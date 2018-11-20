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Автор Любовь Степушова

"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется

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Россия прирастает депрессивными малыми городами и ростом доходов госкорпораций, а население готово терпеть, "лишь бы не было войны". Психология русского человека не меняется и нет лидера, способного ее изменить.

Реальные доходы населения не растут

Исследование компании "Ромир" говорит о том, что в октябре объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве по сравнению с сентябрьским показателем, снизился на 500 рублей или 2,2%. Таким образом, средства, оставшиеся после оплаты всех первоочередных расходов, составили 22 тыс. рублей.

Наибольшие потери понесли жители "городов стотысячников", где в октябре свободных от повседневных расходов денег осталось в среднем 15,1 тысяч рублей, что на тысячу меньше, чем в сентябре.

Приведенные данные говорят о том, что реальные доходы россиян не растут, несмотря на то, что чиновники рапортуют об их номинальном повышении в сентябре на 10%, а глава "Сбербанка" Герман Греф о том, что люди стали брать больше кредитов и перешли "от сбережению к потреблению".

Однако на деле, номинальный рост зарплат съедается инфляцией и ростом налогов, а кредиты идут на первоочередные нужды, например, на оплату ранее взятых кредитов. Так, согласно исследованию бюро кредитных историй "Эквифакс", просроченные долги населения перед перед микрофинансовыми организациями (МФО) составили 35,4 миллиарда рублей это рекордные 40,3% от числа займов в кредитном портфеле.

Аналитики компании отметили, что в просрочку более 90 дней уходят небольшие суммы — до 15 тысяч рублей, то есть, в основном, займы до зарплаты. Они выросли по сравнению с прошлым годом в 1, 4 раза и составили исторический максимум — 44,9 миллиарда с предстоящим рекордом в четвертом квартале в 50 миллиардов рублей.

Дума и правительство "страшно далеки" от народа

А между тем в правительстве и Думе продолжают залезать в кошелек граждан. После повышения НДС (и в связи с этим на все товары и услуги), пенсионной реформы, ввода налога на подработку (налог на самозанятых), возможен рост акцизов на любые "нездоровые товары", введение все новых страховых платежей, в частности "неработающим гражданам" предложат самим оплачивать взносы в ПФР.

Впереди обязательное страхование недвижимости, рост налога на имущество в связи с переходом на кадастровую базу оценки, и так далее. Одновременно с этим занятость во многих районах, особенно в тех самых городах-стотысячниках только падает. Такая ситуация должна была бы привести к росту протестных настроений и падению популярности правящей партии, но население продолжает голосовать за "Единую Россию". Почему?

Как сказал "Правде.Ру" директор Института актуальной экономики Никита Исаев, экономический рост, если он и есть, "формируется в доходах от государственных корпораций — нефтегазовом, банковском, финансовом секторах и так далее".

"Концентрация домохозяйств, получающих эти доходы сосредоточена в городах-миллионниках. И если уж говорить о возможном росте доходов, которую нам показывает статистика (хотя Росстат подстраивается под необходимую политическую картину), то, разумеется, речь не идет о малых городах, где население выживает", — пояснил Никита Исаев.

По его словам, из 22000 "свободных" рублей на домохозяйство более половины доходов — "это не заработная плата, а приработки, то есть то, что сейчас государство пытается обложить налогами". Малый и средний бизнес в этом случае лишаются тех лазеек, которые у него были. Разумеется, в следующем году мы увидим гораздо более опасную статистику, сказал эксперт.

"Лишь бы не было войны"

"Я в этом году проехал на машине от Москвы до Сахалина и общался с людьми из 29 регионов. Люди говорили: "Мы готовы смириться с повышением пенсионного возраста, хотя это и несправедливо. Мы готовы жить на 6000 рублей без социальных пособий со стороны государства. Мы уйдем в лес на Божий промысе — лишь бы не было войны". Вот, собственно, таков наш русский народ, он готов терпеть бесконечно", — заметил Никита Исаев.

По словам экономиста, "на пятом году нашего кризиса стоит признать, что обычными экономическими реформами ситуацию не исправить". "Нужна конкурентная форма хозяйствования и политического устройства, нужна политическая воля лидера. Россия — это самая богатая ресурсами и мозгами страна, но она одновременно и часть этого мира, а не изолированная некими стенами страна, защищающаяся от бесчеловечного Запада", — резюмировал Никита Исаев для "Правды.Ру".

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