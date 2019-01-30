Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?

Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и до 58 — для женщин, в то время как Россия его повысила. Может быть итальянский опыт стоит взять на вооружение нашему правительству?

Возраст выхода на пенсию в Италии "по квоте 100" рассчитывается по формуле: возраст гражданина плюс его трудовой стаж равняется 100. Но минимальная комбинация — 62 плюс 38, то есть это начало трудовой деятельности в 23 года, сообщает La Repubblica.

Для женщин по этой формуле можно выйти на пенсию в 58 лет со стажем 35 лет к 2018 году. Под закон попадает почти любой житель страны, который начал работать до 29 лет и не делал длительных перерывов. Новым пенсионерам вводится запрет на работу по трудовому договору и на самозанятость, пока не будет достигнут возраст 67 лет — выхода на пенсию по старости, которую в Италии не отменяет.

Это сделано, чтобы стимулировать выход на рынок труда молодых людей. Тем не менее, доход, получаемый от "случайной самостоятельной занятости" может быть получен пенсионерами в размере годового лимита в 5000 евро (до уплаты налогов) в год.

Еще в Италии "популистское правительство", ввело минимальный социальный доход в 780 евро. Рассчитывать на выплаты смогут граждане, которые будут посещать учебные курсы и тратить на общественные работы как минимум восемь часов в неделю. Пособие вводится на полгода.

По оценкам экономистов, только в 2019-м году реализация пенсионной реформы и введение "гражданского дохода" обойдутся дефицитному бюджету Италии в 11 миллиардов евро. Этот бюджет долго не утверждала Еврокомиссия, но потом согласилась с экспериментом (2019-2021 года) итальянцев, после того как они уложились в допустимые 3,2% дефицита бюджета к ВВП.

Комментирует достижения правительства Италии для "Правды.Ру" главный аналитик Института современного развития Никита Масленников.

— Что по существу мы можете сказать об этой итальянской реформе?

— Главный принцип ﻿- если вы хотите претендовать на среднюю пенсию по Италии, то работайте 38 лет. Можете выходить не в 67, как сейчас, а в 62, но вы отработайте 38 лет. Иначе вы будете получать меньше в зависимости от трудового стажа. В Италии есть и другое решение о досрочной пенсии. Вы можете в любой момент выйти на пенсию, если у вас трудовой стаж 42 года 10 месяцев — для мужчин, то есть вы работаете с 16 лет, а для женщин — 41 год и 10 месяцев. Итальянцы нам показывают, что пенсионное обеспечение зависит от непрерывного стажа, помимо размера заработка.

— А как у нас?

— У нас, к сожалению, индивидуальная зависимость за пенсию сильно размыта, особенно после того, как ввели балльный коэффициент. Правительство до сих пор не выполнило законодательное требование о публикации нормативного акта, который бы излагал проверяемую любым гражданином методику расчета ежегодного пенсионного балла.

И второй важный урок для нас от итальянцев — пенсионную реформу надо проводить в увязке с другими решениями по социальным вопросам. С учетом той безработицы, особенно среди молодежи, важным, мне кажется, решение о гражданском доходе в 780 евро в месяц. Они четко зафиксировали, кто у них самый бедный и кто может рассчитывать на пособие. Это целевая помощь под обязательства гражданина, выполнение которых будет проверять муниципалитет. Если вы хотите рассчитывать на получение этого адресного гражданского дохода, то должны принять на бирже одно из первых трех предложений о работе. Не принял — до свидания, вы элементарный тунеядец. Я бы это принял во внимание и попробовал бы применить к нашим реалиям.

— Применима ли эта пенсионная система к России?﻿

— У нас другая демографическая ситуация. На мой взгляд, у нас сейчас важны принципиальные две вещи, которые снивелируют негативное восприятие повышения пенсионного возраста в России. Во-первых, разберитесь с накопительной пенсионной системой, восстановите ее. Потому что главный принцип индивидуального пенсионного капитала — революционный. Если сегодня накопительная система — это собственность Российской Федерации, переданной в распоряжение господам из Пенсионного фонда, то индивидуальный пенсионный капитал — частная собственность гражданина. И второе, сделайте максимум возможного, чтобы восстановить зависимость между трудовым стажем, заработной платой и индивидуальной пенсией. Надо решать, конечно, вопрос о балльном коэффициенте. Либо его делать максимально прозрачным и проверяемым, или давайте возвращаться опять к расчету живыми деньгами, что гражданину понятно.

— Поясните подробнее, как в России собираются формировать накопительную пенсию?

— Индивидуальный пенсионный капитал — 6% от моей заработной платы. А я хочу больше. Дайте мне возможность. Работодатели тоже хотят, возможно, софинансировать и тоже больше — ﻿не 6%. А я еще, как предприниматель, могу доплатить 6% моему работнику, потому что я его ценю. А государство за то, что вы ему даете больше "долгих денег", необходимых на реформы, может дать вам большую льготу по налогу на доходы физических лиц. И то же самое работодатель может потребовать: "Да, я буду развивать эту корпоративную пенсионную систему. Давайте эти расходы буду вычитать из прибыли".

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