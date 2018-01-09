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Автор Андрей Зоилов

Как относиться к деньгам? Учимся у евреев

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Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Но приходится мириться. Репатриировавшийся в 2009 году кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский в предпенсионном возрасте перестроил свою духовную жизнь, обратился к иудаизму; и уже с таких позиций он попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.

Как относиться к деньгам? Учимся у евреев

Секреты еврейского обогащения

В авторском предисловии Смагаринский пишет об этой книге так: "Работа — по сути компилятивный обзор записанных Торой знаний о правилах и поведенческих нормах "еврея экономического" и как с помощью денег в том числе сделать мир гармоничным".

Издательство "Гешарим", разделяющее стремление к этой благой цели, в 2015 году выпустило в свет новую 220-страничную книгу под названием "Секреты еврейского обогащения". По сути, это слегка дополненный вариант вышедшей в 2013 году в "Гешариме" 150-страничной книжки того же автора "Бизнес в рамках еврейского Закона (карманный справочник предпринимателя)".

Увы, ни слова о том, как составить себе богатство, в этой книге нет. Текст предназначен в первую очередь для евреев, причем соблюдающих традиции иудаизма, желательно автору — ортодоксального, не реформистского толка. Текст утверждает, что еврею следует относиться к еврею иначе, чем к нееврею (гою), но ни слова не говорит о том, где еврею или гою добывать деньги.

Ни в каком случае не желает автор обогащаться за счет вынужденного труда другого еврея или за счет получения выгоды от продажи денег как товара, да и другим не советует.

Если допустить, что у книги "Секреты еврейского обогащения" существует идеальный читатель, то есть такой читатель, который будет истово и неукоснительно выполнять изложенные в тексте книги советы, то его главными заботами будут: не взять с собратьев ни агоры лишней, свято соблюдать субботнее безделье, ежемесячно отдавать десять процентов своего дохода общине и как можно чаще подавать милостыню (цдаку) для бедных.

Возможно, таким способом читатель разбогатеет духовно, но уж материально — это вряд ли.

Автор цитирует положение, которое сформулировал живший в XIX веке раввин Мальбим (1809 — 1879): "Ведь давший свои деньги в долг без процентов полагается на то, что Бог со своей стороны даст ему богатство чудесным образом, поскольку это обещание объединяется здесь с указанием на исход из Египта, когда выделил Всевышний евреев из этого мира, чтобы управлять ими чудесным образом.

А дающий в долг под проценты отрицает все это и хочет обогатиться за счет процентов, и в конечном счете его имущество, вопреки его надеждам, у него не удержится". Хорошо бы расположить эту цитату как руководство к действию на рабочих столах израильских банковских служащих…

Духовная составляющая богатства

Боюсь, что ни один из современных состоятельных евреев не принял советы Ильи Смагаринского; более того — для накопления богатства наши нувориши действовали прямо противоположным образом.

Тем не менее книга получилась основательной, компактной, последовательной и даже местами увлекательной. В этом заслуга в первую очередь издателя Михаила Гринберга, сумевшего обеспечить высокий уровень редактирования, предпечатной подготовки и полиграфического исполнения.

"Гешарим" — наиболее солидное в Израиле действующее русскоязычное издательство, коммерчески успешно работающее вот уже 26 лет и выпустившее более пятисот наименований книг общим тиражом около двух миллионов экземпляров.

Могу представить, сколь нелегко было даже самым опытным его редакторам трудиться над сложными, ветвистыми размышлениями и переведенными с иврита примерами различных ущербов и компенсаций, в изобилии содержащихся в "Секретах еврейского обогащения".

Так и не удалось полностью очистить текст "Секретов…" от забавных, но странноватых авторских домыслов, вроде: "…ненаивному человеку, (каковым еврей является по определению) должны сразу "высветиться" доходные перспективы владельцев бизнеса…" (страница 121), или "…иди знай, с какой закуской или выпивкой проглотишь гвоздь или еще хуже — бриллиант…" (страница 205).

По какому определению всякий еврей не наивен, или почему проглотить бриллиант хуже, чем проглотить гвоздь — об этом знают только автор и Бог. Кстати, и написание этого русского слова и его синонимов свидетельствует об умеренной степени ортодоксальности редакторов: они пишут "Б-г", но "Всевышний", тогда как более радикальные не жалеют Всевышнего и заменяют в этом слове первое "е" черточкой.

Путь к духовному совершенствованию долог и сложен, но не легче и путь к земному материальному богатству. Об этом можно судить по тому, что гораздо большему количеству людей удается "вернуться к ответу", то есть разбогатеть духовно, нежели составить себе значительное материальное состояние.

Говоря по этому случаю "на все воля Божья", я немедленно вспоминаю русскую пословицу "Бог-то Бог, да сам не будь плох". И, пожалуй, об этом есть высказывание в замечательной книге "Секреты еврейского обогащения": "Б-г хозяин всего, человек — ремесленник, а весь ощущаемый мир — материал.

Человеку предписано преобразовывать мир материи, чему награда — плата за его труд и усердие, но не абсолютно властвовать над созданным". Повезло тому, кто удачно выбрал Хозяина, но полезно было бы человеку из первых уст узнать — выбрал ли Хозяин его.

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