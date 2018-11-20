Траблшутинг: как монетизировать свои знания и умения

Как создать и развить успешное дело? Можно ли начать новый бизнес без существенных финансов, но с блестящей идеей? Почему крупнейшие мировые компании никогда не зовут наших кризис-менеджеров, но приглашают траблшутеров? Об этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал руководитель Школы Траблшутеров, успешный специалист в этом и многих других специальностях Олег Брагинский.

— Одни считают, что для создания и развития компании главное — деньги, другие — идея. Действительно, бывает, что она оказывается блестящей и попадает в струю, тогда получается мощный успешный бизнес. Но с другой стороны, для того, чтобы что-нибудь сделать, в любом случае нужно что-то вложить, и далеко не всегда получается внести исключительно интеллектуальные средства, а требуются прозаически финансовые — в рекламу, в закупку оборудования, строительство или аренду помещения… Так?

— Как раз с этим я всегда и спорю. Дело в том, что многие люди считают, что реклама и маркетинг — это все. Простой пример: когда я захотел заниматься Школой Траблшутинга и выращивать траблшутеров, то начал определенным математическим образом просчитывать, когда, что и где публиковать. Я ни копейки не потратил на рекламу — ни на одну публикацию.

По состоянию на сегодня у меня 120 тысяч подписчиков в сети, в LinkedIn я самый просматриваемый на планете. На многие навыки, которые я имею, я сделал подкасты, они есть на моем Youtube-канале. Просмотров — миллион триста тысяч. Ноль рекламы. Но до сих пор есть постоянно — каждый день — от 50 до 70 просмотров…

— Но это — законы развития интернета. Потому что, когда уже есть подписчики, хотя бы небольшая популярность, то можно вообще ничего не делать.

У "Правды.Ру" — порядка 50 сайтов, и еще у нас есть какие-то рекламные сайты, про которые мы давно забыли, но тем не менее до сих пор на них есть какие-то просмотры, хотя мы лет десять ими не занимались.

А вы уверены, что слово "траблшутер" подходит для русского языка? Тем более, что уже есть очень много специальностей, в названиях которых есть информация о том, что это — специалисты, которые работают в кризисных условиях. В чем отличие траблшутеров от кризис-менеджеров, например?

— Кризис-менеджер — это человек, который, приходя на предприятие, забирает себе два рычага. Первый — управляет штатом, расписанием людей, второй — занимается бюджетом. Траблшутерам не нужна власть — это первое и второе. А сами траблшутеры — последние, кого зовут. Никакого кризис-менеджера из России Intel не позовет.

А меня Intel зовет, AMD зовет, и другие крупнейшие мировые компании тоже зовут. Это происходит по одной простой причине — наша наука управления никому не нужна, а траблшутинг — это не про управление, это про решение очень конкретных критических задач в данном моменте. То есть нам не нужно там долго находиться, мы приходим и говорим: вот это изменить так-то. И показываем, как именно. Мы же сами все делаем.

— Олег, как это все происходит?

— Вот я приезжаю в компанию Motorola, они говорят: "У нас есть такая-то штука (транспондер, к примеру), он не работает". Я говорю: "Отодвиньтесь". Через три часа он работает. Я получаю деньги и улетаю.

— Если у Motorola не работает какой-то механизм, то почему этим мастер по ремонту не занимается?

— Если бы они могли, они бы не заказывали мой прилет из одной стороны света. Они просто не могут. Это — специальный компьютер, передовой, очень новый, и он не запускается. А я, основываясь на своих многочисленных навыках, могу его запустить.

— Понятно, хотя и не совсем… Но это все-таки называется — дело техники… А когда у компании большие сложности в управлении, сбыте, плохой психологический климат, какие-то несостыковки или другие негативные факторы; когда нужно придумывать какие-то новые ходы, идеи, чтобы обойти конкурентов или хотя бы удержатся на плаву. Это вы делаете?

— Конечно, например, гостиницы — "Кемпински", "Марриотт", "Континенталь", "Хайятт"… В том и дело, что к нам приходят самые крутые компании планеты и спрашивают: "Можете помочь?"

То есть не какая-то там компания за забором или завод областного масштаба, а к нам приходят лидеры планеты — самые громкие имена, и говорят: "Ребята, попробовали одно, второе, третье, вроде бы все работает, но не совсем так как, хотелось бы… А еще что-нибудь предложите?"

И мы разрабатываем новую механику. Основа траблшутинга в моем исполнении — это все-таки математика. Одно из моих первых образований именно математическое, и я его активно использую.

То есть это — большие данные, это — кластеризация, это — анализ сценарный, что будет, если то-то и то-то, такое и другое… Максимальный учет всех вариантов развития.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: pxhere. com

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