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Пенсионеры России должны переродиться

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Наша пенсионная система совершенно не позволяет выживать людям, которые уходят на пенсию рано, как сейчас. Поэтому возникает сакраментальный вопрос — может быть, пролонгировать время экономической активности человека? Об этом в авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" размышлял политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Пенсионеры России должны переродиться. 388624.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

— В России сейчас самое главное и обсуждаемое, конечно, Чемпионат мира по футболу. Но, кроме того, в последнее время произошло и много важных чисто внутрироссийских событий.

— Да, у нас — новое старое правительство, новая старая администрация, новые старые инициативы…

Большое внимание как раз привлекло выступление Дмитрия Медведева по поводу необходимости повышения пенсионного возраста. Понятно, конечно, что в 50-х годах и сейчас возраст 55 лет — совершенно другая история. Продолжительность жизни выросла, в Канаде уже 67 лет — пенсионный возраст, но тем не менее… Что вы об этом думаете?

— По поводу пенсионного возраста, конечно, то, что продолжительность жизни намного выросла с тех пор, — это очень важно. Во-первых, у нас есть пенсионная система. Какая-никакая, но она существует и работает. Она, конечно, нуждается в реформировании. В последние годы честно было высказано много идей, в том числе и я написал на эту тему некоторые вещи.

Но, на мой взгляд, наша пенсионная система, безусловно, совершенно идиотская. Она совершенно не позволяет выживать людям, которые уходят на пенсию рано, как сейчас. Поэтому возникает сакраментальный вопрос: может быть, пролонгировать время экономической активности человека?

Потому что когда человек выходит на пенсию, для него это очень серьезный психологический рубеж и он начинает себя автоматически выключать из общественной, экономической, финансовой, политической жизни и т. д. Есть приятные исключения, но в основной своей массе это происходит именно так.

Пенсия — это определенный рубеж, когда человек думает: "Ну вот, теперь я отдохну". То есть, на самом деле, он перестает бороться, перестает развиваться, в результате он перестает чувствовать себя полноценным человеком.

И в этом смыле, как бы по-иезуитски это ни звучало, продление пенсионного возраста в значительной степени стимулирует его продолжать жить полноценной жизнью. И здесь я, честно говоря, не вижу ничего плохого. И еще у меня есть несколько аргументов.

— Но большая проблема в том, что пожилых людей не очень любят брать на работу.

— Вот-вот, а это уже вторая часть "марлезонского балета". Техническое повышение пенсионного возраста должно сочетаться (и я голову положу, борясь за это) с созданием громадного количества факторов со стороны государства, стимулирующих экономическую активность, в том числе пенсионеров, помогающих, оставляющих пожилых людей экономическим активом, а не пассивом.

Эта проблема в Японии, например, существует очень-очень четко. У них катастрофически большой уровень средней продолжительности жизни. Но сами люди не любят выходить на пенсию. А еще больше государство и компании не любят, когда люди выходят на пенсию. Не потому, что они им платят высокую пенсию, хотя это в Японии действительно так, с этим все хорошо. Но плохо для страны и компаний то, что эти люди перестают потреблять. Они останавливаются, замирают, становятся статичными…

— Покупать перестают…

— Совершенно верно. У них все есть, им ничего не надо, они ездят по миру и тратят свои деньги за рубежом. Мы сейчас говорим не о людях, мы цинично рассуждаем о здоровье экономической системы страны.

Поэтому Китай создает совершенно бесчеловечную, циничную, но очень эффективную экономическую и финансовую систему. Он создает в разных странах, куда китайцы ездят отдыхать, загорать, систему транспортировки, питания, гостиничного бизнеса. В результате все эти деньги возвращаются в Китай. Это факт.

— У него есть деньги, чтобы это делать.

— Это тоже факт. И в китайской системе нет пенсионеров, но уже есть люди, которые заработали, отдыхают за рубежом, но все эти деньги возвращаются обратно в экономику Китая.

— А как это — пенсионеров нет в Китае?

— У них просто нет пенсий. Считается, что дети должны заботиться о своих родителях. Это, конечно, слишком радикально.

Попытки оставлять экономически активными пенсионеров делаются в разных странах по-разному и решаются самым разным способом. На мой взгляд, необходимо не просто тупо говорить о повышении пенсионного возраста, что действительно вызывает очень негативную реакцию.

Надо людям объяснить, почему это делается. А главное — сделать так, чтобы человек неохотно выходил на пенсию, чтобы он думал: "Зачем мне туда выходить? Ведь у меня такая роскошная, активная жизнь".

Более того, если он вышел на пенсию, необходимы реабилитирующие программы и, безусловно, создание финансово-экономических условий, чтобы человек продолжал быть экономически активным. В этой связи я думаю, что это отличный мотор для экономики.

Потому что эти люди обладают всеми компетенциями, они обладают опытом, они обладают наставническим опытом, в конце концов. И их необходимо включать обратно в систему того же наставничества.

То есть люди, выходящие на пенсию, должны ощущать себя не только полноценными членами общества, но и привилегированными членами общества. Вот в чем смысл и идея. К сожалению, сейчас просто нет возможностей и каналов для того, чтобы человек переучивался.

— Вы мне подарили вашу книжечку "Испытание Кремля. Диагностика политической системы". О чем она?

— Диагностика политической системы — это действительно важная составляющая. Не зря книжка оформлена, как медицинская карта. И там даже есть диагноз, что жить будем. Жить будем. Книжка в значительной степени получилась оптимистической. Мы не знали, какой она будет в конце, когда мы ее создавали. Это коллектив авторов, конечно.

Вот мы и привлекли громадное количество экспертов, которые действовали в этот период, с 11-го по 17-й год. И попытались диагностировать нашу систему и поставить ей диагноз. Диагноз хороший — жить будем!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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