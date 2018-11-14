Депутат поделился итогами жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц

Размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо существенно увеличить. Такой вывод сделал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на 3500 рублей.

О своих впечатлениях он поделился с рядом российских СМИ.

Напомним, что Бондаренко решил сесть на "министерскую диету" после спора с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, заявившей, что 3 тысячи 700 рублей в месяц — достаточная сумма для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей". "Макарошки стоят всегда одинаково" — заметила теперь уже экс-министр — Соколова была отправлена в отставку после своих заявлений.

Николай Бондаренко анонсировал свою "диету" 24 октября на странице в Инстаграме. Тогда он заявил, что уже успел закупить на одном из саратовских рынков макароны, картофель, курицу, овощи, яйца, подсолнечное масло и хлеб. Однако сыр с колбасой чиновнику приобрести не удалось, они выходили за рамки бюджета.

Николай Бондаренко рассказал "Новости Планеты" и "РИА-Новости"что за первую неделю "министерской диеты" похудел на два килограмма, а за вторую еще на три."Под конец недели - последние два дня - у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы. В силу того, что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, купить больше было нельзя".

По мнению Бондаренко, размер потребительской корзины не должен быть меньше 10тысяч рублей, а прожиточный минимум - не менее 20 тысяч рублей, причем в столице показатели должны быть выше.

"По моему мнению, десять тысяч рублей — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты", — заявил депутат. Он призвал других парламентариев и министров последовать его примеру и месяц питаться на 3 тысячи 500 рублей" — сказал Бондаренко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений", — подчеркнул Бондаренко.

В прямом эфире программы "60 минут" депутат подвел предварительный итог эксперимента: "Жизнью это точно не назовешь. Это нищета в самом суровом своем проявлении". Депутат считает, что такое существование на грани выживания не достойно россиян: "Мне кажется, это некорректная формулировка, когда мы рассматриваем ситуацию в богатейшей стране, занимающей 1 место в мире по добыче нефти и газа, с таким нищим населением. Это даже в голове не укладывается".

Как сообщал Росстат, доходы 10% самых богатых россиян в 2017 году были приблизительно в 15 раз выше, чем доходы 10% самых бедных. ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120-150 тыс. руб. в месяц в 1,3 млн человек, или 0,9% населения страны. Владимир Путин заявил в одном из своих выступлений, что бедными в России являются 20 миллионов россиян.

Как сообщала "Правда.Ру" социальное неравенство среди россиян снова будет расти. Это будет вызвано в первую очередь замедлением роста зарплат, как в бюджетном, так и в частном секторе.

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