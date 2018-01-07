Брак без расчета — деньги на ветер

Брачным договором по любовной лодке

Никогда не говорите, что знаете человека, если вы не делили с ним имущество, утверждает народная мудрость. Когда встает проблема развода, супруги сталкиваются с рядом трудностей. Облегчить себе выход из семейных отношений можно, заключив брачный договор. Как это сделать и каковы преимущества этого документа, Pravda.Ru рассказал юрист Василий Ралько.

Фото: Архив Pravda.Ru

— В представлении россиян брак — это про любовь, а договор — про деньги. Как совместились эти понятия, и какой контингент к вам обращается за заключением брачного договора? Насколько это популярно?

— Сейчас в мире сам институт брака трансформируется, переосмысляется. Люди ищут ответ на вопрос, зачем нужно сегодня заключать брак. Брачный договор — это как раз один из подходов к развитию института брака.

К нам обращаются совершенно разные люди. Чаще всего, — поскольку брачным договором, в основном, регулируются имущественные отношения между супругами, — обращаются те, у кого есть имущество, кто думает, как его не потерять, кто строит какие-то серьезные имущественные планы.

Когда молодые люди вступают в брак, и особо имущества ни у одного, ни у другого не нажито, они не очень понимают, зачем нужен брачный договор. Чаще всего заключают контракт люди, которые вступают в брак не в первый раз, люди постарше и те, у которых есть имущество.

— А размеры этого имущества играют роль? Или люди просто своим трудом накопили что-то и теперь бояться лишиться последнего?

— Часто заключают брачный договор, когда есть то, что называется имущественным неравенством между супругами. Кто-то богаче, кто-то беднее, и, соответственно, есть задача или сохранить имеющееся, или договориться на берегу, кто чего больше вкладывает в отношения. Например, я вкладываю больше денег, а от тебя жду того-то.

Очень часто к нам приходят люди, которые уже были в браке, иногда и не один раз, то есть те, кто уже прошел весь круг с заключением брака, с совместной жизнью, с обсуждением расходов-доходов, судьбы имущества, с разводом и разделом этого имущества. Они понимают, что брачный договор пригодится однозначно в новом браке, и польза от него будет, потому что у них уже есть опыт.

— А как вообще брачный договор стыкуется с нашим правом? Что можно вносить в брачный договор, а что бессмысленно, потому что по суду это все равно будет отвергнуто?

— Нашим государством в семейном кодексе, который был принят 20 лет назад, создана определенная модель для всех семей, режим совместного имущества. Согласно ему, имущество, которое наживается в браке, является совместным, и даны четкие правила, как оно делится. Кого-то этот шаблон устраивает: "Отлично, ничего нового привносить не хотим, и такой вариант нам подходит", соответственно, в отношении них действует такой режим. Но всегда есть возможность внести свои коррективы, заключив брачный договор.

Например, можно сделать этот режим не совместным, а решить: кто что зарабатывает, это ему и принадлежит, это не становится совместным имуществом. Можно договориться о долевой собственности. Например, что это не просто совместная квартира, которая принадлежит нам на равных, а сказать: "Тебе две трети, а мне одна треть". То есть как-то скорректировать имущественный режим в доступных законом рамках. Также можно скорректировать, кто будет какие расходы нести, кто и как будет участвовать в доходах в семье. Предположим, один супруг зарабатывает деньги, а второй супруг ведет хозяйство, и сколько первый от своей зарплаты должен отдавать на семейные нужды.

— А что наши соотечественники хотели бы прописывать в брачных контрактах из не имущественного?

— Часто в брачном договоре хотят регулировать отношения с детьми, вопросы воспитания и так далее, но это делать нельзя по нашему законодательству. Это договор между двумя людьми про их имущественные отношения, дети туда не входят никоим образом.

Про супружеские обязанности нередко хотят вписать. Действительно, приходили люди и спрашивали: "А можно ли записать, чтобы жена не отлынивала?" Некоторые пытаются прописать какие-то штрафные санкции, если, скажем, не помыл посуду. То есть креатив здесь зашкаливает. Но, к сожалению или к счастью, такую возможность наше законодательство не дает.

Американское право гораздо более гибкое, там придумываются очень интересные конструкции, но у нас брачный договор — это только про имущественные отношения.

Также нельзя ограничивать права нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. То есть, если такая ситуация, что один из супругов инвалид и не может сам себя содержать, в отношении него нельзя предпринять те же условия, что и в отношении человека полностью здорового.

Очень часто оформляется брачный договор перед разводом, чтобы не на суде разбираться. То есть люди приходят и перед тем, как расстаться, заключают брачный договор, в котором оговаривают, как они будут делить имущество, чтобы это было более-менее цивилизованно. Оговорить, как и что будет делиться, по какому принципу — это всегда важно, потому что страшно видеть, что люди, которые еще недавно так любили друг друга, дерутся за старую табуретку. И такое бывает.

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Плюс, у нас в семейном законодательстве устроено так, что-то имущество, которое принадлежало людям до брака, не становится совместным. Оно остается личным имуществом каждого. Но часто у людей есть ощущение на подсознательном уровне, что и все, что раньше принадлежало, должно стать общим. Соответственно, важно четко прописать, что происходит с тем имуществом, которое принадлежало сторонам до брака — мы его в общий котел складываем, или оно остается личным имуществом. Приоритеты в расходах тоже важно оговорить, то есть на что мы будем тратить деньги, какую часть бюджета мы будем выделять.

- После того, как вы заключаете брачный договор, как-то отслеживается в дальнейшем, как он применяется? Актуальным он становится только в случае развода?

— Нет, не обязательно. Он становится актуальным и в процессе брака, когда оговариваются вопросы, кто, как и кого содержит, сколько денег выделяется.

— То есть, если он нарушается в процессе брака, то одна из сторон может подать в суд и потребовать исполнения договора?

— Да, или потребовать отмены договора, потому что другая сторона его не исполняет, или потребовать его исполнения, сказав, что положено столько, но не получается. Кстати, брачный договор чаще всего защищает в нашей стране того, у кого больше имущества, тогда как в западных странах, мы чаще всего слышим, что брачный договор защищает того, у кого ничего не было, и он в случае развода получает большой кусок.

— Какое будущее, по вашему мнению, ждет брачные договоры в России? Будут ли они заключаться чаще?

— Очень важным драйвером в заключении брачного договоры стали не нотариусы, которые все это время рассказывали про брачный договор, пропагандировали, уверяли, показывали свои брачные договоры, а банки, как это не странно. Когда молодая семья берет ипотеку, сейчас банк требует брачный договор. К нам обращаются очень многие люди, которые говорят: "Нас банк просит и требует, чтобы мы предоставили брачный договор, потому что мы берем ипотеку, и банк хочет большей уверенности, что все будет выплачено". Причем, в брачном договоре оговаривается, кто и как выплачивает ипотеку в случае развода. То есть банк хочет себя обезопасить и максимально прозрачные условия для себя получить.

— Предположим, я вступаю в брак и хочу заключить брачный договор, что для этого нужно сделать, сколько это стоит, сколько времени займет?

— По стоимости на данный момент в Москве удостоверить брачный договор у нотариуса будет стоить порядка 10,5 тысячи рублей. Тарифы постоянно меняются. В январе, я думаю, тоже, скорее всего, изменятся, и не в сторону уменьшения точно. Но пока это примерная цифра, на которую стоит ориентироваться. Но лучше всегда у нотариуса спросить заранее, сколько это будет стоить. А сколько это займет по времени, зависит от того, насколько люди заранее прояснили какие-то основные вопросы, потому что сам процесс удостоверения недолго занимает, в отличие от процесса переговоров.

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