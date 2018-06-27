Правительство может снова предложить держаться

В России продолжаются дискуссии о грядущей пенсионной реформе. Ключевой момент, который можно выделить из озвученных правительством задумок, — повышение пенсионного возраста. Приведено множество аргументов в пользу этого решения с вдумчивыми терминами и расчетами. Сложная демографическая ситуация — один из них.

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Мне, как обычному гражданину, не всегда комфортно в экспертных джунглях с калькулятором в руке. Как правило, и многим не до этого в житейской текучке. Потому и оставлю пока тему расчетов до того момента, когда инициатива правительства начнет материализацию в тело документа, который сделает мою старость счастливой.

Глядя на дворцы Пенсионного фонда России, первым делом осознаешь, что непросто такую красоту содержать. Нет, конечно, нашим государевым людям не стоит ютиться в зданиях позднего барокко эпохи развитого социализма, но и вполне же очевидно за чей счет "банкет".

По заявлениям представителей правительства России, денег не будет хватать из-за старения нации. Да, в Европе подняли возрастную планку ухода на заслуженный отдых. Работать вроде бы как некому. Вот только в Европе нет таких богатых недр, как в России, да и корпоративы у них поскромнее, чем в некоторых госкорпорациях.

Разумеется, я могу чего-то не знать из глубины глубин финансовой системы страны. Правда и тезис о том, что нет ничего страшного в том, чтобы еще пяток лет поработать, разбивается о тренды кадровой политики компаний. После 35 лет уже большая проблема найти работу с улицы. Даже в том случае, если со своей анкетой можно было бы претендовать на должность Генерального секретаря ЦК КПСС.

Представим, что в силу каких-либо обстоятельств человек теряет работу. Не потому, что он плохой работник. Может, в компании, в учреждении, где он успешно трудился, прошла структурная реорганизация. Как правило, вылетают "рабочие лошадки", а не те, кто умеет стойко выдерживать многочасовые совещания и фатальные для печени вечеринки.

Куда же ему податься, когда правила практически повсюду одни — "стариков" за сорок не брать? Это еще повезет, если человеку помогут устроиться знакомые, которых еще не постигла его незавидная участь. Надо признать, что сейчас мало кто рискует подобными протекциями. Самим бы не остаться лицом к лицу с вувузелами Судьбы.

Кадровый принцип "плохонький, да свой" по-прежнему жив и процветает. Особенно это заметно, когда объявляют о новых кадровых назначениях в государственных структурах. Я вполне допускаю, что дети крупных чиновников через одного — гении, но на уровне предположений все-таки терзают смутные сомнения.

Пригорюнится тут дипломированный специалист с опытом и жаждой приносить пользу за соответствующее денежное вознаграждение. Пооббивает пороги в поисках счастья, да и устроится куда ни попадя. Из инженера или неплохого управленца в вахтеры с соответствующей разницей в оплате труда, что наверняка скажется на размере пенсии.

Я допускаю, что могу неверно истолковать заявления министров из телевизора, могу не так разглядеть пиксели их суждений в интернете. Но ведь, как обычно, практически ничего не объясняют. Только на уровне "Родина в опасности!" и далее про рывок в будущее.

Громко заявили, обосновали приблизительно на уровне "так надо", а попутно в телике рассказали о скромных зарплатах некоторых управленцев высшего звена в государственных компаниях. А гражданин смотрит в небо, а там в перспективе пока "гроб с покойничком летает", пенсионеры у дороги с косами стоят и тишину нарушает уверенный голос: "Денег нет, но вы держитесь!"

Говоря о денежках, которых не хватает казне, я, как обыватель, отчего-то вспоминаю видео об отце русских ваучеров, который счастливо гуляет на новогоднем корпоративе. Как бывший повелитель электростанций поздравляет коллег с получением бюджета с кучей нулей на изобретения уровня мотороллера с ГЛОНАСС. Наверное, все-таки далеко не для всех очевидно, что без высокотехнологичного двухколесного друга с мотором невозможен технологический прорыв в России.

Я об этом же вспоминаю, когда наблюдаю сюжеты из телика об обаянии некоторых чиновников на фоне их скромных авто и коттеджей класса Пабло Эскобара. Невольно сопоставляю их уровень благосостояния на государевой службе со значительно меньшими суммами, которые требуются для лечения детей смсками.

На мой взгляд, все-таки прежде, чем озвучивать какие-либо светлые идеи, стоило бы не ждать плодов домыслов и слухов. Было бы полезно без заумных формулировок разъяснить гражданам, что с ними хотят сделать, где порылось их заблудшее счастье.

Неплохо бы и рассказывать не с помощью адовых формул по расчету пенсий, как в прежнем пенсионном эксперименте. А то так кто-нибудь вдруг станет интересоваться, чем знаменит Горбатый мост у Дома правительства и прочитают у товарища Ленина про смычку профсоюзов и капитала.

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