Траблшутинг: будущее за универсальными специалистами

"В современном мире надо уметь делать все самому. Будущее за тем, чтобы знать много и владеть несколькими навыками", — сказал в программе "Точка зрения" руководитель Школы Траблшутеров Олег Брагинский.
Сам Олег сделал невероятную карьеру и поделился с читателями "Правды.Ру" некоторыми секретами, как стать успешным и зарабатывать большие деньги. В программе "Точка зрения" открываем универсальный секрет: как честно заработать свой миллион и не бояться за завтрашний день.
Траблшутинг — это форма решения проблем, ремонт устройств и налаживание плохо работающих систем и процессов с помощью логического поиска источника проблем с целью их устранения.
В экономике - это лечение бизнеса в острой фазе путем создание успешного нового решения, такая работа производится в полевых условиях.
— Вы — очень необычный человек, на планете есть всего лишь 300 человек с профессией "траблшутер", а вы недавно основали целую Школу Траблшутеров.
Вечные темы — как стать миллионером, как успешно вести бизнес, как преуспеть, особенно актуальны в наше сложное время с НТР и глобализацией и в нашей стране с санкциями и провокациями.
С другой стороны, всегда надо только на себя рассчитывать. Появилась даже прекрасная крылатая фраза: "Денег нет, но вы держитесь". Хотя, наверное, денег нет всегда, и вести бизнес сложно всегда. Давайте начнем с основного вопрос: есть ли какие-то универсальные секреты успеха в бизнесе?
— Конечно, самый главный секрет — это все уметь делать самому. Нас воспитывают в школе и в институте таким образом, что надо хорошо знать свою индустрию, свою отрасль и быть узким специалистом.
И чем сильнее ты специализируешься, тем больше ты будешь востребован. Я считаю, что это — совсем не так. У меня есть несколько образований, все дипломы — красные, я несколько раз защищал диссертации по разным дисциплинам.
Легко быть хорошим айтишником или хорошим юристом, но запросто быть лучшим юристом среди айтишников и замечательным айтишником среди юристов, еще лучше.
Я считаю, что будущее за тем, чтобы иметь много навыков. По-моему, это самый важный совет для тех, кто хочет зарабатывать деньги.
— Олег, эти навыки — какие-то хаотические, либо они все-таки связаны друг с другом? Если человек — айтишник, а вдобавок — агроном, например, это может быть самое широкое поле? Или лучше, чтобы профессии были смежные?
— В том-то и дело, что мы говорим не про профессии, которые освоить тяжело. Чтобы стать агрономом, надо учиться специально, это не так просто.
За два-три года ты не станешь специалистом, это — просто навыки. Именно о навыках как раз и идет речь.
Это — быстро читать, быстро считать, скороговорить, на клавиатуре работать хорошо, уметь свои мысли излагать, то есть — риторика, логика, большие данные, юриспруденция, история, философия, религия и так далее. Все нужно знать хотя бы немного.
Каждый день я читаю минимум одну книгу, за неделю я читаю десять, лучшие пять рецензирую в сети. В основном они, конечно, про бизнес.
Самое важное — я читаю книги, которые не опубликованы. То есть все издательства присылают мне книги, чтобы я их прочел.
Так, я обгоняю рынок на три-четыре месяца. То, что станет на полки магазинов только в будущем, я уже прочел.
— А откуда вы их берете — из издательств или от авторов?
— Да. "Миф" присылает, "Альпина", "Эксмо", многие авторы присылают. Если я книгу рецензирую, то в день ее потом покупают порядка 300 человек.
Все знают, что я очень жестко читаю книги, из десяти книг в неделю я выкладываю только пять. То есть — моя подпись, моя рецензия — это синоним качества.
— Вот вы себя расхваливаете, и это — правильно. А как быть людям, которые не имеют навыков скорочтения, скоропечатания и других. Как понять, какие книги им надо читать, а самое главное, — на что обращать внимание, как вычленить главное. Вот как подбирать книги, как выбирать самое полезное?
— Один из простейших вариантов — смотреть рейтинги. Есть рейтинги людей, которые много читают. Таких в России — человек 50. Они рекомендуют достаточно много литературы, советуют, говорят, какая эта книга и почему интересна и полезна.
Есть много обзоров. Варианта два: либо вы читаете те книги, которые есть в рейтинге, либо есть специальные сервисы, которые делают из книг выжимку, и вместо 300-400 листов вы прочитываете всего листов 50 или даже 15.
— Вообще чтение книг по бизнесу как-то может помочь людям? Потому что это — все же чистая теория, а еще нужны какие-то навыки, важны особенности характера, какие-то обстоятельства благоприятные должны сопутствовать… Там — масса разных факторов, ведь так?
— Это все, конечно, важно. Но если ждать у моря погоды — каких-то благоприятствований и указов президента или помощи финансовой, бизнес не сделаешь.
Бизнес делают в первую очередь отчаянные люди, которые четко все просчитали. Большинство людей начинают бизнес просто с идеи. Но все надо четко себе представлять и учитывать.
Например, есть идея открыть кофейню. Но если не изучить вопрос, то потом вдруг оказывается, что рынок занят, а кофе у тебя — неконкурентоспособный.
То есть сначала нужен расчет в Excel. И постоянно — по неделям — на обычной табличке надо вносить^ что делаешь, на что тратишь деньги… И если она взлетает, тогда можно делать бизнес. Но многие же все сразу пробуют на авось…
— А как определить? Есть же бизнесы, которые могут год или даже пять лет быть малорентабельными или даже какое-то время убыточными, а потом по-другому складываются обстоятельства или накапливается какая-то масса критическая, и в результате — выстреливает.
— Такое возможно. Но дело в том, что может быть и наоборот, что бизнес будет успешным два-три года, а потом загнется. Это зависит от инвестиционной модели.
Либо мы больше инвестируем для того, чтобы нас знали, а потом начинаем с продуктом или услугой активно выходить на рынок. Или наоборот — мы затариваем рынок, а потом медленно постепенно-постепенно растем.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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