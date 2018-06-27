Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Семья
Здравоохранение Кошелек Житейские истории Воспитание
Автор Василий Амирджанов

Правительство может снова предложить держаться

Общество » Семья » Кошелек

В России продолжаются дискуссии о грядущей пенсионной реформе. Ключевой момент, который можно выделить из озвученных правительством задумок, — повышение пенсионного возраста. Приведено множество аргументов в пользу этого решения с вдумчивыми терминами и расчетами. Сложная демографическая ситуация — один из них.

Правительство может снова предложить держаться. 388731.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Мне, как обычному гражданину, не всегда комфортно в экспертных джунглях с калькулятором в руке. Как правило, и многим не до этого в житейской текучке. Потому и оставлю пока тему расчетов до того момента, когда инициатива правительства начнет материализацию в тело документа, который сделает мою старость счастливой.

Глядя на дворцы Пенсионного фонда России, первым делом осознаешь, что непросто такую красоту содержать. Нет, конечно, нашим государевым людям не стоит ютиться в зданиях позднего барокко эпохи развитого социализма, но и вполне же очевидно за чей счет "банкет".

По заявлениям представителей правительства России, денег не будет хватать из-за старения нации. Да, в Европе подняли возрастную планку ухода на заслуженный отдых. Работать вроде бы как некому. Вот только в Европе нет таких богатых недр, как в России, да и корпоративы у них поскромнее, чем в некоторых госкорпорациях.

Разумеется, я могу чего-то не знать из глубины глубин финансовой системы страны. Правда и тезис о том, что нет ничего страшного в том, чтобы еще пяток лет поработать, разбивается о тренды кадровой политики компаний. После 35 лет уже большая проблема найти работу с улицы. Даже в том случае, если со своей анкетой можно было бы претендовать на должность Генерального секретаря ЦК КПСС.

Представим, что в силу каких-либо обстоятельств человек теряет работу. Не потому, что он плохой работник. Может, в компании, в учреждении, где он успешно трудился, прошла структурная реорганизация. Как правило, вылетают "рабочие лошадки", а не те, кто умеет стойко выдерживать многочасовые совещания и фатальные для печени вечеринки.

Куда же ему податься, когда правила практически повсюду одни — "стариков" за сорок не брать? Это еще повезет, если человеку помогут устроиться знакомые, которых еще не постигла его незавидная участь. Надо признать, что сейчас мало кто рискует подобными протекциями. Самим бы не остаться лицом к лицу с вувузелами Судьбы.

Кадровый принцип "плохонький, да свой" по-прежнему жив и процветает. Особенно это заметно, когда объявляют о новых кадровых назначениях в государственных структурах. Я вполне допускаю, что дети крупных чиновников через одного — гении, но на уровне предположений все-таки терзают смутные сомнения.

Пригорюнится тут дипломированный специалист с опытом и жаждой приносить пользу за соответствующее денежное вознаграждение. Пооббивает пороги в поисках счастья, да и устроится куда ни попадя. Из инженера или неплохого управленца в вахтеры с соответствующей разницей в оплате труда, что наверняка скажется на размере пенсии.

Я допускаю, что могу неверно истолковать заявления министров из телевизора, могу не так разглядеть пиксели их суждений в интернете. Но ведь, как обычно, практически ничего не объясняют. Только на уровне "Родина в опасности!" и далее про рывок в будущее.

Громко заявили, обосновали приблизительно на уровне "так надо", а попутно в телике рассказали о скромных зарплатах некоторых управленцев высшего звена в государственных компаниях. А гражданин смотрит в небо, а там в перспективе пока "гроб с покойничком летает", пенсионеры у дороги с косами стоят и тишину нарушает уверенный голос: "Денег нет, но вы держитесь!"

Говоря о денежках, которых не хватает казне, я, как обыватель, отчего-то вспоминаю видео об отце русских ваучеров, который счастливо гуляет на новогоднем корпоративе. Как бывший повелитель электростанций поздравляет коллег с получением бюджета с кучей нулей на изобретения уровня мотороллера с ГЛОНАСС. Наверное, все-таки далеко не для всех очевидно, что без высокотехнологичного двухколесного друга с мотором невозможен технологический прорыв в России.

Я об этом же вспоминаю, когда наблюдаю сюжеты из телика об обаянии некоторых чиновников на фоне их скромных авто и коттеджей класса Пабло Эскобара. Невольно сопоставляю их уровень благосостояния на государевой службе со значительно меньшими суммами, которые требуются для лечения детей смсками.

На мой взгляд, все-таки прежде, чем озвучивать какие-либо светлые идеи, стоило бы не ждать плодов домыслов и слухов. Было бы полезно без заумных формулировок разъяснить гражданам, что с ними хотят сделать, где порылось их заблудшее счастье.

Неплохо бы и рассказывать не с помощью адовых формул по расчету пенсий, как в прежнем пенсионном эксперименте. А то так кто-нибудь вдруг станет интересоваться, чем знаменит Горбатый мост у Дома правительства и прочитают у товарища Ленина про смычку профсоюзов и капитала.

Читайте также:

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Реформы Медведева и Гайдара: два мнения лоялиста и реформатора

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Пенсионеры России должны переродиться

Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство

Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева

Хочешь получать пенсию? Поезжай в Израиль

Французы просят у правительства защиты от веганов Французы просят у правительства защиты от веганов

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Пенсия — источник тревоги?
Темы пенсия пенсионный возраст пенсионная реформа
Обсудить
Актуальная аналитика
Газ
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Кошелек
Правительство может снова предложить держаться
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Читательский топ
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
"Мать всех мигрантов" Меркель продолжает губительную политику для Европы
Мир
"Мать всех мигрантов" Меркель продолжает губительную политику для Европы
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Новости Все >
Премьер Словакии убедился в бессмысленности санкций против России
Путин рассказал, как будет болеть за Россию против Испании
Кадыров ответил на обвинения в провале сборной Египта
Украина готовится к войне за Крым
Никита Белых будет отбывать наказание под Рязанью
Шесть причин не отказываться от лука
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма

Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.

Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Любовь Степушова Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема Любовь Степушова Василий Амирджанов Правительство может снова предложить держаться Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ваше слово, товарищ Маузер! Соломон Соловьев
Комментарии
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Украина готовится к войне за Крым
Найден способ продлить жизнь человека до 150 лет
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Опровергнуто: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
СМИ: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
СМИ: лживый информатор WADA Родченков пытался убить себя
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Как США ударят по "Северному потоку-2"
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Госдеп назвал отказ Турции от покупки С-400 одной из самых главных задач
Власть признала: до пенсии доживут далеко не все
Власть признала: до пенсии доживут далеко не все
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего

Трамп всерьез хочет подключить Россию к G7 или просто протроллил своих партнеров? И надо ли это нам? Есть ли заслуга Трампа в предотвращении угрозы миру? Или наоборот? Почему хорошо бы сразу вручать Нобелевскую премию каждому новому президенту США? И как американские руководители выполняют свои обещания? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался