Почему россияне не хотят детям своей судьбы

Последний опрос показывает, что, по мнению большинства россиян, в стране нет проблемы "отцов и детей".

Исследование было проведено в преддверии Дня молодежи, и практически все респонденты отметили, что дети должны самостоятельно выбирать свой путь. По мнению экспертов, граждан России не пугают последствия такого выбора, так как сегодня в стране есть все возможности для развития.

Существенно выросла доля россиян, которые полагают, что их детям стоит отказаться от образа жизни родителей. В 2014 году такой ответ давали 70 процентов опрошенных, в ходе последнего исследования — 75 процентов. Одновременно с 24 до 12 процентов снизилось и число граждан, считающих, что детям необходимо идти по родительским стопам.

Современные юноши и девушки активно ищут свой жизненный путь, считают 83 процента опрошенных. Только десять процентов отметили, что молодые люди предпочитают заниматься тем же, чем и их родители.

Согласно документу, большинство респондентов заявили, что не видят в России проблемы "отцов и детей". Двадцать восемь процентов считают, что поколения понимают друг друга, потому что живут в одной стране. По мнению 17 процентов опрошенных, у людей разного возраста нет никаких оснований для противоречий.

Отдельная группа в девять процентов уверена, что такой проблемы вообще не существует. Однако 36 процентов россиян заявили, что трудности в отношениях между поколениями все же имеются и возникают они из-за разного жизненного опыта.

Что характерно, люди старшего возраста учитывают мнение молодежи и ее интересы, полагают 63 процента россиян. По этому поводу эксперт Антон Хащенко заявил, что проблема "отцов и детей" стоит в России уже не так остро.

"Увеличение числа тех, кто считает, что детям стоит отказаться от образа жизни родителей, может свидетельствовать, что у людей нет особых страхов за последствия такого выбора. И это не в последнюю очередь — признание того, что в стране в целом есть все возможности для самостоятельного развития молодого человека", — отметил Антон Хащенко.

Вне зависимости от взаимоотношений между поколениями у детей всегда существует стремление к свободе и поиску собственного пути, подчеркнул руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

По его мнению, старшие поколения формировались и жили в условиях другой общественно-политической и экономической формации. "Понятно, что коридор возможностей тогда был более узким. Все были равны в скромности достатка, а многое из того, что считается обычным сегодня, тогда казалось просто мечтой", — отметил он.

Константин Калачев напомнил, что каждое поколение несет в себе свои ценности и свою правду, поэтому между ними никогда не может быть полной гармонии. Тем не менее современное старшее поколение однозначно не желает "детям повторения ошибок и негативного опыта. Опрос свидетельствует о зрелости и мудрости старших, которые не только в ответах социологам, но часто и на деле предоставляют новому поколению свободу самореализации, помогают воплощать планы. Или хотя бы просто считают, что это нормально", подытожил аналитик.

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