрицатель Холокоста британец Дэвид Ирвинг (David Irving). Публицист задал тогда вполне корректный вопрос: как мог писать фюрер после покушения на него 20 июля 1944 года, если у него оказалась ранена правая рука?

"Проверьте подлинность чернил"! — безответно восклицал великий отрицатель еврейского погрома. Ему сперва не верили. Несмотря на то, что свои сомнения в подлинности дневников выразил тогдашний бундемканцлер Гельмут Коль. Правда оказалась на стороне скептиков — чернила, коими были написаны якобы признания Гитлера, оказались образца второй половины ХХ века. Припадочный Адольф творил свои мерзости в первой половине минувшего столетия.

В 1985 году Хайдемана и Куяу за подлог приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Куяу вышел из заключения спустя три года и тотчас стал всеевропейской знаменитостью.

Хайдеману повезло несколько меньше: он умирал в нищете. Пронырливые журналюги не забыли и "славного" Тревора-Ропера, коего в некрологе от 2003 года окрестили как "Историка "Дневников Гитлера" (The Hitler Diaries historian). Впрочем памяти ученого этот ничтожный выпад вряд ли повредил. Книги покойного продолжают по-прежнему издавать.

В дураках оказались лишь редакторы немецкого "Штерна" и британского "Санди Таймс", от которых их владельцы поспешили избавиться. Так, эта дешевая сенсация (scoop) обошлась для "Санди Таймс" в 60 тысяч новых подписчиков, из которых до сих пор числятся в живых около 20 тысяч.

Господа и глубокоуважаемые дамы, не верьте на слово медиамагнатам и их демократическим СМИ. Вопреки бессмертному завету профессора Преображенского, не нужно читать не только "советские" (тем более, что их уже давно нет), но и "буржуазные" (желтые, бульварные и прочую дрянь) газеты.

Читайте также:

О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи

Гитлер: новые факты о его жизни

Вилли Гитлер: семейные тайны проклятых

Гитлер: неизвестная история покушения на него

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Гитлер возвращается в Европу
Темы ГДР СССР фейк Третий рейх Адольф Гитлер
Обсудить
Актуальная аналитика
Наследие
Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь
Формула небес
Астролог: рожденные 09.05 надежны
Советское наследие
Историческая амнезия рождает чудовищ
Читательский топ
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Эксперты предрекают Рогозину отставку
Правительство
Эксперты предрекают Рогозину отставку
Топ-5 самых сексуальных криптовалют
Аналитика
Топ-5 самых сексуальных криптовалют
Несколько вопросов о жизни Пушкина, о которых почти не говорили
Наследие
Несколько вопросов о жизни Пушкина, о которых почти не говорили
Новости Все >
Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку из-за обвинений со стороны женщин
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"
Переводы из Польши на Украину составили $3 млрд
Названы самые влиятельные люди мира
Украина выслала двух журналисток за материалы о Дне Победы в Киеве
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды

Украинские активисты разместили на границе с Крымом билборды с провокационными призывами. 

Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Мир
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Здоровье
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России
Игорь Буккер Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 09.05 надежны Соломон Соловьев Василий Амирджанов Историческая амнезия рождает чудовищ Василий Амирджанов
Комментарии
Власти США пообещали возвращение Крыма Украине
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Историческая амнезия рождает чудовищ
Определены участники "Евровидения" после первого полуфинала
Переводы из Польши на Украину составили $3 млрд
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Названа неизвестная ранее опасность пальмового масла
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Путину придется бороться с собой для спасения России
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?

В Турции разгорелись очередные дебаты по поводу того, нужно ли Анкаре ставить вопрос о выходе из НАТО в ответ на ультиматум Запада в адрес правительства Турции.

Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался