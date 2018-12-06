Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману

На днях с большой помпой была завершена кампания по присвоению аэропортам имен известных соотечественников.

На нужном портале любой желающий предлагал и голосовал за своего героя. Одним из них стал последний российский самодержец Николай II. Личность — при обилии пиара квасных патриотов и отечественного болота — весьма неоднозначная. Может быть, поэтому он потянул только на местный аэропорт 300-тысячного Мурманска.

Больше повезло Воронежу — он смог себе урвать имя Петра Великого. Почему не питерский Пулково или, на худой конец, какой-нибудь московский аэропорт — непонятно. Но не только об этом шумят наши граждане.

Вполне понятно, что на фоне деградации социально-экономических реалий в России, когда идет массовое обнищание населения и весьма неуютна внешняя обстановка, граждане уже с первых анонсов кампании "Великие имена России" задавались вопросом: "Вам что, заняться нечем?"

Многие восприняли эту кампанию, как попытку отвлечь внимание населения от неприглядных реалий.

Действительно, можно ли верить организаторам госкампании власть имущих, декларировавших, что "в первую очередь будет учитываться "мнение народа", когда на "мнение народа" по той же пенсионной реформе плюнули все ветви власти — от исполнительной до законодательной.

К тому же, если читатель заметил, конкурс проводился, по сути, аврально, в горящие сроки. Два-три месяца на конкурс национального уровня — это несерьезно.

Ну а когда прошла информация, что ВЦИОМ выберет по три имени для каждого субъекта, основываясь на соцопросах, доверия у гражданина к этому мероприятию тем более поубавилось.

Ну не доверяет житель России нашим статистам. Сегодня министр, основываясь на данных ВЦИОМа, говорит, что в стране стало лучше жить, а через пару дней независимые эксперты доказывают обратное — каждый пятый житель страны дошел до ручки.

Хотя и министр тоже был прав. Деньги у государства есть. Недавно Госдума голосами депутатов "Единой России" приняла в первом чтении правительственный законопроект, который заморозил ежегодное увеличение пенсий, выплачиваемых уже военным, выше уровня инфляции.

Оппозиция, которая поддержала де-юре пенсионную реформу, попыталась реабилитировать себя, озвучив данные по выплатам вознаграждений в 2017 году. Оказывается, премии членам правления "Роснефти", а это 11 человек, составили 2 миллиарда 776 миллионов. В "Газпроме" 16 членам правления выплатили 3 миллиарда 268 миллионов. В Сбербанке вознаграждение девяти членам правления составило 5 миллиардов 108 миллионов рублей.

То есть 36 высших чиновников по итогам 2017 года получили 11 миллиардов 152 миллиона рублей.

Так что и на "затратное" переименование деньги найдут. Оставим в стороне, кто сколько поимел на этой "избирательной" кампании. А вот миллиардные вложения в оформление, панели, экраны и прочие сопутствующие в связи с изменениями в названиях российских аэропортов уже маячат на горизонте.

Допускаю, что голосовавших "за великие имена" было не так много. Как кто-то забавно заметил: "У нас большинство граждан никуда не летает, не ездит и сидит дома, поэтому это их не сильно касается".

Чтобы исправить ситуацию, предлагаем правительству дать достойные имена не только вокзалам, но и станциям, остановкам общественного транспорта (а ведь здесь не только автобусы и трамваи). Кто из читателей не пользуется автобусом…

Конечно, имена героев давать надо — кораблям, самолетам. Как, например, недавно произошло на военном аэродроме палубных летчиков Северного флота Североморск-3. Здесь присвоили почетные имена летчиков Тимура Апакидзе и Феоктиста Матковского истребителям Су-33. Жизнь этих ребят "оборвалась за штурвалами самолетов", но сослуживцы и будущие пилоты будут всегда их помнить и гордиться однополчанами.

Хотя, есть доля истины и в предложении давать имена известных россиян "тюрягам". "Достойных людей много в стране сидело. Строгого режима — имени Достоевского, пересыльная — имени Георгия Жженова, следственный изолятор — имени Королева…", — говорит народ.

А вообще, грустно, когда "отцы народа" вместо развития экономики, создания новых рабочих мест, возрождения отечественного образования и защиты национальной истории потчуют нас банальным пиаром, который вновь ударит по нашим карманам.

Если так дело пойдет и дальше, граждане, глядишь, в названиях российских аэропортов появятся имена "Пугачевых" и "Разиных". Или еще чего-нибудь…

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