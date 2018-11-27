"Матери России" открывают школу для родителей: в реале и онлайн

На днях, 25 ноября, в нашей стране отметили День матери. Зачем Всероссийское общественное движение "Матери России" создает школу для родителей? Какие вопросы у них возникают? Что им обязательно нужно знать? Да и вообще — в каком возрасте лучше рожать? Об этом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала член Совета Федерации с 2001 года от правительства Республики Хакасия, член комитета СФ по социальной политике, доктор педагогических наук, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко.

— Раньше в школах были уроки труда. Мальчиков учили азам столярного дела, девочек — пуговицы пришивать и какие-то кушанья готовить.

— Конечно, и как стол накрыть правильно. Это все очень нужно в жизни, особенно — семейной.

— А сейчас вместо этого — технология — компьютеры для всех. И все, отдельно девочек больше нет. Гендерные признаки стираются?

— Я встречалась со студентами первого курса пединститута и со многими говорила, спрашивала: как выбирали профессию, почему? Очень многие сказали, что захотели стать педагогами, потому что поняли, что их в школе не учили тому, что в жизни реально нужно. И они, когда станут в школе учителями, хотят научить детей этому.

Потому что иной раз получается — да, знания в голове есть, а социальных навыков, умения ориентироваться и правильно поступать в разных жизненных ситуациях нет, этому не научили.

Как себя вести в обществе, как быть внутри семьи, как состояться супругой и матерью, как относиться к родителям мужа или жены, как диалог построить правильно, как выйти из сложных, конфликтных ситуаций, — этому никто не учит.

— Жизнь.

— Да, только на собственных ошибках. Часто говорят: есть семья, пусть там и учат. Но семьи-то ведь — разные. Поэтому мы сейчас открываем цикл специальных занятий, очень, кстати, интересных. Мы уже записали часть программ, которые будем давать для молодых семей, чтобы действительно пара была. Мы так это и назвали, проектное название — "Идеальная пара".

Значит — идеальная семья. Таким образом, мы хотим рассказать, какие проблемы ждут молодых супругов, как себя вести, какие навыки надо иметь… Элементарный пример. Девочка вышла замуж, ходит беременная и всем задает вопросы. Да, она ходит в консультацию, все это у нее есть. Но тем не менее, как вести ей себя с мужем? И как мужу себя вести?

Многие задавали самые простые вопросы: что может делать она, что может делать он, а чего не надо и нельзя делать? Как правильно питаться, что готовить, а от чего отказаться, и так далее, — всего этого они не знают и поэтому теряются, поступают неправильно…

— Ведь сейчас в интернете столько всего есть об этом.

— В интернете много чего написано и часто — совершенно противоположного. Чаще всего люди на своем отдельном опыте это пишут, а в каких-то сугубо научных статьях не все разобраться могут, да и там — тоже разные версии. А есть необходимость во всей полноте системы это рассмотреть. Дальше — родился ребенок. Многие спрашивают — как кормить, как подготовить молочную железу.

— Там столько вопросов…

— Да: бутылочки, распашонки, пеленать — не пеленать, на каком воздухе ребенок должен быть, при какой температуре?… Это все можно найти, я согласна, но по крупицам, из отдельных источников. А надо создать единую систему, где, что тебе нужно, ты там найдешь. Вот такое пособие для молодой мамы и для молодого папы — очень важно.

Какие трудности и риски? И как с ними справиться? -Вот одна женщина 27 лет, которая только что родила ребенка, пишет: "Я осенью ребенка вынесла на балкон в шерстяном одеяле, как советовали. А ребенок получил температуру 39 и чуть не умер с двухсторонним воспалением…"

Что делают молодые мамы с детьми — это вообще кошмар, и такой кошмар довольно часто бывает. Поэтому такие знания крайне необходимы. Иногда даже небольшой совет прямо в онлайне может иметь решающее значение. Я хочу, чтобы задавались вопросы. Мы будем передавать вопросы специалистам, кому они адресованы, затем сообщать их ответы. Это — очень нужно, по крайней мере, лишним точно никогда не будет.

— Валентина Александровна, на Западе уже давно просматривается тенденция, не жениться рано и не выходить рано замуж. Де, надо получить образование, встать на ноги, состояться как личность и профессионал, тогда не будет проблем. То есть — сначала докажи, что ты можешь, а потом уже рожай детей. И у нас есть такая тенденция. Но часто к тому времени, когда человек это сделает и докажет, он уже не может или не хочет детей. Как вы считаете, смолоду надо рожать детей или сначала самому состояться?

— Для меня всегда. Потому что это — тот бесценный дар, который нужно использовать. Безусловно, природой создано так, что чем моложе организм, тем лучше. Конечно, не в совсем юном, тем более подростковом, возрасте, а когда хотя бы уже есть какие-то мозги, хотя бы чуть-чуть опыта приобретено.

Когда человек молодой, то он и воспринимает рождение своего ребенка абсолютно нормально — как природный дар, как Божий дар. И все в плане рождения детей происходит достаточно легко. Ведь еще не накоплены никакие заболевания, нет никаких осложнений, ничего негативного нет. А это — очень-очень важно.

Поэтому раньше создавали семьи раньше, и никто не отменял работу и поступление в институт. А потом все, кто хотел, состоялись — стали хорошими людьми и профессионалами. Порой, действительно, бывает трудно, но на все времени хватит, если ты этого действительно хочешь. И пусть растет человечек с тобой рядом, который тебе как раз и даст силы на все это.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: publicdomainpictures. net

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