"Матери России": Будущее страны - за семейными ценностями

25 ноября в России отмечается День матери. Понятия материнства и детства — неразрывны. Это — наше будущее. Каким оно будет, зависит от всех нас. Об этом и не только "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала член Совета Федерации с 2001 года от правительства Республики Хакасия, член комитета СФ по социальной политике, доктор педагогических наук, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко.

— Раньше школа была цитаделью нравственного воспитания. У учителей был огромный авторитет.

— Полностью согласна.

— Сейчас же этого абсолютно нет, и воспитывают не созидателей, а потребителей. И все нравственные нормы уже не так важны, нужно — чисто конкретно оказать услугу. В школе подписывается договор, школа оказывает услуги, как прачечная…

— Да, увы, договор "на оказание услуг". Теперь школа оказывает услуги. Я не могу это словосочетание слышать.

— Можно ли изменить это ? Возможно ли отменить ЕГЭ и вернуть старую экзаменационную систему?

— Не знаю. Но я думаю, что когда в целом в обществе, в государстве есть выбор ценностей, то это все равно очень сильно влияет, очень сильно. Ведь никто же никого не просит прийти на шествие, в "Бессмертный полк", встать, а люди идут…

— Как связаны эти вещи?

— Это все тесно связано. Если также будет уважение к людям труда, к человеку, совершившему подвиг, то наше лучшее сохранится. Но к сожалению, сейчас много тунеядцев, которых целый день на экране крутят. Кого сегодня звездами иногда называют? Или золотая молодежь — что они сделали хорошего?…

Золотая, просто потому что гоняет на дорогой машине и постоянно провоцирует аварии, сбивает людей… И никто ничего сделать не может. Максимум — одной недавно наконец-то после кучи ДТП назначили общественные работы — бумаги перебирать. У нее же — презрение даже к такому труду. Ведь это же ужас!

А это должно быть наказуемо так один раз, а потом — реальное осуждение. И не показывать 25 раз все это по телевидению, делая "героя". Мы понимаем, что здесь это понятие в кавычках. А для молодежи — смотри, раз ее столько показывают, никаких мер не принимают, то почему бы и нам ни попробовать?…

— Раньше все дети хотели быть космонавтами, хорошими специалистами, а в 90-е годы — бандитами и проститутками. Потому что у каждого общества — свои ценности. А кем сейчас хотят быть дети? Да и хотят ли они вообще работать?…

— Может быть, мне повезло, но я очень часто сталкиваюсь сейчас с молодыми ребятами, которые очень сильно увлекаются робототехникой, изучают новые технологии, которые появляются в мире. Я знаю ребят, которые делятся в интернете новыми открытиями, разработками в области техники и медицины или открытием новых планет и астрономии.

Сейчас все-таки есть какой-то очень сильный посыл к тому, чтобы овладеть чем-то таким, чего еще нет, и этого нужно добиться, и состояться в этом направлении.

Есть много ребят, которые действительно несут большой заряд положительной энергии, позитив и желание быть примером для других. Поэтому, мне кажется, что всегда были те, которые не хотели ничего, и те, которые хотят состояться и быть полезными обществу.

Все равно будущее — за развитием, тенденция все равно к развитию, хочет кто-то этого или нет. Просто раньше, например, комбайнер сидел в пыльном комбайне. У меня папа — агроном, он с моих трех с половиной лет возил меня с собой на работу. Я тысячу раз с ним на полях была — на посевной и уборке, на ток, где зерно обмалывают, и так далее.

А сейчас комбайнер уже сидит там, где электроника и кондиционер. Это — совсем уровень другой, технологии — совершенно другие, но знать и уметь тоже надо намного больше. Поэтому важна любая профессия. Не важно, имеешь ли ты высшее образование, среднее специальное или ты хороший рабочий, неважно — кто ты, главное, что ты любишь и как делаешь то дело, которое ты хорошо знаешь.

А на первое место я бы поставила, — какой ты человек в целом. Важно, как ты воспринимаешь не только свое личное, но и общее — общественное, общенародное. Вот, когда ты воспринимаешь все, что за твоим забором, как свое, близкое и родное, ты — Человек с большой буквы. Тогда твоя жизнь и жизнь твоих детей будет совсем другой.

— Вы занимаетесь семьями. Они бывают разные — полные и неполные, с детьми-инвалидами и без детей… К сожалению, появилось движение чайлдфри.

Вы — сторонница традиционных ценностей. А сейчас пропаганда нетрадиционных ценностей все равно идет, особенно в каких-то отдельных кругах. Но традиционные ценности ведь тоже надо пропагандировать, так?

— Мне кажется, все идет по спирали, и сейчас это движение, по-моему, идет в сторону семьи, в сторону детей, в сторону уважения внутри семьи, друг к другу и так далее. Семья уже на подъем пошла. И в последнее время очень много говорится о том, что в почете должна быть семья с детьми и вообще семья.

Человек, который не имеет семьи, как-то уже плохо в обществе воспринимается. Это- как раньше, если в армии не служил, ты — больной и неполноценный. Поэтому даже не каждая девушка выходила замуж за того, кто не служил. А сейчас, если человеку лет 35-40, а он без семьи и детей, то уже сразу щелкает у многих женщин: почему так? Может, он — грубый или жестокий?… И так далее.

Поэтому дальше обязательно будут развиваться традиционные ценности. У нас есть праздник — День Петра и Февронии. Во многих регионах он бесподобно проходит, и не только этот семейный праздник. Делаются большие праздники, поздравляют друг друга все семьи и все поколения.

Например, в Ростовской области прямо на улицах накрывают столы и почитают те семьи, где царят лад и любовь, друг друга по ручкам гладят. Есть главное — ценное отношение к семьям, друг к другу, к родителям, к бабушкам, дедушкам. И вот это людьми видится, и люди дают оценку этому и говорят спасибо.

И количество браков возросло за последнее время. Хотя есть и плохая тенденция — количество разводов. Это показывает на то, что многие люди не готовы. Значит, мы не учим. В результате — вся любовь разбивается о лодку быта, потому что у них нет трудовых навыков, нет знаний, терпения, терпимости и желания создать дом своими руками. Как мужчину, так и женщину этому все равно надо учить.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: pxhere.ru

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