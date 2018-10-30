Как обалаганили конкурс "Великие имена России"

Идея популяризации выдающихся сынов Отечества через названия аэропортов страны, заявленная организаторами конкурса "Великие имена России", определенно добавит некий штрих, но никогда не заменит фундаментальное образование.

11 октября 2018 года Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество запустили общероссийский конкурс "Великие имена России".

Сорок пять российских аэропортов, по замыслу организаторов, дополнят именами выдающихся соотечественников. То есть было просто "Шереметьево", а станет "имени кого-то". Предложения принимались до 28 октября. Голосование случится уже в конце ноября 2018 года.

"В России много великих имен, и это наш исторический капитал. Миллионы людей, которые проходят через аэропорты, узнают больше о своих выдающихся соотечественниках", — объяснил секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев, добавив, что "это простое и понятное решение".

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в свою очередь подчеркнул, что "очень логично и правильно использовать воздушные ворота наших городов для познания и популяризации отечественной истории и культуры".

Решение-то простое и понятное — особенно для тех, кто хорошо или на "троечки" учился в советской общеобразовательной школе. Правда, как показывает суровая реальность, очень многим придется еще и объяснять, кто он такой этот Циолковский, куда и зачем шел Ломоносов и кого там разбудили декабристы.

В России сохранилось великое множество памятников Владимиру Ульянову-Ленину. Не счесть по стране улиц, проспектов и площадей, которые по-прежнему носят имя вождя мирового пролетариата.

Вот спроси школьника или студента, кто он такой товарищ Ленин, так большинство крепко задумаются и цвет их настроения сразу станет серо-буро-малиновым. В лучшем случае скажут, что это один из участников "Битлз" (Леннон), а его жену зовут Йоко Оно. И такое бывает. YouTube пестрит подобными исследованиями.

Выходит, что сформулированная задача с продвижением великих имен с помощью выбранного маркетингового инструмента уже не догоняет по главному показателю — эффективности.

Эстетика сетевого флешмоба по такой достаточно деликатной теме закономерно уводит это самое "простое и понятное" в тренд "тупо поржать" и к хайпово-балаганной теме. К примеру, поклонники артиста Сергея Шнурова уже предложили присвоить его имя аэропорту "Пулково".

Что тогда будут делать организаторы и власти, если голосование не оставит шансов никому, кроме артиста, воспевшего "лабутены"? Для концептуальной визуализации объявят конкурс на создание скульптурной композиции по мотивам песен Сергея Шнурова?

"Аэропорт Кокорина и Мамаева — не понятно, сядешь ты или нет? Ну и, наконец, можно назвать аэропорт именем петербургской актрисы Ксении Раппопорт. Будет аэропорт Раппопорт", — пошутил известный телеведущий Иван Ургант.

Было предложено назвать аэропорт "Шереметьево" именем Егора Гайдара. Кто-то решительно "за", кто-то уже собирает камушки для баррикад. В Калининграде появилось даже целое движение против переименования местного аэропорта. Где тогда та самая консолидирующая роль, о которой постоянно говорят из телика?

В принципе довольно странно москвичу влезать в обсуждение питерцев, как им следует назвать свой аэропорт, а жителям Екатеринбурга голосовать за имя воздушной гавани в Калининграде. Хотя, может, так и способнее выйдет, не знаю.

Помимо всего прочего, граждане невольно прикидывают и стоимость переименований уже существующих аэропортов, сравнивая со своей семейной микроэкономикой на фоне "беспрецедентного роста зарплат", о котором недавно сообщил гражданам России министр труда.

Разумеется, когда речь идет о чести страны, разговор о деньгах неуместен, но это все так, если результат способствует объединению общества, а не ругани на заданную тему. Разумеется, и не развлекухе, невольными участниками которой стали имена великих людей России.

Не способнее ли заняться учебниками и теми же образовательными программами, которые в советское время в изобилии демонстрировались по телевидению? Ну раз задача состоит именно в просвещении.

Тем более, что голосование голосованием, а решение все равно примут местные власти, что и правильно. Хотя бы потому, что выбор имени имеет еще и маркетинговую составляющую, которую рассчитывают, а не принимают большинством голосов на сайте.

Имя потребует и стилизации интерьеров, и взвешенного информационного наполнения. Та же латинская транскрипция тоже играет не последнюю роль, ведь многие аэропорты, которые заявлены в конкурсе, — международные. Есть множество нюансов, которые абсолютно не связаны с массовым участием граждан.

Безусловно, новым аэропортам необходимы названия, но зачем "Шереметьево", "Внуково", "Кольцово", "Домодедово" и "Пулково" нагромождать еще и дополнительными именами? В чем смысл создания мутанта наподобие "Внуково имени Бабушкина"?

Я понимаю, что для того, чтобы заняться учебниками по истории России, нужно приложить и интеллектуальные усилия. Конечно же, проще и понятнее провести шумную медийную акцию (мол, народ таки узнал своих героев) и выложить как отчет статистику посещений сайта конкурса и показатели пассажиропотока аэропортов.

На мой взгляд, вся эта статистика в лучшем случае сведется к именам таксиста, который привез в аэропорт, и симпатичной стюардессы, предложившей рыбу или мясо в пластиковом боксе. А "Шереметьево" на слуху так и останется "Шариком".

Фото: Pravda.Ru

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